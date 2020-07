16 Şubat 16 Şubat 2020’de başlayan ‘Survivor’ 14 Temmuz’da (bu akşam) ekrana veda edecek. Dominik’teki son kadın yarışmacı Elif Yıldırım Gören’di, o da elenince geriye sadece erkekler kaldı. Berkan Karabulut da yarışmaya veda edince İstanbul’a finalist olarak gidenler Barış Murat Yağcı, Cemal Can Canseven ve Yasin Obuz oldu.

Bu satırları yazdığımda İstanbul Galataport’taki ilk ve son ‘Konsey’ yapılmamıştı. O yüzden de yarışmaya veda eden son isim belli değildi. ‘Survivor’ sürprizi bol bir yarışma, ama tahminim o ki Yasin elenir, finalde Barış’la Cemal Can yarışır.

Peki kim şampiyon olur?

Düne kadar bu soruya yanıtım Barış olurdu, bugünse onun kadar Cemal Can da şampiyonluğa yakın derim. İkisi de şampiyonluğu hak etti. Şayet pazartesi akşamı Yasin elenmez veya finale kalır, hatta şampiyon olursa işte bu sonuç şaşırtır beni.

‘Survivor 2020’nin finalini yerinde izleyip, Galataport, yarışma ve yarışmacılara dair izlenimlerimi ise perşembe günü sizlerle paylaşacağım.

Beş ayda kaç kişi elendi?

Yarışmaya kimler katılıp, elenmiş diye bir liste çıkarayım dedim. Bayağı uzun bir liste çıktı ortaya... Bu yıl 30 kişinin katıldığı ‘Survivor’dan şimdiye kadar elenenlerin sayısı kaç biliyor musunuz? Tam 27 kişi...

İşte isimlerine göre alfabetik sırayla yazdığım o yarışmacılar: Aşkım Burçe Tunay, Aycan Yanaç, Berkan Karabulut, Burak Yurdugör, Ceyhun Uzun, Derya Can, Elif Yıldırım Gören, Erman Altıkardeş, Ersin Korkut, Evrim Keklik, Ezgi Hocaoğlu, Fatma Günaydın, Gizem Birdan, İlayda Velibeyoğlu, İrem Akın, Makbule Karabudak, Mert Öcal, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Uğur Pektaş, Parviz Abdullayev, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Sercan Yıldırım, Şaziye İvegin Üner, Tayfun Erdoğan, Tuğba Melis Türk, Yunus Emre Özden...

İDA TRİO’NUN SOLİSTİ YÜZDE 40 OYLA BİRİNCİ

Vodafone FreeZone’un Türkiye’nin yeni genç sesini bulmak için düzenlediği yarışma sonuçlandı. Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması’nı Antalya’dan Gülşah Kömür kazandı. Yarışma için yapılan haberdeki Kömür’ün bu birincilikle ne kazandığına dair cümle dikkatimi çekti: “Kömür, single, klip çıkarma ve YouTube kanalını açmak için danışmanlık şansı yakaladı.”

Ya haberi yazan ne demek istediğini iyi anlatamadı ya da vaadin içi boş. Single çıkarmak, klip çekmek ve YouTube kanalı için danışmanlık hizmetinden önemli olan şey; sermaye ve profesyonel hizmet.

Finalde aldığı yüzde 40 oyla iki rakibini geride bırakıp, birinci olan Kömür’ün müzik geçmişine baktım. Gülşah Kömür, İklim Yılmaz (şan) ve İrem Yalçıner’le (piyano) bir araya gelip kurdukları İda Trio ile Antalya’da konser veren genç bir müzisyen. Vodafone FreeZone’u düzenleyenler; Kömür’e ‘danışmanlık’ yerine somut bir destek verse yarışmacı kadar yarışmaya da artı yazar, tüzel kişiliğine katkı sağlar.

Seneye yarışmaya daha güçlü sesler katılır ve amaç hasıl olur. Müziğe hevesli gençler, “Birinci olanın yıldızı parlıyor” diyerek yarışmaya daha çok ilgi gösterir.

AKYÜREK’İN KİTABI İSPANYOLCA BASILACAK

Oyuncu Engin Akyürek’in ‘Sessizlik’ adlı kitabının İspanyolca yayınlanacağını bilmiyordum. Akyürek’in gerek Türkiye’de gerek dizilerinin yayınlandığı ülkelerde öylesine sadık bir hayran kitlesi var ki, oyuncu hakkındaki her gelişmeden anında haberdar ediyorlar bilmeyenleri... Akyürek’in kitabının ‘Silincio’ adıyla İspanya’da ve İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkelerinde çıkacağını da bu vesileyle öğrendim.

GÜNÜN SÖZÜ

“Bir insanın en büyük sermayesi, büyük bir servet değil mükemmel bir karakterdir.” (Robin Sharma)