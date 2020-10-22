MERVE BOLUĞUR, KANUNU TAKMIYOR

Maske takmak, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yasal bir mecburiyet mi?

Evet...

Maske takmak, yasal bir zorunluluğun ötesinde kişinin kendisi ve karşılaştığı insanların sağlığı için yerine getirmesi gereken insani bir ödev mi?

Evet...

Maske takmayana 900 TL ceza kesilmesinin sebebi ne?

Kişinin maske takmayarak sadece kendini değil, gittiği yerlerdeki insanların sağlığını tehlikeye sokması. Oyuncu Merve Boluğur’un Bebek sokaklarından sonra İstanbul’un en popüler AVM’lerinden İstinye Park’ta maskesiz dolaşmasına ne demeli? Bebek’te maskesiz dolaştığı dair haberler üzerine Boluğur’la plajda maske takan Jennifer Garner’ı mukayese eden ‘Dışarıda maske insana saygının işareti’ başlıklı bir yazı kaleme almıştım.

Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkardığı kanunu takmayan, insana saygının gereğini yapmayan oyuncu, hakkındaki eleştiriyi mi kulağına küpe yapacak?

Boluğur, Bebek’ten sonra İstinye Park AVM’de maskesiz dolaştıysa, tek suçlu o değil.

Çıkarılan kanunların gereğini yapmayanların da bunda payı var. Devletin herkesin başına bir polis dikecek hali yok, ama her AVM’de güvenlik görevlisi var. İstinye Park’takiler görevini yapmadıysa, Merve Boluğur’un o AVM’den çekilen fotoğrafları ortada. Trafik kameralarına emniyet kemeri kullanmayan sürücü takılınca trafik cezasını yazıp, olay anının fotoğrafıyla eve yollayan devlet, aynısını bakalım AVM’de maskesiz dolaşırken görüntülenen Boluğur’a yapacak mı?

ŞEYDA COŞKUN’U HÂLÂ DİYETİSYEN SANANLAR

“Ünlülere uyguladığı programlarla adını duyuran diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun, Ajda Pekkan’ın bacaklarına uyguladığı liposuction (yağ aldırma) yüzünden çok pişman olduğunu açıkladı.”

Bu habere iki itirazım var.

Birincisi şu:

Diyetisyen olmadığı halde diyetisyen gibi davrandığı için Sağlık Bakanlığı’nın hakkında açtığı dava delil yetersizliğinden düşen Coşkun’un eğitimi belli: Ünlüleri zayıflattığı için diyetisyen sanılan Coşkun, Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu. Asıl mesleği beden eğitimi öğretmenliği.

Ajda Pekkan’ın liposuction pişmanlığına dair tek satır var mı Google’da?

Yok.

Çünkü öyle bir açıklama yapmadı kamuoyuna.

Deniz Akkaya’nın sunduğu ‘Biz Bize’de Şeyda Coşkun ne dedi?

“Ajda Hanım ile çalıştım, çok bilinçli bir kadındır. Bir gün bana, ‘Şeyda estetik yaptırmayı severim, ama en çok bacaklarıma yaptırdığım şeylerden çok pişman oldum. Mahvetti kaslarımı. Bunları lütfen insanlara söyle Şeyda’ demişti.”

Pekkan, Coşkun’a tam böyle mi dedi? “Lütfen bunu insanlara söyle” derken neyi kastetti bilmiyorum.

Bildiğim bir şey var ki o, bu ülkede yıllarca kadınların idolü olmuş bir ‘Süperstar’. Mesajlarını insanlara iletme konusunda Coşkun’a ihtiyacı yok. Bildiğim bir şey var ki o, bu ülkede yıllarca kadınların idolü olmuş bir ‘Süperstar’. Mesajlarını insanlara iletme konusunda Coşkun’a ihtiyacı yok. Şeyda Coşkun, Ajda’nın bir sırrını açıklamasa haber olmayacaktı. Bilmem anlatabildim mi? Ajda Pekkan’ın çalıştığı ünlü bir diyetisyen olsaydı, meslek etiği gereği hiçbiri danışanının sırrını açıklamazdı.

SOSYAL MEDYADA YENİ ARAYIŞLAR

Avukat Meltem Banko’nun sosyal medyaya dair yaptığı tespit ilginç. İşte sevgili Sabire Meltem Banko’nun yazdıkları:

“Twitter insanın moralini bozan bir mecra; hep bir felaket. Instagram insanın sinirini bozan bir mecra; hep bir gösteriş. Facebook, akraba WhatsApp grubu. LinkedIn promosyon sitesi... Anlayacağınız kendime yeni ve huzur dolu bir mecra arıyorum.”

Siz ne düşünüyorsunuz sosyal medya ağlarının geldikleri nokta hakkında?

GÜNÜN SÖZÜ

“Düşmanlarınız var mı? Güzel. Demek ki hayatta bir şeylerin mücadelesini vermişsiniz.” (Churchill)