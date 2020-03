NURAY SAYARI’NIN ŞAŞIRTAN İTİRAFLARI

Astrolog Nuray Sayarı, televizyon canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu. Sayarı, 31 yıllık eşinin kendisini yıllardır evli bir kadınla aldattığını, bu yüzden zina davası açacağını söyledi. Anlaşılan o ki Türkiye’de birçok insan gibi Sayarı da bu konuda bilgilerini güncellemedi.

Zina, eskiden hapis cezası olan bir suçtu ama şimdi değil.

Çünkü Anayasa Mahkemesi, 1996 yılında aynı suçu işleyen kadının üç aydan 30 aya kadar hapis cezası öngören, erkeklerinse ceza almasını zorlaştıran 440 ve 441’inci maddelerini ‘Eşitlik İlkesi’ne aykırı bulup iptal etti. TBMM, iptal edilen maddelerin yerine yeni bir düzenleme getirmeyince ‘zina’ cezayı gerektirecek

bir suç olmaktan çıktı.

Gelelim Sayarı’nın ‘Hayatta Her Şey Var’da Nur Viral’a yaptığı açıklamaların en vahim olanına:

“Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. O saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim.”

Bu nasıl bir kaderi kabulleniş, bu nasıl bir cahilliktir?

Eşini dövüp, ayağını kıran bir erkek ‘saygınlığını kaybetmesin’ diye olanı biteni yok saymak nedir?

Nerede kaldı senin onurun, gururun ve birey hakların?

Niye anında şiddet uygulayan eş hakkında suç duyurusunda bulunup, darp raporu almaz ve boşanma davası açmazsın?

Önce kanunun sana verdiği hakları kullan, buna rağmen sonuç alamazsan o zaman kanal kanal dolaş, gözyaşı dök, isyan et.

Evet, ‘Hayatta Her Şey Var’, ama yıllarca aldatmayı görmezden gelir, şiddeti gizlerseniz bunun adı bile bile ladestir.

BİROL GÜVEN’İN YAPTIĞI KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI

Algıda seçicilik böyle bir şey... Sosyal medyada takip ettiğim yüzlerce insandan hiçbiri böyle bir haberi seçip, paylaşmadı. Sadece Birol Güven yaptı bunu. Çünkü mizaha çok elverişli bir haber bu.

İşte ünlü komedi dizilerinin senaristi ve yapımcısı Güven’in bulup, Twitter’dan paylaştığı haber:

“Valencia’da bir genelevde koronavirüs tespit edildikten sonra mekan 86 müşteriyle birlikte karantina altına alındı.”

Dünyanın başına bela olan koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar birçok ülkede ve yerde karantina uygulandı. Karantina altına alınan yerlerden hiçbiri genelev değildi. Güven’in bu haberi seçip, Twitter’da paylaşmasının sebebi, ortamın şahane bir komedi filmine uygun olması...

Genelevdeki beden işçisi kadınlarla, müşterileri arasında karantina boyunca yaşanacaklar bir yana, 86 müşterinin kimlik bilgileri sızarsa dışarıya, o zaman yandı gülüm keten helva!

‘TÜRKİYE’DEKİ KORSAN YAYININ PAYI YÜZDE 65’

Digiturk ve beIN Media Group CEO’su Yousef Al-Obaidly, şirket merkezinin bulunduğu Doha’da ağırladığı basın mensuplarına üç yılda Digiturk’e 2 milyar dolar yatırım yaptıklarını açıkladı. Bu paranın içinde Digiturk’ü satın alınma maliyeti de var mı, bilmiyorum. 15 yıllık Digiturk abonesi olarak beIN Media’nın dijital platformun içeriğini zenginleştirmediğini, aksine fakirleştirdiğini görüyorum.

CEO, Digiturk’ü satın aldıklarında kendilerine üç yıllık yol haritası belirlediklerini, bu anlamda 2020’de abonelerine en kaliteli eğlence ve spor içeriği sunacaklarını, yerli dizi pazarına gireceklerini açıkladı. Bunlardan hiçbiri sosyal medyada konuşulmadı.

Digiturk Spor İçeriklerinden sorumlu Grup Başkanı Saad Salah Al-Hudaifi’nin, “Türkiye’de korsan yayının payı yüzde 60-65’e ulaşmış durumda” açıklaması ise olay oldu. Devlet, yayıncı kuruluş ve futbol kulüplerinin uğradığı maddi kayba rağmen binlerce insanın, “Katarlılar daha çok para kazanmasın” diye suç olan ‘korsan yayın’ı savunması tam bir akıl tutulması.

GÜNÜN SÖZÜ

“Kadınlar görünüşle ilgilenmezler, en azından iyi kadınlar.”

(Oscar Wilde)