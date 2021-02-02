RTÜK’TEN İKİNCİ ‘UZMAN’ UYARISI

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), izleyicilerden gelen şikayetler üzerine televizyon kanallarını uyaran yazılı bir açıklama yaptı.

Son zamanlarda diziler başta olmak üzere haber ve spor programlarında hatta belgesel yapımlarda yayın ilkeleriyle bağdaşmayan durumlar olduğuna dikkat çekilen açıklamanın önemli bölümleri şöyle:

“Dizilerde milli ve manevi değerlerimizle genel ahlaka aykırı görüntülere ve konulara yer verilmesi, sanki hiçbir kanun, nizam, hukuk yokmuş gibi şiddetin her türlüsünün işlenmesi, tütün ve tütün mamulleriyle alkol kullanımına özendiren sahnelerin açıkça sergilenmesi kabul edilemez.”

Gereği yapılmalı

“Bazı medya kuruluşlarının basın meslek ilkelerini hiçe sayarak ve maksatlı olarak gerçek dışı haber vermelerini, yayın konuklarının asılsız beyanlarına müsaade edilmesini, yalan haberle gerçek haberi ayıramayan sunucuları ve her konunun uzmanı olduğunu iddia eden bazı sözde uzmanların halkı kışkırtmaya çalışan ayrıştırma çabalarını görmezden gelemeyiz. Yine bazı spor yorum programlarında toplumumuzun bir kesimini veya meslek gruplarını rencide eden söylemlerine şahit oluyoruz.”

RTÜK, ‘sözde uzmanlar’la ilgili uyarıyı daha 19 Aralık 2020’de de yaptı, ama hiçbir kanal ‘Yayınlardaki program konuklarına dair önemli duyuru’yu üstüne alıp, gereğini yapmadı.

İki uyarı arasındaki süreçte ya RTÜK’ün ‘İzleme Uzmanları’ yayınlarda cezayı gerektirecek bir durum saptayıp raporlamadı ya da görevlerini ihmal etti.

Sosyal medya mecraları Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) onaylamadığı Covid-19 ve aşıya dair yapılan paylaşımları otomatik olarak engellerken, RTÜK’ün ekranlardaki bu ‘bilgi kirliliği’ni ‘uyarı’yla geçiştirmesi niye?

Yayınlarda yasalara aykırı bir durum varsa RTÜK, gereğini yapmalı.

Nedir bu uyarı üstüne uyarı?

‘Dizilerde milli ve manevi değerlerimizle genel ahlaka aykırı görüntüler ve konular’da yıllardır RTÜK’le yayıncılar arasında ihtilaf var. O yüzden bilirkişi raporları ve yargıçlar veriyor bu konulardaki nihai kararı...

Ancak RTÜK’ün uyarısındaki ‘yalan haberler’ ve ‘toplumu ayrıştırmak için gerçekleri saptıran sözde uzmanlar’ her gece canlı yayınlarla karşımızda...

Düne kadar Apo ve

FETÖ’ye methiyeler düzen, foyaları ortaya çıkınca suçlayana “Tencere dibin kara, seninki benden kara” diyerek ekranlarda boy gösterenler de çabası...

O yüzden RTÜK, uyarmayı bırakıp, varsa ihlaller gereğini yapmalı.

Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube, ilkelerine ters düşen paylaşımları engellediği zaman abonelerin haklarını arayacakları hiçbir mecra yok, ama RTÜK’ün verdiği her karar yargı denetimine açık.

NETFLIX’İN TEK RAKİBİ DISNEY+

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle insanların evde geçirdikleri zamanın artması dijital platformlara yaradı. Bu süreçte Netflix’in abone sayısındaki patlama beraberinde pazardan pay almak isteyenlerin de iştahını kabarttı. Netflix bu pazarda açık ara lider, ama yakın vadede olmasa bile ileride onu zorlayacak, hatta geçebileceği öngörülen rakipleri var.

AppleTV+, Amazon Prime Video, Peacock, Disney+, Discovery+, HBOMax ve yakında yarışa dahil olacak Paramount+, halen Netflix’e rakip olarak kurulan dijital platformlar.

İnsanların halen para vermeden uydudan yüzlerce televizyon kanalını izleme imkanı bulduğu, Netflix’in en büyük dilimi kaptığı internet televizyonculuğu pazarında zamanla hangi şirketler ayakta kalır?

Netflix’e kim rakip olur veya onu tahtından eder?

İnternet televizyonculuğu analistlerinin bu konudaki tahmini şu:

“Diğer platformların uzun vadede başarı sağlayıp sağlayamayacağı hâlâ büyük bir soru işareti. Yerel ve uluslararası rakipler çıktıkça işleri daha da zorlaşacak çünkü. 3-4 yıl içinde Netflix’i yakalama ve geçme ihtimali olan tek dijital platform Disney+. Çünkü Disney; sinema sektörünün dev stüdyolarına hükmediyor.

GÜNÜN SÖZÜ

“Ayrı ayrı birer ahlaksız yaratık olan insanlar, bir araya gelince namuslu kişiler olurlar.” (Montesquieu)