KUBİLAY AKA’NIN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Koronavirüs yüzünden 53 yurttaşımızın hayatını kaybettiği gün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın kamuoyuna açıkladığı veriler çarpıcı: “Son bir ayda koronavirüse yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların yüzde 11’i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir.”











Aynı gün rol arkadaşı Alina Boz’la birlikte Covid-19 testi pozitif çıkan ‘Aşk 101’ dizisinin başrol oyuncusu Kubilay Aka’nın paylaştığı tweet:

“Sıkıntı yok, covid-19 kime bulaştığını bilmiyor.”

Boz ve Aka’ya geçmiş olsun diyor, şifa diliyor ve bu vesileyle koronavirüs konusundaki yaygın bir yanlışa dikkat çekmek istiyorum.

Gençlerin, koronavirüsü ayakta atlattığı konusunda yaygın inanış var, ama resmi veriler hiç de öyle demiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir aylık verileri açıklarken, zatürresi gelişen hastalardan yüzde 11’inin gençler olduğunu özellikle vurguladı. Çünkü, koronavirüsten hayatını kaybedenler arasında başka hiçbir hastalığı olmayan gençler de var...

OKTAY KAYNARCA İSYANINDA HAKLI









Oktay Kaynarca, fotoğrafını yasa dışı bahis sitelerinde kullananlara karşı açtığı dava reddedilince isyan etti:

“Hakikaten enteresan bir durum. Adamın bir tanesi suç işlemek üzere sosyal medya hesapları açıyor, alenen yalan şeyler yapıyor ve üstelik benim fotoğrafımı kullanıyor. Bununla ilgili yasal haklarımızı kullanma doğrultusunda başvuruyoruz ve mahkeme bunu reddediyor. Anlaşılır bir durum değil. Bunu söylemesem bile bunun yalan yanlış bir şey olduğunu, suç içeren bir hesap silsilesi olduğunu anlatsam bile o hesapların kapatılması gerekiyor. Tuhaf bir şekilde reddedildi. Neden bilmiyorum?”

Türkiye’de televizyon kanallarının ana haberlerinin rutin haberlerinden biri nedir?

Güvenlik güçlerinin aldıkları ihbar üzerine gizlice kumar oynatılan bir yere yaptığı baskın, mühürlenen mekan sahibi hakkında açılan dava ve kumar oynayanlara Kabahatler Kanunu’na göre kesilen cezalar...

Çünkü Türkiye, kumarın yasak olduğu bir ülke.

Yasa dışı bahis siteleri için de aynı durum söz konusu... Adı üstünde bir kere ‘yasa dışı’... Hal böyleyken Kaynarca’nın fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis şirketi hakkında açtığı davanın reddedilmesi, hukuk faciası... Bir kere ortada çifte suç var. Birincisi yasa dışı bahis oynatılması, ikincisi Kaynarca’dan izin alınmadan fotoğrafının kullanılması.

O yüzden Kaynarca, başvurusunun reddedilmesine isyanda yerden göğe kadar haklı. Hukuk; mağduru değil, suçluyu koruyorsa, adaletin terazisi şaşmış demektir.

ETİLER NUSRET’TEN BEYRUT’A 442 BİN TL











Yanlış yaptığında eleştirdiğim Nusret Gökçe’yi, insanlık için iyi bir şey yaptığında takdir etmek de görevim. Sosyal medya fenomeni ve ünlü etçi Gökçe’nin yaptığı hayırlı işi ve bağışı Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık açıkladı:



“Nusret, Etiler şubesinin dünkü gelirini (442 bin 761TL) Kızılay’ın Beyrut kampanyasına bağışladı. Teşekkürler.”

Hayır işlerine bir yenisini ekleyen Nusret’i kutluyorum.

SEVERCAN, HACKER AVINDA!

Şov dünyasının etliye sütlüye karışmayan oyuncularından Volkan Severcan’ın başına da bu geliyorsa, pes valla! Şov dünyasının etliye sütlüye karışmayan oyuncularından Volkan Severcan’ın başına da bu geliyorsa, pes valla! Oyuncu, gece yarısı Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:“Haberim olmaksızın Instagram hesabımdan takip istekleri yollanıyor. Lütfen dikkate almayın. Kadıköy dolaylarında biri giriş yapmış, yakında adıyla hitap edeceğim, hazır olsun.”Bu satırları yazdığımda Severcan’ın sanal alemdeki dedektifliği henüz sonuçlanmış değildi.Bakalım kim çıkacak Kadıköy civarlarındaki o sahte Volkan Severcan?



GÜNÜN SÖZÜ



“Günün birinde hepimiz sonsuza dek susacağız. Onun için sevdiklerinize şimdi ‘Seni seviyorum’ demekten çekinmeyin.” (Gabriel Garcia Marquez)