Lahmacunu sana yedirmeyiz baby

Koronavirüs yüzünden kafayı yemek üzereyiz. ‘Evde kal’ çağrısına uyup günlerdir hapis hayatı yaşamaktan daralanlar, mecbur olmadıkları halde sokağa çıkıp, üstüne üstlük sosyal mesafeyi korumayanlara öfkeli...



Türkler burnundan solurken, Kim Kardashian, 40 yıllık lahmacunu ‘Ermeni pizzası’ yapınca, ortalık ayağa kalktı.









Kim Kardashian, çoğumuz gibi koronavirüs yüzünden evinde kalsa da, sosyal medyadan tanıttığı güzellik malzemeleri kapış kapış gidiyor online satışta; o yüzden keyfi tıkırında. Acıktığında bir ‘alo’yla istediği her şey kapıda.



Allah bilir, “Sosyal medyadan tanıtımınızı yaparım” deyip, üzerine para bile alıyordur firmalardan. Buna itirazımız yok ama lahmacunu ‘Ermeni pizzası’ yapmak ne? Birçok yiyecek ve tatlımızın “Onlar bizim” diye üzerine yattınız, şimdi de gözünüzü lahmacuna mı diktiniz?









Kim’sin sen?



Yedirir miyiz lahmacunumuzu sana? Kim Kardashian, paket servisle gelen o lahmacunları afiyetle yedi. Ancak Türkler sosyal medya aracılığıyla o lahmacunları Kardashian’ın boğazına dizdi. Demet Akalın, Türk bayraklarıyla donattığı tweet’inde Kardashian’a, “Lahmacun made in Turkiye baby” diye yazdı. Ebru Polat ise “Lahmacun canım o, Ermeni pizzası değil” tweet’ine yumruk emojisi koymayı ihmal etmedi.



Bu satırları yazdığımda Kardashian hâlâ Twitter Türkiye’nin gündemindeydi. Binlerce Türk, Kardashian’a Twitter’dan tepki göstermekle yetinmedi, birçoğu ünlü yıldıza DM’den mesaj yağdırdı.



Konu hakkında Google’da bir arama yapınca ‘lahmajoon’un karşısına ‘Armenian Pizza’ yazan onlarca sonuç gördüm. Anlayacağınız atı alan Üsküdar’ı çoktan geçti.



ALKIŞI HAK EDENLER



Angelina Jolie, Arnold Schwarzenegger, Rihanna, Kylie Jenner, Roger Federer gibi ünlülerin koronavirüs nedeniyle yaptıkları maddi yardımlar, ülkeleri ve dünya için ne kadar önemliyse, sporcularımızın bağışları da bizim için o kadar kıymetli.



Milli futbolcularımızdan Merih Demiral, Twitter hesabından Kızılay aracılığıyla 2 bin aileye ihtiyaçları olan erzak yardımını yapacağını duyurdu.



Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.



Eski milli futbolculardan Tuncay Şanlı, Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki ON7 adlı dört yıldızlı otelini koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis etti.



ÜNLÜLERE KARŞI BU ÖFKE NİYE?



Sağlık Bakanlığı, insanların evde kalmasını özendirmek için “#HayatEveSığar” adlı bir kampanya başlattı. Mazhar Alanson ile Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin bu kampanyaya katılmalarından sonra sosyal medyadaki bu nefret dili, akıl alır gibi değil. Alanson’u ‘yalakalık’la suçlayanlar, Özçivit çiftini de oturdukları havuzlu villa üzerinden, “Sizin tuzunuz kuru. Çalışmak zorunda kalmasak ve böyle bir yerde otursak tabii ki bizim için de hayat eve sığar” diye linç etti. Düne kadar toplumsal meselelerde taşın altına ellerini koymadıkları için eleştirilen ünlülerin bugün sırf bu nedenle taşlanması ne yaman çelişki!









İKİ TAVAN ARASINDA ÇOK BÜYÜK FARK VAR



Twitter Türkiye gündeminde #evdekaldemesikolay hashtag’inin bir numara olduğu gün Gani Müjde şu tweet’i yazdı: “Evde sıkılanlara sabah notu: Yatak odasının tavanını seyretmek, yoğun bakımın tavanını seyretmekten iyidir.”



Aynı gün Prof. Dr. Tevfik Özlü de benzer bir paylaşım yaptı. “Bir Bilim Kurulu üyesi olarak, işin ciddiyetini anlamayıp hâlâ sokağa çıkanlara bir önerim var.

‘Evde oturup TV izlemek, yoğun bakımda tavanı izlemekten daha iyidir.”



İkisine de katıldığım için yazdıklarını paylaştım.



GÜNÜ SÖZÜ



“Evlerin pencerelerini tamamıyla açabilen tek rüzgar biliyorum; ortak kader.” (Max Horkheimer)