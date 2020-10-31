NECATİ ŞAŞMAZ ‘EDHO’DA MI

‘Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle ünlenen Necati Şaşmaz’ın ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ (EDHO) dizisiyle ekranlara döneceğine dair haberler var.

Bu haberin doğru olup olmadığından önce Necati Şaşmaz’ın niye başka bir diziyle değil de ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’la gündeme geldiğine açıklık getireyim.

Birincisi; ‘EDHO’, ‘Kurtlar Vadisi’ ekibinin çektiği bir dizi...

İkincisi; ‘EDHO’ başladığında yapımcısı ve senaristi olan Raci Şaşmaz’la Necati Şaşmaz, kavgalıydı, ama zamanla abi-kardeş barıştı.

Üçüncüsü, konu ve tarz olarak iki dizinin benzer yönleri çok. Necati Şaşmaz’ı ‘Kurtlar Vadisi’ ekibinin yazıp, çektiği ‘EDHO’da görmek isteyen Polat Alemdar fanlarının sosyal medyada dile getirdiği ‘dilek ve temenniler’ kısa sürede mutasyona uğradı.

Birçok haber sitesi, ‘Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı EDHO’ya katılıyor mu?’ diye haber yapınca merak edip, sordum ATV’de yayınlanan diziyi yazan ve çekenlere.

Aldığım bilgi özetle şu:

“Fanların istediği bir şey bu. ‘Polat Alemdar’ın ‘EDHO’ya katılmasını istiyorlar. Sosyal medya kaynaklı bu haberlerin bizimle ilgisi yok ve doğru da değil. Şimdilik böyle bir konu da gündemde değil.”

KORONANIN ASKERLERİ VARKEN SALGIN BİTMEZ

Türkiye’de günde ortalama 80 civarında insan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her fırsatta bu kötü gidişi durduramazsak kış aylarında bizi bekleyen tehlikeye dikkat çekiyor: “Yeni ve ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bunu değiştirmek elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere uymaktır.” Buna rağmen koronavirüs salgını karşısında insanımızın yaptıklarına bakar mısınız?

‘İstanbul Esenyurt’ta yasak olmasına rağmen asker uğurlama töreni düzenlendi.’

‘Adana’da pandemi nedeniyle denetim yapan trafik polisleri, 14 kişilik minibüsten 37 kişinin çıkmasıyla şoke oldu.’

‘Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Silifke’deki Cumhuriyet Konserleri’nde sahne alan Murat Dalkılıç’ı izlemeye gelenler Covid-19 önlemlerini hiçe saydı. Konserde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlar pes dedirtti.’

Her gün medyaya yansıyan pandemi tedbirlerini hiçe sayan bu vakaların kim bilir kaç katı yaşanıyor Türkiye’de?

Yeniden sokağa çıkma yasakları başlamadan veya aşı gelmeden, insanların birbirinin hakkına saygı duyarak uyacağı tedbirlerle bu tablonun değişeceğine dair en küçük bir ümidim kalmadı.

PARİS’TEN KAÇIŞ

Boşalan market rafları, metropolden taşraya kaçmak isteyenlerin yollarda oluşturdukları kuyruklar...

Pandemi tedbirleri kapsamında belli saatlerdeki sokağa çıkma yasağından ve Covid-19 riskinden kaçıp, daha küçük yerlere gitmek isteyen Parisliler, tren istasyonlarında ve trafikte uzunca süre kuyrukta bekledi. Paris’ten dünya medyasına yansıyan görüntüler bana pandemi tedbirleri kapsamında ilk sokağa çıkma yasağının başladığı günlerde İstanbul’da yaşananları hatırlattı. İstanbullular yasakları hiçe saymaya devam ettikçe, dejavu kaçınılmaz.

‘UTANMAZ KIM’

Başlığı tırnak içinde vermemin sebebi şu: Bana ait bir başlık değil bu... Daily Mail’deki Kim Kardashian’ın haberinin başlığı böyleydi.

40’ıncı yaş gününü ailesi ve arkadaşlarıyla kutlamak için kiraladığı özel uçakla Tahiti’deki Marlon Brando’nun özel adasına giden Kim Kardashian’ın buradaki partiden yaptığı her paylaşıma tepki yağdı.

Azerbaycan’da sivil yerleşim alanlarına bomba yağdırıp sivilleri ve çocukları öldüren Ermenistan’a 1 milyon dolar yardım eden, doğum günü partisi için de 1 milyon dolar harcayan Kim Kardashian için dünya medyasında ilk kez

‘Utanmaz’, ‘İğrenç’ başlıkları atıldı.

GÜNÜN SÖZÜ

“Zihnin neler kurduğunu, insanın yüzünden anlayacak hiçbir sanat yoktur.” (Shakespeare)