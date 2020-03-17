“Trump; koronavirüs testi yaptırmış. Hadi inşallah, Rabbim büyüksün.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Kasım Süleymani’yle birlikte öldürülenlerin yakınları böyle bir tweet atsa, derim ki yüreklerine düşen acı ve öfke geçmediği içindir.

Trump’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasını -negatif çıktı- isteyen kişi, haber kanallarının ‘kanaat önderi’ sayıp sıkça ekranlara çıkardığı Prof. Dr. Bahadır Erdem.

“Bir hukukçu olarak size yakışıyor mu bu? Kim olursa olsun kişinin yaşam hakkı savunulmalı, ölmesi değil” şeklindeki eleştirileri görmezden gelen Erdem, söz yazarı ve besteci Şehrazat’ın, “Onlara bir şey olmaz, çoktan aşılanmışlardır” yorumuna şu yanıtı verdi:

“Çok doğru. ‘Kötüye bir şey olmaz’ derdi eskiler. Zaten muhtemelen dünyaya ‘Turp gibiyim’ açıklaması yapsın diye test yapmışlardır. Ama yine de belli mi olur? İnsan plan yapar, kader gülermiş.”

Trump, Amerikalılar için ‘iyi’ olabilir, ama dünya için ‘kötü’. Buna Trump’ın koronavirüse yakalanıp, ölmesini istemek Twitter’da kendini, ‘Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, hukukçu, demokrat, profesyonel, kız babası, karısına aşık, sanatsever’ olarak tanımlayan birine yakışmaz.

Aksi halde profesör unvanlı bir hukukçunun, “Nagehan Alçı yüksek ateş ve halsizlikten hastaneye kaldırıldı” yalanı “İnşallah koronadır, ölür” diye yazanlardan bir farkı kalmaz.

KOMPLO TEORİSİ VE TESADÜFÜN BÖYLESİ

Kitaplarından ve katıldığı televizyon programlarındaki komplo teorilerinden tanıdığımız Ramazan Kurtoğlu’ndan bu saptama:

“Dan Brown’ın 2013’te yayınlanan ‘Inferno/Cehennem’ kitabı ve 2016’da gösterime giren aynı adlı filminde çok tehlikeli bir virüs İstanbul Sultanahmet’teki Yerebatan Sarnıcı’ndan bütün dünyaya yayılır.”

Dünyada ‘koronavirüs’e yakalandığını açıklayan ilk aktör kim?

‘Inferno/Cehennem’ filminin başrol oyuncusu Tom Hanks.

Tesadüfün de bu kadarı fazla.

NİLGÜN BELGÜN’ÜN DERT ETTİĞİ ŞEYE BAK!

“Üstüme vazife değil belki, ama ortada onca bekar varken evli erkeklerle birlikte olma sebebinin altında yatan duyguyu merak ediyorum. Ben de evliyken böyle bir durum yaşayıp, ayrılmıştım. Yani aldatılmıştım. Bu konu evliliğini saygı ve sevgiyle yürüten kadınları çok incitiyor.”“Üstüme vazife değil belki, ama ortada onca bekar varken evli erkeklerle birlikte olma sebebinin altında yatan duyguyu merak ediyorum. Ben de evliyken böyle bir durum yaşayıp, ayrılmıştım. Yani aldatılmıştım. Bu konu evliliğini saygı ve sevgiyle yürüten kadınları çok incitiyor.”Bu satırları yazan sevgili Nilgün Belgün!Benim de üstüme vazife değil, ama son kitabında yazdığın Şan Tiyatrosu döneminde evli oyuncuyla büyük aşk yaşayan kadın meslektaşına keşke sorsaydın bunu, aldatılan eşin hışmından onu kurtarıp, evine götürdüğünde...“Ona soramadım, ama başkaları olabilir” diyorsan, aşk yaşadığı kişinin eşini arayıp, ”Kocan benimle, sen çık aradan” diyen ünlüler de tanıyorum, bu kişilerin ruh halini anlatacak psikologlar da... Bir “Alo” demen kafi, istediğinin telefonunu veririm sana!

BİR VAPURA ADI VERİLİR Mİ?

İstanbul’un şehir hatları vapurlarıyla yolculuk yapanların 80’li, 90’lı yıllardan tanıdığı ‘Burhan Pazarlama’ da göçüp gitti bu dünyadan.

Burhan Demircan’ın ölüm haberinin ardından birçok insan ‘Burhan Pazarlama’ya dair anılarını yazdı sosyal medyada.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, yıllarca şehir hatları vapurlarının renkli siması ve milyonlarca insanın Kadıköy-Eminönü, Karaköy-Kadıköy vapur yolculuğu hatırası ‘Burhan Pazarlama’nın adını bir vapura verip, ölümsüzleştirmesini önerenler de oldu.

Ölüm haberi üzerine, “Şehir Hatları vapurlarımızın bir dönem renkli isimlerinden olan Burhan Demircan’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” diye taziye mesajı yayınlayan ve cenazesine çelenk gönderen Şehir Hatları, bakalım bu çağrıya kulak verecek mi?

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsanların bıraktıkları izler, genellikle yara olur.” (John Green)