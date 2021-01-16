Adba Analytics, The Brand Age dergisi için 2020 yılında Twitter’ın karnesini analiz edip, raporladı.

1 Ocak 2020-23 Aralık 2020 tarihleri arasında dünyada ve Türkiye’de kaç milyar tweet atıldığından en çok nelerin konuşulduğuna birçok kategorinin yıllık analizi var raporda.

Dünya genelinde 2 milyar tekil kullanıcının toplam 117 milyar paylaşım yaptığı, Türkiye’de bu rakamın 2.1 milyar olduğu, Türkler’in günde attığı tweet sayısının 40 milyon olduğu yazılı.

Bu konuyu yazmamın sebebiyse Türkiye’de atılan tweet’ler, dünya ortalamasıyla mukayese edildiğinde ortaya çıkan bariz fark. Dünya ortalamasında atılan pozitif tweet’lerin negatiflere oranla daha fazla olmasına karşın Türkler’in attığı negatif tweet’ler, pozitif paylaşımların neredeyse iki katı.

Paylaşımların içeriği/Global

Pozitif: Yüzde 27

Negatif: Yüzde 22

Nötr: Yüzde 51

Paylaşımların içeriği/Türkiye

Pozitif: Yüzde 22

Negatif: Yüzde 42

Nötr: Yüzde 36

SOSYAL MEDYA İLE REYTİNGLERİN FARKI

Adba Analytics, Twitter’da geçtiğimiz yıl televizyon dünyasından en çok konuşulanları belirledi.Yapılan çalışmada ‘En çok konuşulan’ televizyon kanalları, dijital platformlar, TV dizileri, TV programları, filmler, yönetmenler, sunucular, dizi oyuncuları gibi birçok kategorinin ‘Top 10’ listesi var.

O listelerden biri sosyal medya kullanıcılarıyla TNS’in her gün açıkladığı reyting evreni arasındaki bariz farkı gözler önüne sermesi adına önemli...

Bu liste sosyal medya kullanıcılarının zirveye çıkardığı dizilere, televizyon seyircilerinin çok da itibar etmediğinin en somut kanıtı.

2020’de sosyal medyanın en çok konuştuğu 10 diziden sadece ikisi reyting listelerinde bir numara, diğerleri aşağılarda. Listede dördüncü olan ‘Bay Yanlış’ artık ekranda yok. Çünkü “Reytingi istenilen düzeyde değil” diye kaldırıldı. TNS’in reyting listelerinde gün birincisi olmayı başaran ‘Uyanış Büyük Selçuklu’, ‘Sadakatsiz’, ‘Gönül Dağı’, ‘Bir Zamanlar Çukurova’, ‘Arka Sokaklar’ ve ‘Kuruluş Osman’ gibi dizilerin sosyal medyada ‘yılın en çok konuşulan yapımları’ arasına girmemesi iki mecranın ne denli ayrı dünyalar olduğunun göstergesi.

En çok konuşulan TV dizileri:

1. Sen Çal Kapımı: 700.809

2. Hercai: 553.775

3. Çukur: 541.269

4. Bay Yanlış: 516.933

5. Sefirin Kızı: 452.511

6. Doğduğun Ev Kaderindir: 420.266

7. Ramo: 260.325

8. Masumlar Apartmanı: 218.211

9. Menajerimi Ara: 211.654

10. Kırmızı Oda: 193.605

YILDIZ TİLBE BİR ÇAĞRI YAPTI FOTOĞRAF YAĞDI



Twitter’ı en aktif kullanan ünlülerden Yıldız Tilbe, bir fotoğraf paylaşıp, takipçilerinden yardım istedi. Şarkıcı, kapı kenarına astığı siyah kıyafet için Twitter’dan takipçilerine çağrı yaptı: “Şu elbiseli halim kimde var, gönderebilir mi?” Çok geçmeden Tilbe’ye o kıyafeti giydiği Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserinden çekilmiş fotoğraflar yağdı...

Şarkıcının takipçileri ve hayranları sadece fotoğraf göndermedi, konserden çekilmiş video’ları da paylaştı. Akıllı cep telefonları, internet ve sosyal medyanın olmadığı yıllarda Yıldız Tilbe’nin böyle bir şansı yoktu, ama bugün var... Artık bu çağda her ünlü, insanların karşısına çıktığında dijital bir iz bırakıyor arkasında.

JOE BIDEN’IN YILDIZLARI

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın görevine resmen başlayacağı 20 Ocak’ta yapılacak kutlamaların ayrıntıları belli olmaya başladı.

Bir süre önce Trump yanlılarının bastığı Kongre Binası’nın önünde yapılacak törende Lady Gaga ve Jennifer Lopez sahne alacak. Barack Obama’nın ikinci kez seçildiğinde Beyonce’nin söylediği ‘Amerikan Marşı’nı ABD’liler bu kez Lady Gaga’dan dinleyecek. Akşama Biden için yapılacak TV şovunu Tom Hanks sunacak, Justin Timberlake gibi ünlüler de şarkı söyleyecek.

GÜNÜN SÖZÜ

“Bir ilişkide güvensizlik varsa, oradaki sevgi yalandır. Ve güvenilmek, sevilmekten daha büyük bir iltifattır.” (Paulo Coelho)