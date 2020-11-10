ÖLENİN ARDINDAN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Merhum şarkıcı Murat Göğebakan’ın kansere yakalandıktan sonra boşandığı Sema Bekmez, 51 yaşında şeker komasından öldü. Çiftin boşandığı dönemde Bekmez’in eşini aldattığına dair haberler çıkmış, Göğebakan, “Kanseri yendim, ihanete yenildim” demişti.

2009 yılında yakalandığı kanseri 2010’da yenip, müzik çalışmalarına kaldığı yerden devam eden şarkıcının, “Kanseri yendim, ihanete yenildim” açıklaması o dönem bir hayli konuşulmuştu. Sanatçı, 2013’te nükseden hastalığı nedeniyle 2014 yılında 46 yaşında ayrıldı aramızdan...

Murat Göğebakan’dan altı yıl sonra da eski eşi öldü. Sema Bekmez’in ölümünün ardından sosyal medyada yazılanlar ‘yurdum insanı’nın ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

“Ölenin arkasından konuşulmaz”dı hani?

Sema Bekmez toprağa verilmeden, Twitter’da yazılanların çoğu çok acımasızdı. Evet, bir insanın eşini aldatması, insanlık onuruyla bağdaşmayan ahlaki bir zaaf. ‘Aldatma’ çiftleri ve ailelerini ilgilendiren bir sorun, ama toplumsal mağduriyet yaratan bir konu değil.

Topluma zararı olan onca ‘kötü insan’ öldü bu ülkede, hiçbirinin ardından Bekmez’e yazılanlar yazılmadı. Eminim Göğebakan hayatta olsaydı, hakarete varan eleştirilere tepki gösterirdi.

Bekmez’in ardından sevinç gözyaşı döktüklerini yazanlar bile oldu. Kadere bakın ki, öldüğü gün Sinan Yağmur’un Göğebakan hakkında yazdığı ‘Aşkın Yağmurları’ kitabı baskıdan çıktı. Bekmez, Yağmur’un ‘Aşkın Yağmurları’nda Göğebakan ve kendisi hakkında neler yazdığını okuyamadan, aynı gün vefat etti.

Dip not: Çiftin çocuğu olmadı. Bülent, Murat Göğebakan’ın ilk eşinden.

TÜRK DİZİLERİNDE BİR DEVRİN SONU

Talat Bulut, ‘Yasak Elma’ya veda edince, Türk dizilerinde bir devrin de sonu geldi. Neden mi?

Bu sorunun yanıtı için önce televizyon kanalları ve dizilerine bakmak gerek... Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, Show TV, FOX ve TV8’de halen yayınlanan ve ‘yakında’ diye anons edilen 41 dizi var.

Bulut, ‘Yasak Elma’dan ayrılınca 41 dizinin başrol erkek oyuncuları arasında Türk sinemasından gelen sanatçı kalmadı. Yeşilçam’dan bir Cüneyt Arkın var ‘Kuruluş Osman’ dizisinde, o da başrol değil.

Yapımcı Mehmet Bozdağ, ‘Malkoçoğlu’ ve ‘Kara Murat’a saygı duruşu adına sanatçıya ‘Ak Saçlıların Lideri’ olarak dizide rol verdi.

Sinema kökenli tek oyuncu var mevcut dizilerin başrolünde oynayan o da Erkan Can... Dizilerden önce birkaç filmde oynamışlığı var, ama Can ‘Mahallenin Muhtarları’yla yıldızı parlamasının ardından, yıllar sonra başrolle tanıştı, hiçbir zaman jön olmadı.

DOĞU’YA NAZAR BONCUĞU YAĞDI

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde Alpaslan Çakırbeyli’yi oynayan Yunus Emre Yıldırımer,

8 Eylül’de dünyaya gelen çocuğu Doğu’yla yeni çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca oyuncuya tebrik, oğluna nazar boncuğu emojisi yağdı.

Melissa Özge-Yunus Emre Yıldırımer çiftinin oğlu Doğu’nun babasının yanındaki hınzır bakışı, iki aylık bir çocuktan çok, ebeveynlerinin izinden gidecek ‘doğuştan oyuncu’ gibiydi.

Yıldrımer çiftini kutlayıp, Doğu’ya “Maşallah” yorumu yazıp, nazar boncuğu emojisi yollayanlar arasında Oktay Kaynarca, Hüseyin Avni Danyal ve Ceren Benderlioğlu gibi rol arkadaşları da vardı.

GÜNÜN SÖZÜ

“Gece olduğu zaman, seni özleyecek bir kadının sevgisini kazandıysan, dünyaları kazanmışsındır oğul.” (Neşet Ertaş)

İzindeyiz!

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 82’nci ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum.