RTÜK’ÜN İSTEMEDİĞİ FİLM ABD’DE OLAY OLDU

Google’a ‘RTÜK’ ve ‘Cuties’ yazıp arama yaptığınızda haberler çıkar karşınıza:

“RTÜK, tepkiler üzerine ‘Cuties’ filmi için harekete geçti.” “Cuties filmi için RTÜK’teki rapor tamamlandı.” “RTÜK’ten Netflix’e ‘Cuties’ yaptırımı: Katalogdan çıkarılsın.”

“RTÜK ilk kez Netflix’e ceza verdi: ‘Cuties’ filmi Türkiye kataloğundan çıkarıldı.”

Netflix, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) isteği üzerine Türkiye kataloğundan çıkardığı ‘Cuties’ (Minnoşlar) filmini Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınladı.

Sonrasında ne mi oldu?

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Netflix’in o filmi yayınlamasından sonra olanlar şunlar:

#CancelNetflix (Netflix’i iptal et) hashtag’i sosyal medyada bir anda viral oldu.

Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, milletvekilleri harekete geçti, Netflix’in filmi kaldırması istendi.

Savcıdan soruşturma

Teksas Bölge Savcısı Lucas Babin, ‘edebi, sanatsal, politik veya bilimsel değeri olmayan, 18 yaşından küçük bir çocuğun cinsel organlarını açıkça teşhir eden’ orijinal adı ‘Mignonnes’ olan ‘Cuties’ filmini yayınlayan Netflix hakkında soruşturma başlattı.

11 yaşındaki Amy’nin ‘Cuties’ dans grubuna girme öyküsünü anlatan Fransız filminin Netflix’e faturası sadece bunlar mı?

Hayır...

2020 Sundance Film Festivali’nde Maimouna Doucoure’a ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü kazandıran film yüzünden Netflix, ciddi abone kaybetti. USA Today’deki habere göre bu tespiti yapanlar, abonelik analiz şirketleri Antenna ve YipitData.

Netflix, kısa bir süre önce 2020 bilançosunu açıkladı.

‘Çocuk istismarı’

2020’nin ilk çeyreğinde 16 milyon yeni abonesi olan Netflix, ikinci çeyrekte 10 milyon, üçüncü çeyrekte ise 2.2 milyonda kaldı. Antenna ve YipitData’ya göre tartışmalı Fransız filminden sonra yapılan boykot çağrısı, Netflix’te ciddi abonelik iptallerine sebep oldu.

Netflix’in dünya genelindeki yeni abone sayısındaki bu sert düşüş ve sebepleri bir yana, işin bizi ilgilendiren tarafı şu:

RTÜK’ün ‘çocuk istismarı’ nedeniyle Türkiye kataloğundan çıkarttığı filmi Netflix, ABD’de yayınladı, ama sonucu bu oldu.

Mevzu ‘çocuk istismarı’ysa bu Türkiye’de de, ABD’de de toplum için ‘kırmızı çizgi’. Demek ki RTÜK, ‘Cuties’ konusunda doğru bir iş yaptı.

MERVE BOLUĞUR’A CEZA, RONALDO’YA SORUŞTURMA

Merve Boluğur’un maskesiz dolaşmasına gösterilen onca tepkiden sonra nihayet birileri görevini yaptı. Bu sayede oyuncu, Türkiye’nin bir ‘muz cumhuriyeti’ olmadığını gördü. Maske takmamanın cezası 900 TL.

Çıkan haberler Boluğur’a iki kez ceza kesildiği yönünde. Oysa Boluğur’un iki defadan fazla maskesiz görüntülendiğine dair fotoğraflar var Google’da. O yüzden cezası daha fazla olmalı.

Bakın İtalya’ya, kuralları ihlal eden dünyanın en popüler futbolcusu da olsa buna göz yummadı. Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, iki hafta önce Portekiz ile milli takımdayken koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olması gerekirken İtalya’ya seyahat eden Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlattı.

FUTBOLCU DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖSTERMEYEN BEINSPORT

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ikinci devresinde Bordo Mavililer oyuncu değişikliği yaptı. BeinSport’tan maçı izleyenler kimin çıkıp, kimin girdiğini göremedi. Çünkü ‘yayıncı kuruluş’ o değişikliği ekrana getirmedi.

Gereksiz pozisyon tekrarları yüzünden sahada canlı canlı olanları ıskalayan BeinSport’un Kamil Ahmet Çörekçi’nin yerine Djaniny girdiğinde bu değişikliği ekrana getirememesi, reji masasında işinin ehli bir yönetmen olmadığının işareti...

GÜNÜN SÖZÜ

“Olgunlaştıkça kimseyle uğraşasım gelmiyor. Kendini yetiştirememiş insanlardan uzaklaşıyorsun. Seni hasta edecek insanlarla birlikte olmaktan vazgeçiyorsun.” (Sigmund Freud)