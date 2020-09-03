MFÖ’NÜN KONSERİ NİYE İPTAL EDİLDİ?

Mazhar–Fuat–Özkan’ın 27 Ağustos’taki Bodrum konseri, bu konuda sosyal medyada ilk paylaşım yapan LeydiKedi’nin yazdığı gibi ‘sıfır bilet satışı’ yüzünden mi iptal edildi?

Bu paylaşım, kendisi gibi düşünmeyenleri linç etmeye iş edinenleri hemen harekete geçirdi.

“MFÖ’nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la iyi ilişkileri, Mazhar Alanson’un iki yıl önceki bir söyleşideki Atatürk karşıtı sözleri -sanatçı öyle bir açıklaması olmadığını, sözlerinin çarpıtıldığını açıkladı- grubu bitirdi ve Bodrum’da bile konser bileti satamaz hale getirdi.”

Peki gerçek öyle mi?

Most Productions’ta çalıştığı 90’lı yıllardan tanıdığım, son dönemde Türkiye’de en çok konser düzenleyen KerkiSolfej’in ortağı Turgut Kerki’yle konuştum.

İşin aslı bu!

İşte bu olayın perde arkası ve aslı:

Normal şartlarda Bodrum, MFÖ’nün kalelerinden biriydi, ama pandemiden sonra şartlar değişti. Çünkü salgın koşullarında düzenlenen konserlere gidenlerin çoğu genç; onların tercihleri de yeni ve genç şarkıcılarla gruplar.

MFÖ’nün izleyici kitlesi ise ağırlıklı koronavirüs korkusuyla sokağa çıkmaktan kaçınan kitle.

Hal böyle olunca Bodrum’da konser teklifi KerkiSolfej’den gruba gitmedi, MFÖ’den geldi.

Bodrum’da sevenleriyle buluşmak isteyen MFÖ, daha yüksek olan konser ücretini 70 bin TL’ye indirip, KerkiSolfej’le anlaştı.

Bodrum Antik Tiyatro’nun normalde seyirci kapasitesi daha yüksek, ancak pandemi kuralları yüzünden satışa sunulan bilet sayısı bin 500. Bunun 200’ü protokole ayrıldığı için Biletix’in satışa çıkardığı bilet bin 300.

401 bilet satıldı

Konserin olacağı 27 Ağustos günü öğlene kadar satılan bilet sayısı 401, bilet hasılatı 51 bin TL olunca organizatör Kerki, MFÖ’nün menajerini arayıp, şu öneride bulundu:

“Hedefimiz bin bilet satışıydı, ama henüz konserin maliyetini kurtaracak kadar bilet satılmadı. Biz taşın altına elimizi koyup, konaklama, teknik ve diğer giderleri ödeyelim, gişe hasılatının tamamını size verelim. Şu ana kadar bilet hasılatı 51 bin TL, ama konser saatine kadar 10-15 bin TL’lik daha satış olur.”

MFÖ, salgın nedeniyle konser fiyatlarında indirime gittiklerini, daha fedakârlık yapamayacaklarını söyleyince taraflar anlaşarak konseri iptal etti.

MFÖ, pandemi sonrası konser izleyici kitlesindeki değişim ve aynı fikirde olmadıkları ‘algı operasyonu için fırsat kollayan ‘sosyal medya linç ekibi’ ni dikkate alıp, ‘gişe hasılatı’ na “Evet” deseydi, bunların hiçbiri olmayacaktı.

Konserin iptal edilmesine sebep olan para 10 bin veya 15 bin TL. MFÖ, biraz daha fedakârlık yapıp, organizatörler gibi taşın altına elini koysaydı Bodrum konseri iptal olmaz, Mazhar Alanson, “Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem” diye isyan etmek zorunda kalmazdı.

Demek ki neymiş?

İyi müzik yapmak yetmez, olan-biteni iyi analiz etmek ve riskleri hesaplamak da şart.

BU DEFA MASAL DÜNYASINA DALDI!



Serbest dalış milli takım sporcusu, serbest dalış eğitmeni ve su altı belgesel yapımcısı Şahika Ercümen, bu kez de masal dünyasına daldı!

Ercümen’in, çocuklar için yazdığı ‘Deniz Kızı ve Delfi’ adlı resimli roman, Doğan Kitap’tan çıktı. Ercümen’in okurlarını denizleri ve deniz canlılarını korumaya davet ettiği roman, deniz kızı Şahika ile arkadaşı Delfi’nin yunus parkından yunusları kurtarmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

64 sayfalık A4 boyutundaki resimli roman 21 TL’den satılıyor.

GÜNÜN SÖZÜ

“Yıkıldığı zaman altından kalkabileceğin hayaller kur. İnsanların seni yarı yolda bırakma ihtimalini unutma.” (Charles Bukowski)