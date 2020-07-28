Twitter’dan sonra Facebook da ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaşamlarına ‘teyit’ uyarısı koymaya başladı. Oysa Twitter, Trump’ın bazı paylaşımlarına ‘bilgiyi doğrula’, ‘şiddeti yüceltme’, ‘manipülasyon’ gibi uyarılar eklerken, aynı hassasiyeti göstermesi istenen Facebook’un patronu Mark Zuckerberg, bu isteği şu gerekçeyle reddetmişti:

“Trump’ın paylaşımları Facebook’un kurallarını ihlal etmiyor.”

Peki bir ayda ne değişti de Zucberberg’in Facebook’u geri adım attı?

Çünkü dünyaca ünlü 100’den fazla marka #stophateforprofit (Kâr için nefrete son ver) kampanyası başlatıp, reklamlarını geri çekti.

Zuckerberg’in bu yüzden kısa sürede 7.2 milyar dolar zarar ettiği haberleri çıkınca, “Adam dünyanın en zengin üçüncü insanı, serveti 87.8 milyar dolar. Reklam veren şirketlerin verdiği zarar yüzünden asla geri adım atmaz” diye düşünenler yanıldı.

Dünyanın önde gelen markaları #stopha-teforprofit kampanyasını başlattığında burnundan kıl aldırmayan Zuckerberg, bir ay bile dolmadan Trump’ın Facebook paylaşımlarına ‘teyit’ uyarısı koymaya başladı.

Netice ortada!

Bu kriz başladığında ne yazmıştım?

30 Haziran 2020 tarihli yazımın son satırları şöyleydi:

“İlk kez tanık olduğumuz ‘Sosyal medyanın patronu kim?’ savaşının galibi bakalım kim olacak?

Facebook’un sahibi Zuckerberg mi, ‘Parayı veren düdüğü çalar’ diyen reklam verenler mi, yoksa aboneler mi?”

Aradan bir ay bile geçmeden sonuç ortada!

NİSA’NIN FANLARI NİYE LİNÇ EDİYOR AYCAN’I?

‘Survivor 2020’ bitti, ama yarışmacılar arasındaki söz düelloları bitecek gibi değil. Son olarak Aycan Yanaç, katıldığı Ertem Şener’in programında artık kabak tadı veren Sercan-Nisa konusunda konuştu:

“Ben Nisa’yı kıskanmıyorum, o da beni kıskanmıyordur. Nisa’yı yükseltmek için beni eziyorlar. Nisa’yı düşündüğüm için Sercan-Nisa olayını açmıyorum. En iyi ben biliyorum. O olayı açsam Nisa’nın yüzü olamaz. Nisa o kadar anlatıldığı gibi değil, Sercan’a üzüldüm. Nisa’nın dediklerine inanıyorlar, Sercan’ı sapık bir hale getiriyorlar. Ben mesela utanırım. Eğer çocukluk yapsam, Nisa’yı ezerim.”

Aynı sohbette Nisa ve Barış’ın fanlarından linç yediğini anlatan Aycan, bu şekilde konuşmaya devam ettiği sürece çok daha linç yer.

SERVET VE ŞÖHRET VAR, OMURGA YOK

Önce ABD Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı... Ardından bir bomba daha patlattı. Kanye West, Kim Kardashian’ın Kasım 2018’de Ceza Adalet Reformu Zirvesi için Los Angeles’ta bir araya geldiği rapçi Meek Mill’le kendisini aldattığı için iki yıldır eşinden boşanmaya çalıştığını açıkladı.

Kardashian ise bipolar bozukluğu olan eşine anlayış gösterilmesini istedi.

West’in son yaptığıysa en şaşırtıcı olandı. Şarkıcı, daha önce attığı tweet’ler yüzünden üzdüğü eşinden Twitter’dan özür diledi.

“Eşim Kim’den özel bir meseleyi topluma açtığım için özür dilemek istiyorum. Onun beni koruduğu gibi ben onu koruyamadım. Kim, seni kırdım, biliyorum. Lütfen beni affet. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim.”

Amerikalı bir rap yıldızıyla onun kadar ünlü eşi arasındaki bu meseleyi niye mi yazı konusu yaptım? Çünkü Kanye West, Forbes’a göre yıllardır dünyanın en çok kazanan erkek şarkıcısı. Aynı zamanda ABD Başkan adayı...

Demem o ki, adamda dünya kadar servet ve şöhret var, ama omurga yok!

GÜNÜN SÖZÜ

“Erkekler mi daha akıllıdır, kadınlar mı? Elbette ki kadınlar. Çünkü bacağı güzel diye, hiçbir kadın askıntı olmaz bir erkeğe.” (Shakespeare)