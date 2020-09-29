SANATÇILARDAN İZİNSİZ KAMPANYA

Eylül başından itibaren meteoroloji hafta sonları yağışlı gösterdiği için gitmemiştim Kartepe’ye... Eylülün son haftasında hava güneşli ve sıcaklık 30-32 dereceyi gösterince fırsat bu fırsat deyip, gittik.

İzmit’in girişinden Kartepe’ye kadar birçok billboard’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, koronavirüse karşı maske, mesafe ve hijyenin önemine dikkat çeken afişleri vardı.

Türkan Şoray, Filiz Akın, Cüneyt Arkın, Münir Özkul, Ekrem Bora, İzzet Günay ve Kemal Sunal’lı siyah-beyaz afişlerde sanatçılar film replikleriyle mesaj veriyordu.

Fotoğraflar siyah-beyaz ve nostaljikti, ama yüzlerindeki maskeler yeniydi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk kampanyasında kullandığı sanatçılar veya varislerinden izin alıp-almadığını merak ettim.

İlk olarak Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’a billboard görsellerini WhatsApp’tan mesaj atıp sordum, bilginiz ve izniniz var mı? Oyuncudan gelen yanıt şu oldu:

“Bilgimiz de yok, iznimiz de... Gerçekten merak ediyorum, yani sormak, rıza almak, bir naziklik yapmak bu kadar zor mu? Haksız mıyım abi?”

Türkan Şoray ile Filiz Akın’ın basın danışmanı ve menajeri Bircan Usallı Silan’a da attım aynı görsellerle mesajı.

Silan’ın ilk yanıtı, “Haberimiz yoktu, görünce şoke oldum. Belediye sanatçılardan izin almadan bunu nasıl yapar?” oldu.

Bircan Silan, birkaç saat sonra aradı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Sadık Uysal’la yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

“Sadık Bey bana, ‘Bunun için izin alınması gerektiğini bilmiyorduk, özür dileriz’ dedi.”

NORM ENDER’İN TARTIŞILAN REKORU

Şarkıcı Norm Ender’in yeni şarkısı ‘İhtiyacım Yok’u tanıttığı Instagram paylaşımının 24 saatteki beğeni sayısı Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek türden.

Şarkıcının bu paylaşımı bir günde 182 milyon beğeni aldı.

Bir günden bu rakamı yakalayan paylaşımı sonraki iki günde beğenenlerin toplamı ise bir milyon civarında.

Bu satırları yazdığımda beğeni sayısı 183 milyon 14 bin 400 olan paylaşıma yapılan yorum ise 9 bin...

Norm Ender’in “Çünkü ben buyum. Yeni şarkımız ‘İhtiyacım Yok’ yayında” cümleleriyle yaptığı paylaşımın bir günde 182 milyona ulaşmış olması normal mi?

Değil...

Çünkü Instagram’daki diğer paylaşımları 67 binden başlayıp en fazla 1 milyon 12 bine çıkarken şarkıcının bir günde 182 milyondan fazla beğeni alması, “Bot hesapların mahareti bu” iddiasını gündeme getirdi.

Norm Ender, ‘İhtiyacım Yok’ klibini aynı gün

YouTube’da da yayınlandı.

Instagram’da bir günde 182 milyonu bulan klip, YouTube trend video’lar listesinde ikinci sıraya yükselmesine rağmen üç günde 2.4 milyon kez izlendi. Bu yüzden de şarkıcı, “Norm Ender, yanlış yerde bot bastı”, “Botu kısmayı unuttu, deşifre oldu” diye eleştirildi.

KIM KARDASHIAN İLE AYNI CEPHEDE

Ermenistan’ın başlattığı toplu saldırıya Azerbaycan’ın karşılık vermesinden sonra Ermeni asıllı reality şov yıldızı Kim Kardashian, şu paylaşımı yaptı:

“Uluslararası kuruluşlardan ve ABD’den, Azerbaycan ile Türkiye’nin işgal planlarını durdurmalarını istiyorum. Lütfen Türkiye’nin askeri yardımını durdurun.”

Aynı gün emekli büyükelçi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Habertürk TV’nin canlı yayınında şöyle dedi:

“Maalesef gelen haberlerde, Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan’a gönderildiği ifade ediliyor.”

Yazacaklarım bu kadar!

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsan iki şeyi unutamaz, sevdiğini ve onun yokluğunu. İki şeyi de asla saklayamaz, sarhoşluğu ve aşık olduğunu.” (Paul Auster)