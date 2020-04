KORONA BİZE EVDE DİZİ ÇEKMEYİ ÖĞRETTİ

Her oyuncunun evinden kendini çektiği ‘Ev Yapımı’ dizisinin ilk bölümü bu akşam TRT 1’de yayınlanacak. ‘Seksenler’in yapımcısı, senaristi ve oyuncularının çektiği dizi, birçok yönüyle bir ilk. Onur Dilber’le Murat Aras’ın Göcek’te tekneden, diğer oyuncuların İstanbul’daki evlerinden oynayacakları perşembe akşamlarının yeni dizisini, yapımcısı Birol Güven’le konuştum.

- Böyle bir fikir nasıl doğdu?

Koronavirüs nedeniyle ‘Seksenler’ seti tatil edilip, eve kapanınca çıktı. ‘Acaba bunu evde çekebilir miyiz?’ dedik... TRT yönetimi de destek oldu ve ‘Ev Yapımı’ dizisi doğdu.

- Yönetmen olmadan gerçekten her oyuncu evinde kendini mi çekecek?

Dizinin yönetmeni var; Mustafa Uğur Yağcıoğlu. Biz ona genel yönetmen diyeceğiz. Ayrıca her evin bir yönetmeni var. Uğur, online olarak bütün genel koordinasyonu sağlıyor. Her evde de bir reji var. Mesela Necmi Yapıcı çekiyor, kendisi yönetmen, oğlu da ödüllü bir kısa film yönetmeni.

Murat Aras, tekneden çekiyor, zaten 3-4 yıldır yelken belgeselleri yapıyordu. Baran, Zeki ve Aslı üçlüsü var. Bu genç arkadaşlar, YouTube’a içerik hazırlıyordu. Ayşe Tolga da YouTube’da çok aktif, çekmesini biliyor.

Aşkın Şenol var, Firüzan Aydın’la evli. İkisi de içerik hazırlıyordu YouTube’a. Yarısı çok iyi, yarısı da yeni öğreniyor. Yönetmenimiz, görüntü yönetmenimiz ve kameramanımız var.

Hepsi oyuncularla online eğitimde... Mesela Şoray Uzun çekiyor, ‘Seksenler’in görüntü yönetmenine atıyor, o eksiğini gediğini söylüyor. Senaryo çok geniş, ama her oyuncuya düşen sahne çok az. O nedenle oyuncuların çekim için zamanları var.

‘Metin Şentürk’ün evine drone’la pizza gelecek’

- Dizinin adı ‘Ev Yapımı’, ama ilk bölümün tanıtımlarına baktım aydınlatma, ışık bana profesyonel geldi.

Işık, mikrofon, gimbal, kim ne kullanmak istiyorsa, hepsini sağlıyoruz. Evde çekilen bir dizi, ama telefonla çekilmiş bir selfie dizisi değil. Bayağı yüksek teknoloji kullanılan bir dizi. Murat Aras, teknede drone kullanıyor. Önümüzdeki bölümde Metin Şentürk’ün evine drone’la pizza gelecek.

Üçüncü bölüme Miami’den oyuncu

- ‘Seksenler’de sadece oyuncular vardı, bu dizide oyuncuların eşleri ve çocukları da oynuyor. Dizide başka neler olacak?

Dizide çok sürprizler var. Hemen hemen her oyuncu eşiyle oynuyor. Çocuklarıyla rol alan da var. Yakında ‘Seksenler’in dışına çıkacağız. Üçüncü bölümde Miami’den bir oyuncu katılacak. Avustralya’dan da biri olacak.

‘Korona yüzyılın öğretmeni’

- Epeydir 360’ta ‘Gelecek Geliyor’ adlı programı yapıyorsun. Günün birinde bunların olacağını öngördün mü? Geleceğe çok kafa yoran biriyim, ancak koronayı öngörmedim... Şöyle bir düşüncem vardı; bir gün her şey eve gelecek... Pizza, kahve, sinema hatta tiyatro... Çünkü bu yeni nesil bir yere gitmek istemiyor, her şey bana gelsin istiyor. Virüs bunu çok hızlandırdı. Korona yüzyılın en büyük öğretmeni, bize çok şey öğretti.

‘Elimden gelse bu diziyi günlük yaparım’

- Diğer projelere kıyasla böyle bir işi yapmak daha mı zor?

Bu dizi bambaşka, bu çok büyük heyecan benim için. Zorluğuna razıyım. Bu bir challenge (meydan okuma) diyelim. Elimden gelse bu diziyi günlük yaparım. Çok zevkli bir şey. Diziyle birlikte belgeselini de çekiyoruz. İzleyiciden hiçbir şeyi saklamayacağız. Kim nasıl çekti, kimden yardım aldı? Hepsini göstereceğiz. Bu bir dayanışma dizisi aynı zamanda.