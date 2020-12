Korona yüzünden ayarları bozuldu

Kurucusu ve Başkanı olduğu AHBAP adına yaptıklarıyla 2020’de de açık ara ‘Türkiye’nin En Güvenilir Ünlüsü’ seçilen Haluk Levent, attığı şu tweet’le herkesi şaşırttı:

“Depresyondayım.”

Şarkıcı gelen tepkiler üzerine bir saat sonra şu tweet’i paylaştı: “Tamam canlarım tamam. O kadar güzel tweet’ler attınız ki, depresyondan çıkarttınız beni.”

Bu açıklama takipçilerini ikna etmeye yetmemiş olacak ki, bir saat sonra bu kez şunları yazdı: “Haluk Levent’i bile depresyona sokan hayat…’ cümlesiyle başlayan yüzlerce tweet’e yanıt vereyim dedim. Benim duygularım var bana ait. 30 yıldır sahne ile ruhumu güzelleştiriyorum.

Konserler yok!

Hayallerimi engelliyor, erteliyor bu pandemi... Gireyim dedim depresyona işte.”

Ece de isyanda!

Koronavirüs yüzünden yaşadıklarımızın isyan ettirdiği bir başka ünlü de şarkıcı Ece Seçkin’di. Tam aşı çıktı, birkaç ayda kurtulacağız bu beladan derken İngiltere’den Covid-19’un mutasyona uğradığı, Covid-20’nin yüzde 70 daha hızlı bulaştığı ve öldürdüğü haberi gelince şarkıcı küfrü bastı:

“Mutasyonuna daaaa, aşına daaaa, bulaş hızına daaaa sosyal mesafene de s… senin covid kere, yeter artık sg.”

Bu küfürlü tweet yüzünden şarkıcıyı “Al benden de o kadar” deyip, destekleyenlerin yanı sıra ağır eleştirenler de oldu, ama Seçkin o paylaşımını silmedi.

RTÜK UYARISINA ALDIRMAYANLAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), tartışma programlarında uzmanı olmadıkları alanlarda bile uzman gibi konuşup kamuoyunu yanıltanlarla ilgili yaptığı uyarıyı kimse dikkate almamış olacak ki, haber kanallarında değişen bir şey yok...

RTÜK, durup dururken mi yaptı bu uyarıyı?

Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı gibi TV izleyicilerinden gelen şikayetler üzerine RTÜK, önce ortaya bir uyarı yaptı. RTÜK, yaptığı açıklamada seyircilerin ‘hermokolog’ diye adlandırdıklarının isimlerini deşifre etmedi, ama “Sanki her alanın uzmanıymış gibi her programda hukukçu, terör uzmanı, siyaset bilimci, sağlık bilimci, deprem bilimci vb. farklı unvanlar kullanmak suretiyle gündemde hangi konular varsa onun üzerine yorum yapanlar...” derken kimleri kastettiği belli....

RTÜK’ün bu uyarıyla televizyona çıkan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve onun gibi sadece uzmanlık alanlarında fikir beyan edenleri değil; Dr. Ruşen Gültekin gibi çıktığı her kanalda her konuda uzmanmış gibi konuşanları kastettiği ortada.

Bunun anlaşılmayacak nesi var daha?

RTÜK haber kanallarına konuk uyarısında bulundu diye eski savcı yeni akademik unvanlı Gültekin ekranlara çıkmayacak mı?

Olur mu öyle şey?

Elbette ki Gültekin de tartışma programlarına çıkmalı, çıkarılmalı, ama görüş beyan edeceği konular, uzmanlık alanıyla sınırlı olmalı.

RTÜK’ün bu uyarısına rağmen hâlâ bildiklerini okuyanlar yarın ceza aldıklarında “Fikir özgürlüğüne müdahale ve sansür bu” diye yaygara koparmaya kalktıklarında kimseyi bulamazlar yanlarında.

Çünkü bu, epeydir televizyon izleyicilerinin şikayetçi olduğu bir konu...

KİM KİMİ TROLLEDİ?

Sosyal medya fenomenleri Danla Biliç’le Enes Batur, birbirine girmiş!

‘Acaba ne olmuş?’ diye merak edip, haberi tık’ladığınızda şu bilgi çıkıyor karşınıza:

“Danla Biliç’in ‘En İyi Youtuber Ödülü’nü almasının ardından Enes Batur, “Survivor’ şampiyonu Danla Biliç, ‘En İyi Youtuber Ödülü’ almış lol” diye paylaşım yaptı. Biliç’ten yanıt gecikmedi. Biliç, Batur’a “Şu Enes’i bolca favlayın, ağlamasın lol” diyerek trolledi.

Bu uyduruk konuyu ‘haber’ diye okurlarına sunanlar acaba asıl trollenenin kendileri olduğunun farkında mı acaba?

Google’a girin bakın Biliç’le Batur, benzer trollemeyi kaç kez daha yapmış, kimler bu oyuna kanmış?

Daha çok tık’lanma adına okurlarını ‘sazan’ yerine koyanlar, bir zamanlar yalan haberleriyle 1 milyon satan Tan gazetesinin akıbetini unutmasın...

GÜNÜN SÖZÜ

“Öyle güzel gülmelisin ki, insanlar seni ağlatmaya utanmalı.” (Marquez)