Özyeğin Üniversitesi ulaştırma görevlisi Erkan Naldemirci’nin bu olay üzerine işine son verildi -

10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkındaki şu yazdıklarını okuyunca, insanlık adına utanmamak elde değil.

“10 yaşında velet. Ya da benim lisanım ile fırlama piç, dünya düzeninden bahsediyor, akıl veriyor, ‘Tek yol anarşi’ diyor. Basın bunu bir allayıp pulluyor ki, 250 kitap okumuş, filozof, bilim insanı diye lanse ediyor. Okuduğun kitaplar içinde Allah kelamı yoksa, adap, edep yoksa sen koca bir hiçsin Atakan bebe. Annene karşı tavrından senin

ileride nasıl g.... yavşak olacağın belli zaten. İnşallah 11 yaşına girdiğinde ölürsün de başımıza bela olmazsın. (küfür)”

Attığı tweet’le 10 yaşındaki Kayalar hakkında bu hakaretleri sıralayıp, Allah kelamı, adap ve edepten dem vuran Naldemirci, Murat Irgin’in “Abi zibidide ego tavan. Bunun kitap okumaktan ziyade ciddi bir psikolojik tedavi görmesi lazım” yorumuna verdiği iğrenç yanıta bakar mısınız?

“Buna en güzel tedavi tecavüz kardeşim. Yaşadığı şokla birlikte belki aramıza döner (küfür)”

Aynı gün Esenler Belediyesi’nin düzenlediği ‘Film Gibi’ söyleşisine konuk olan oyuncu Turgay Tanülkü’nün şu açıklamalarını okuyunca insanlık adına gel de umutlanma, gururlanma.

“Çocuğum olmadığı için her Anneler Günü’nde eşimden özür dilerim, ona evlat veremedim diye. Ama cezaevinde yatan güzel insanlar evlatlarını emanet ettiler bana. Dolayısıyla büyük bir ailem var. Oğullarım, kızlarım, torunlarım, toplamda 101 evladım var. İkisi savcı, biri avukat oldu. 17’si üniversitede okuyor. Evlatlarım beş ayrı evde büyüyor.”

YILMAZ ERDOĞAN’DAN 2020 MODEL ‘MÜNAŞAKA’

Yılmaz Erdoğan’ın ‘Münaşaka’ adlı tek kişilik gösterisini daha önce izlemiş ve çok beğenmiştim. Erdoğan, uzun bir aradan sonra ‘Münaşaka’yı yeniden sahnelemeye başladı.

Sanatçının 12 yıl sonra tekrar BKM Sahnesi’ne çıktığı gösteriyi izleyip 25 Şubat 2017’de ‘Yılmaz Erdoğan’dan 120 Dakikalık Komedi’ başlığıyla yazmıştım.

Erdoğan, ‘Münaşaka’nın 2020 versiyonunda Russel Crowe, Robert De Niro, Uma Thurman, Monica Bellucci, Cem Yılmaz, Nuri Bilge Ceylan, Ahmet Mümtaz Taylan’lı orta bölümünü bıraktı, ama başını ve sonunu komple yeniledi.

‘Münaşaka’nın eski versiyonunda oğlu Rodin’in okul maceraları yoktu, şimdi gösteri onunla başlıyor.

2020 sürümünde Erdoğan’ın prostat muayenesiyle başlayan hastane maceraları üzerine de bolca mizah var.

CÜNEYT ARKIN’IN MUTLULUK KAYNAKLARI

Türker İnanoğlu Vakfı’nın (TÜRVAK) sinema, televizyon gösteri dergisi CineTele’nin son sayısında Müjdat Gezen’in Cüneyt Arkın’la yaptığı söyleşiyi okudum.

Maslak TİM Show Center’da sahnelenen ‘Pera Müzikali’nin yazarı ve yönetmeni Gezen, oyuncularından biri de Arkın.

Gezen’in Arkın’la söyleşi yapmasının sebebi bu.

Gezen’in “Mutlu musun diye sorsam?” sorusuna Arkın’ın verdiği yanıt bana ilginç geldi. 83 yaşındaki oyuncu mutluluğu nasıl yakaladığını anlatırken aslında ne denli çok yönlü bir sanatçı olduğunu da gözler önüne serdi:

“Ailemle çok mutluyum, ama başka mutluluklarım da var. Ben, ürettiğim sürece mutlu oluyorum. Geometri çalışıyorum mesela. Sonra şiirime yakışıklı bir mısra bulduğumda bahtiyar oluyorum. Resmini yaptığım her insanın hayatını zenginleştirdiğimde keyif alıyorum. Gene de tam mutluluk, sağlıklı olmakla mümkün.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Zihnin neler kurduğunu, insanın yüzünden anlayacak hiçbir sanat yoktur.” (Shakespeare)