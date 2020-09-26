REKLAMIN İYİSİ, PR’IN KÖTÜSÜ

Rahmetli Zeki Müren’in “Reklamın iyisi, kötüsü olmaz” demesinin üzerinden çeyrek asırdan fazla bir zaman geçti.

Bu sürede hayatın dinamikleri öylesine değişti ki reklamın ‘iyi’si de, ‘kötü’sü de var artık. Çünkü internet, akıllı telefonlar ve sosyal medya sayesinde her şey daha da şeffaflaştı, gerçeğin ortaya çıkma süresi kısaldı.

Örnek mi?

Kansere karşı verdiği mücadele, yaşam azmi ve yüzünden eksik olmayan tebessümüyle hatırladığımız merhum Neslican Tay’ın filminin yapılacağı ‘Demir Kadın Neslican’ı da Neslihan Atagül’ün oynayacağı haberi...

Yazılanların mürekkebi kurumadan Kadir Doğulu’dan yalanlama geldi:

“Neslihan bu konuyla ilgili açıklama yapacak. Projeyi kabul etmemesini gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi. Ama yapımcısı kabul etmediği halde PR malzemesi olarak kullandı. Bunun altında biz iyi niyet aramıyoruz.

Neslican’ın acısı çok taze... Bu kadar acı tazeyken bu işler bu kadar aceleye getirilmez. Daha vakti var. Hayatının en iyi şekilde anlatılacağı senaryolara ihtiyaç var. Neslihan gerekli açıklamayı yapacaktır. Biz zaten teklif ilk geldiğinde çok hassas davranıp neden kabul etmeyeceğimizi anlattık. Yapımcının bu kadar agresif bir PR yapmasını da anlamıyoruz. Çok üzgünüz.”

Yalan haber servisi...

Yapımcılar Ali Burak Ceylan, Serkan Günay ve Kerim Altıntaş, bu saatten sonra kimi oynatırsa oynatsın, nasıl bir film çekerse çeksin asla izlemem.

Niye mi?

Birinci sebep, Kadir Doğulu’nun vurguladığı gibi Neslican’ın acısı daha taze, ne bu acele...

İkincisi de, Neslihan Atagül “Hayır” dediği halde, yani yalan olduğunu bile bile ‘Demir Kadın Neslican’ı oynayacak diye medyaya haber servis edilmesi.

MOSKOVALI KADINLARIN GÖZDESİ TÜRK ERKEKLERİ

“Moskovalı kadınların en çok evlilik yaptıkları yabancı erkekler Türkler...” 90’lı yılların asparagas haberleriyle ünlü Tan’da değil; bir Rus gazetesinde yeni çıkan haber bu. Moskova Nüfus İdaresi’nden Moskovskiy Komsomolets gazetesine yapılan açıklamaya göre, Moskovalılar’ın bu yıl yabancılarla yaptığı evliliklerin sayısında artış gözlendi. Geçtiğimiz yıl Moskovalılar’ın yabancılarla yaptığı evlilikler, tüm evliliklerin yüzde 10’unu oluştururken bu yılın başından beri bu oran yüzde 15’e yükseldi.

Moskovalı kadınlarla en sık evlilik yapan Türk erkekleri (81 kişi). Onları Nijerya (63), Vietnam (54), ABD (47), İngiltere (42), İtalya (41), İsrail (40) ve Almanya (32) vatandaşları izliyor.

Moskovalı erkeklerle evlilik yapan yabancı kadınların ülkeleri ve sayıları şöyle:

Yunanistan (66), Vietnam (50), Nijerya (15), Letonya (9), Estonya (9), Almanya (8) ve Küba (8).

Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, Rus erkeklerle evlenen yabancılar arasında hiç Türk yok. Türk erkekleriyle Rus kadınlar arasındaki yakınlığın, Türk kadınlarıyla Rus erkekleri arasında oluşmaması enteresan...

HELAL OLSUN GİRESUN İL PANDEMİ KURULU’NA!

Vali Enver Ünlü’nün başkan olduğu Giresun İl Pandemi Kurulu’nun, koronavirüsün kamuya açık alanlarda bulaşma riskini önlemek için de olsa yürürken sigara içilmesini yasaklaması müthiş!

Kalabalık caddelerde tiryakilerin sigara içmeyenleri dumana boğduğu Türkiye’de bir ilk bu... Kalabalık caddelerde sigara içilmesine yasak getirilmesi için birkaç kez yazı yazmış biri olarak Giresun’daki bu yasağın ülke geneline yayılmasını umuyor ve diliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ

“Ne kadar iyi olursanız olun, deneyim; sahip olabileceğiniz en iyi öğretmendir.” (David Ogilvy)