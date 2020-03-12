‘KALK GİDELİM’ İÇİN İKİ BİN FİDAN

Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever ve Aslı Omağ’ın başrollerini paylaştığı ‘Kalk Gidelim’ dizisi, TRT 1 ekranında 100 bölümü geride bıraktı. Çoğu projenin değil sezon sonunu getirmeyi, 1-2 ay bile tutunamadığı ekranlarda üç yıl önemli bir başarı. Üç sezonda dizi üç senarist, dört yönetmen değiştirdi.

‘Kalk Gidelim’in 101’inci bölümünde yönetmen koltuğuna Muğla’da en çok dizi çeken isim oturdu. Mustafa Şevki Doğan, ‘Baba Ocağı’, ‘Düriye’nin Güğümleri’, ‘Güzel Köylü’ ve ‘Hanım Köylü’den sonra Muğla’da başlayıp devam eden ‘Kalk Gidelim’in yeni yönetmeni oldu. Yapımın senaristi ilk sezon, Mustafa Şevki Doğan’ın yıllarca birlikte çalıştığı Baykut Badem’di. Doğan’ın çekmeye başladığı diziyi, “Dalya” dedikten sonra yeniden Baykut Badem yazmaya başladı. Projenin oyuncu kadrosuna Arzu Oş katıldı.

Diziyi sevenlerin çekim yapılan yerleri sıkça ziyaret ettiği ‘Kalk Gidelim’in Muğla’da bir de ‘Hatıra Ormanı’ oldu.

Muğla’da projenin bir hatıra ormanı olması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuran yapım şirketi Staff Film, il müdürlüğünün tahsis ettiği ‘Kalk Gidelim Hatıra Ormanı’na 2 bin fidan dikti.

Yapımcı Eyüp Üstün, şimdiye kadar projede emeği geçen her birey adına bir fidan diktiklerini söyledi. Oyuncu menajeri ve ‘Kalk Gidelim’in iletişim danışmanı Buket Kahraman, “Çaycımızdan ışıkçılarımıza, İstanbul’daki stüdyolarda diziye emeği geçenlere, kamera arkasındaki emekçilerden ‘Kalk Gidelim’in oyuncularına herkesin adına birer fidan diktik ve adlarını hatıra ormanındaki plakete yazdık” dedi. Proje koordinatörü Burçin Yatağan ise şunları söyledi:

“Üç yıldır Muğla’nın iç turizmine katkı sağlayan bir diziyiz. 2 bin fidanlık hatıra ormanıyla Muğla’nın yeşilliğine yeşillik katmak bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.”

KADINLARA ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ, AMA SINIRLI!

Ipsos’un şubat ayında 16 bin kişiyle yüz yüze yaptığı ‘Türkiye’yi Anlama Kılavuzu Araştırması’ ülkemizde kadınlara karşı bakışı bir kez daha gözler önüne serdi. Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik, araştırmanın ortaya koyduğu sonuçları şöyle değerlendirdi:Ipsos’un şubat ayında 16 bin kişiyle yüz yüze yaptığı ‘Türkiye’yi Anlama Kılavuzu Araştırması’ ülkemizde kadınlara karşı bakışı bir kez daha gözler önüne serdi. Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik, araştırmanın ortaya koyduğu sonuçları şöyle değerlendirdi:“Türkiye’de kadın-erkek eşitliği, kadının ekonomik hayata katılımı, kariyer yapması konularında gelen olarak olumlu tutumlar içerisindeyiz, kadınları bu konuda destekliyoruz. Fakat bu destek koşulsuz verilmiyor. Kadınlara kontrollü özgürlük istiyoruz. Kadınların çalışma yaşamına katılması eşlerin izni olduğu sürece destekleniyor. Toplumun yüzde 55’i kadının çalışması için kocasının rızası olması gerektiği görüşünde. Bu oranda geçtiğimiz döneme göre dört puanlık bir artış söz konusu.”İşte o araştırmanın ortaya koyduğu tablo:

- 100 kişiden 58’i, erkek ve kadının çocuk bakımında eşit roller üstlenmesi gerektiğini düşünüyor. Erkek ve kadının aile bütçesine birlikte katkıda bulunması gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 71.

- 100 bireyden 83’ü, gelecekte kariyerin kadının hayatında daha ön plana çıkacağı görüşünde. Bu oran bir önceki araştırmada yüzde 67’ydi.

- 100 kişiden 67’si, “Erkeğin çalışmayıp, kadının çalışması beni rahatsız eder” dedi.

- 100 kişiden 37’si, kadınların kariyer yapmak yerine iyi bir eş ve anne olmaya önem vermesi gerektiği görüşünde. Bu oran kadınlarda yüzde 33 seviyesinde.

- 100 kişiden 55’i, kadının çalışması için kocasının rızasının olması gerektiği kanaatinde.

- 100 kişiden 83’ü, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin artığını söyledi. Kadına yönelik şiddetin toplumun çok önemli bir sorunu olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 85.

GÜNÜN SÖZÜ

“İçinde anlatılmamış bir hikaye taşımaktan daha büyük bir eziyet yoktur.” (Maya Angelou)