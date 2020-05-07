“Stüdyodaki konuk Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyleyince Esra Erol, canlı yayında şoke oldu.” “Program yayından kalkmalı.” “Erol ve ekibinin

14 gün karantinaya alınması lazım.” ATV’de yayınlanan ‘Esra Erol’da’ hakkında sosyal medyada bu yorumları okuyunca ilk işim, internete girip programı izlemek oldu.

Evet; sosyal medyada yazıldığı gibi konuklardan bir kadın, koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyince Erol şaşırıyor. Buraya kadar tamam... Amma velakin, aynı kadın ardından, hastanelik bir durumu olmadığı için

14 günlük karantinayı evinde geçirdiğini, yapılan ikinci testin ise negatif çıktığını açıklıyor. Kadın koronavirüse yakalandı, ama atlattı. Canlı yayında milyonların izlediği bu olay sosyal medyada bu hale nasıl geldi? Nasıl olacak? Sosyal medyada ‘algı operasyonu’nu meslek haline getirenler sayesinde... Konuğun korona testinin pozitif çıktığını söylemesinin üstüne Esra Erol’un şaşırmasını bağla, kadının evde karantina döneminden sonra yapılan ikinci testin negatif çıktığını açıklamasını yok say ve başla kamuoyunu yanıltmaya.

Erol’a yapılan haksızlık bir yana, o yayın 4,83 reytingle en çok izlenen 100 program arasında beşinci oldu. Bu hesapların sosyal medyada algı operasyonu yaptıklarını bile bile takip eden ve yazdıklarını paylaşanları boş verdim, o gün ‘Esra Erol’da’yı izleyen 3 milyondan utanır insan!

Esra Erol ne dedi?

Esra Erol’la konuştum. 21 gün önceki Covid-19 testi pozitif çıkan konuğun, evde geçirdiği karantinanın ardından yapılan ikinci testinin negatif çıktığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Bakanlık ve kanalın istekleri doğrultusunda tüm çalışanlar kendilerini korumak için sosyal mesafe kuralına uyuyor, maske ve siperlik takıyor. Konukların tek tek ateşleri ölçülüyor, hastalıkla ilgili sorular yöneltiliyor. Bu konuğun da ateşi ölçüldü 36.5 çıktı, hastalıkla ilgili sorulara “Hayır” cevabını verdi. Korona geçirdiğini yayın öncesi bildirmedi, ama sonuçta sağlık açısından sorun teşkil eden bir durum yok. Ne yani, bundan sonra korona geçirdiğini söyleyenleri toplum dışına mı iteceğiz?”

ÜNLÜLERDEN KARANTİNADA EV YAPIMI KOMİK VİDEO’LAR

Evde karantinanın ilk günlerinde cep telefonuma fotoğraf ve video yağıyordu koronavirüs üstüne...Tanıdıklarımdan WhatsApp’ıma gelenler suyunu çekince, geriye kaldı evde karantinada sıkılınca video çekip, sosyal medyada paylaşanlar... Takip ettiklerim arasında bu anlamda en başarılı bulduğum video’lar şu isimlerden geldi: Aylin Kontente, Alper Kul, Çetin Altay ve Özgür Teke.

Kul çifti, birlikte oynadıkları ‘Güldür Güldür’den antrenmanlı komedi skeçlerine, o yüzden çok başarılı video’lar çekip paylaştılar sosyal medyada. Adem Kılıç’ın yazıp yönettiği komedi filmleriyle yıldızı parlayan Çetin Altay, evde karantina sürecinde en fazla komik video çekip paylaşan oyuncu. Çoğunlukla 7.5 aylık ‘bal kızı’ Meryem Mila’yla objektif karşısına geçen oyuncunun, telefonla konuştuğuna söyledikleriyle evde yaptıkları arasındaki çelişki güldürüyor izleyenleri.

Erkeklerin ev halleri üstüne çekilen komik video’lardan en farklıları Trabzon’da doğan, oyunculuk eğitimini Amerika’da alan Özgür Teke’nin... ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ bittikten sonra gittiği ABD’den birkaç ay önce dönen oyuncunun video’ları soğuk Amerikan şakası tadında.

GÜNÜN SÖZÜ

“Bazı kapıları kapayın; gururunuzdan dolayı değil, artık hayatınıza uygun olmadıkları için.” (Paulo Coelho)