O ŞİMDİ OYUNCU

Türkiye onu önce çalıştığı radyolardaki sesiyle, ardından sunucu veya haber spikeri olarak çıktığı televizyon ekranlarındaki görüntüsüyle tanıdı...Türkiye onu önce çalıştığı radyolardaki sesiyle, ardından sunucu veya haber spikeri olarak çıktığı televizyon ekranlarındaki görüntüsüyle tanıdı...İzmir Radyo Mega, Star FM, Radyo Spor, Radyo Pink, Best FM ve Show Radyo’da program yaptı. Ekran serüveni Kanal 24’te başladı, sonrasında ise neredeyse çalışmadığı kanal kalmadı. Bir dönem sıkça kanal değiştirmesiyle ünlü Gülay Özdem, şimdiye kadar MMC TV, Tatlıses TV, Cine5, NTV, tv8, Habertürk TV, A Haber, CNN Türk, FOX, TRT Haber ve tvem’de çalıştı...Bir dönem ‘Ekranlardaki sarışın saltanatını yıkan esmer spiker’ olarak anılan Özdem, artık haber spikeri veya sunucu değil, dizi oyuncusu olarak ekranda. Ekranlardan uzak kaldığı dönemde Pana Sinema Akademisi’nden oyunculuk dersleri alan, bir klipte ve ‘Çakallarla Dans 5’ filminde oynayan Özdem, hafta içi her akşam Kanal 7’de ekrana gelen ‘Emanet’ dizisiyle izleyici karşısında... Haberlerin ‘esmer güzeli’ Özdem’e bu kez hayatın biçtiği yeni rol, senaryosunu Nazmiye Yılmaz’ın yazdığı, Ayhan Özen ve Tamer Tunç’un yönettiği Karamel Yapım’ın ‘Emanet’ dizisinin kötü kadını İkbal...

TÜRKLER, KORONAVİRÜS AŞISINA KARŞI MESAFELİ

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre koronavirüs Türkiye’ye girmeden bir yıl önce yani 2019’da ithal edilen grip aşısı sayısı 1 milyon 100 bin...

Koronavirüs, sadece bizde değil; birçok ülkede grip aşısına olan ilgiyi patlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın 2020 hedefi 1.5 milyon aşı ithaliydi, ama talep fazla olunca bu sayı daha da arttı.

İnsanların grip ve zatürre aşılarına bu yıl bu kadar rağbet etmesinin altında yatan şey, korona korkusu...

Koronanın aşısıyla henüz tanışmadık, ama eli kulağında.

Yetkililerin verdikleri bilgi, yıl sonuna doğru ithal aşının, 2021 baharında da yerli üretimin devreye gireceği yönünde.

Peki koronavirüsten korunmak için aşı başlayınca herkesin yaptırmaya niyeti var mı?

Ipsos’un 22-26 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 800 kişiyle yaptığı anket, Türkler’in, koronavirüs aşısına karşı mesafeli olduğunu ortaya koydu.

İşte Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması’na katılanlara yönelttiği ‘Koronavirüs için aşı bulunursa, aşı yaptırma eğiliminiz ne olur?’ anketinin sonuçları:

Kesinlikle yaptırırım: Yüzde 28.

Muhtemelen yaptırırım: Yüzde 24.

Muhtemelen yaptırmam: Yüzde 10.

Kesinlikle yaptırmam: Yüzde 8.

Aşı yaptırıp, yaptırmayacağımdan emin değilim: Yüzde 30.

UMUDUN SİMGESİNİ TİCARETE DÖKTÜLER

İzmir depreminden 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan üç yaşındaki Elif Perinçek’in minik eliyle itfaiyecinin baş parmağını tutup, bırakmaması umudun simge oldu.

Çok geçmeden sosyal medyada bu konuyu çok iyi anlatan bir çizim dolaşmaya başladı. Üzerinde ‘Her şeye rağmen umut var’ yazan bu çizimi yapan kim bilmiyorum, ama kendisini kutluyorum.

Elif ve ailesinin hastanede tedavisi sürerken birileri, Elif bebeğin kendini enkazdan çıkaran itfaiyecinin parmağına tuttuğu umudun simgesini ‘Umudunu asla kaybetme’ yazısıyla hediyelik eşyaların üstüne basıp, para kazanmanın peşine düştü.

Bu nasıl bir açgözlülük, bu nasıl bir para hırsıdır?

Elif bebek enkazdan 2 Kasım’da kurtarıldı.

İnsanlar sosyal medyada buna tepki gösterince hediyehanem’in ürünlerini internet satışından kaldırdığında ise 5 Kasım’dı.

Kurtarma ekipleri deprem enkazlarından canlı bulup çıkarmak için zamanla yarışırken, duygu sömürüsü ürünleri imal ederek ‘Umudunu asla kaybetme’ yazısıyla satışa sunanların ‘hız’ları kadar ‘ticari ahlakları’ da şaşırtıcı.

GÜNÜN SÖZÜ

“Kalabalıklar daima tehlikelidir, içlerinde mutlaka ruhlarını ucuza satan alçaklar bulunur.” (Victor Hugo)