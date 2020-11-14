RTÜK’TEN CEZA SEYİRCİDEN ÖDÜL

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz hafta, ‘evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösteren, çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek rol modeller’ gerekçeleriyle ‘Sadakatsiz’ dizisine idari para cezası verdi.

Peki bu hafta ne oldu?

Reyting yarışına her kulvarda ikinci başlayan, sonrasında AB ve 20+ABC1’de birinci olan, Total’de ise birinciliği ‘Kuruluş Osman’a kaptıran ‘Sadakatsiz’, bu hafta bu kulvarda da zirveye yerleşti.

Cansu Dere’yle Caner Cindoruk’un başrollerini paylaştığı Kanal D’nin dizisi yayınlandığı gece Twitter’da da bir numaraydı. Üstelik sadece Türkiye’de değil, Twitter’ın dünya listesinde de...Cansu Dere’yle Caner Cindoruk’un başrollerini paylaştığı Kanal D’nin dizisi yayınlandığı gece Twitter’da da bir numaraydı. Üstelik sadece Türkiye’de değil, Twitter’ın dünya listesinde de...‘Sadakatsiz’ Twitter gibi reytinglere de damga vurdu.

Dizi bu hafta 10.08 reytingle Total’de, 11.58’le AB’de, 12.08 ile 20+ABC1’de tüm yapımları geride bırakıp, açık ara birinci oldu.

Bir hafta önce RTÜK’ün cezalandırdığı ‘Sadakatsiz’i bu hafta seyirci ödüllendirdi.

Diyeceksiniz ki, “Bu ne yaman çelişki?”

Haklısınız.

Dizide Volkan, arkadaşının “İki kadından birini seç” tavsiyesine “İkisini de seviyorum. İnsan aynı anda iki kadını neden sevmesin?” diye karşılık verince “Alo RTÜK” diyenlerin hepsi bu toplumun fertleri.

Asya’nın, eşi Volkan’la sevgilisi Derin ve yasak aşkı bilmelerine rağmen bunu kendisinden saklayan arkadaşlarından intikam aldığı sahneleri soluksuz izleyip ‘Sadakatsiz’i reytinglerde bir numara yapanlar da...

Toplumun iki yüzü ve hayatın gerçeği bu...

EN ZENGİN KÖLE!

Britney Spears’ın babasına karşı açtığı davayı kaybettikten bir gün sonra boksla stres attığı haberi vardı dış basında...

Şarkıcının ringdeyken sorunlarından uzaklaşması mümkün, peki ya sonra?

Spears, müzik dünyasında bir star, ama 12 yıldır vasiliğini yapan babasının esiri...

Dünyaca ünlü bir müzik yıldızının nasıl bir hayat yaşadığına bakar mısınız?

Kendi rızasıyla evlenemez, çocuk yapamaz.

Ehliyeti de olsa hiçbir aracı kullanamaz.

Sosyal medyada vasisinin izin vermediği hiçbir paylaşım yapamaz.

Kendisine verilen sakinleştirici ilaçları düzenli almak zorunda.

Kimseyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi yok.

60 milyon dolar’lık serveti var, ama haftalık harçlığı bin 500 dolar.

Kariyeri üzerinde söz hakkı yok.

Hiçbir kurum ve kişiyle sözleşme yapamaz. Sözlü röportaj veremez, yazılı söyleşilerse vasisinin kontrolünde.

Peki Britney Spears, bunları ihlal ederse ne olur?

Vasisinin anında onu rehabilitasyon merkezine yatırma yetkisi var.

Hal böyleyken Los Angeles Yüksek Mahkemesi, bu köleliği bitirmek yerine, meselenin ileride tekrar değerlendirilmek üzere vasiliğin devamına

karar verdi. Şarkıcı da bunun üzerine, kariyerini babası yönettiği sürece sanatını icra etmeme kararı aldı.



CAHİDE SONKU İÇİN 704 SAYFALIK ROMAN

Cahide Sonku, yaşadığı sürece en ünlü kadın oyuncusu, Türk sinemasının ilk kadın yönetmeniydi. Hakkında okuduklarımdan olsa gerek, Cahide Sonku dendiğinde aklıma gelen şey; şov dünyasının zirvesini de dibini de gören kadın yıldız. Yetenekleri onu zirveye taşıdı, zaafları ise dibe vurdurdu.

Eyüphan Erkul’un ‘Cahide: Melekler Yeryüzünde Yaşamaz’ 704 sayfalık biyografik romanı için İclal Aydın’ın yazdıkları da aynı minvalde:

“Türk sinemasının en parlak yıldızıydı Cahide. Ne ondan önce ne de ondan sonra kimse onun mertebesine ulaştı. Bir rüya gibi geldi geçti sinema tarihimizden... Kimsenin çıkamayacağı kadar zirveye çıktı, kimsenin göremeyeceği diplerde gezindi.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Kadın unutmaz; sadece sineye çeker. Zamanı geldiğinde ise iade eder.” (Douglas Noel Adams)