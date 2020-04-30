SERDAR, ÖZÜR DİLEDİ VE DEMET’İ ARADI

Ebru Gündeş’le aralarının bozulma sebebini, ‘Magazin Noteri’nde Demet Akalın olarak gösteren Serdar Ortaç’ın beş yıl önce yaptığı açıklamada ise tek suçlunun kendisi olduğunu ortaya çıkarıp, sormuştum şarkıcıya, hangisi doğru diye? Ortaç, sosyal medyada yayınladığı video’yla Demet Akalın’dan şöyle özür diledi: “Arkadaşlar, Ebru Gündeş’le aramı Demet Akalın bozdu şeklinde haberler çıktı. Ben öyle demedim. Röportajı seyredin, YouTube’da var. Benim eşekliğim yüzünden bu hale geldi olay. Demet’in bir şey bozduğu yok. Sadece dedikodular bizi buraya getirdi. Bundan sonra da bu işle ilgili konuşmayacağım. Demet’ten bin kere özür diliyorum. Ebru ve Demet’i bu işe alet ettiğim için. Yarın dostsuz kalacağız, o yüzden çok üzüldüm bu işe. Zaten üç beş kişiyiz. Bu patavatsızlığım için de özür diliyorum herkesten.”

Özür dilediğine göre demek ki Gündeş’le aralarının bozulmasının sebebi Akalın değil, daha önce de dile getirdiği gibi kendisi... Söylediğini inkâr etmesini hafıza yanıltmasına bağlamak mümkün de, özür video’sunu neden silmiş olabilir acaba?

İki şarkıcı arasında nahoş bir telefon görüşmesi mi oldu, yoksa Ortaç, “Amaç hasıl oldu” deyip mi sildi video’yu? Bunu araştırırken öğrendim ki; Serdar Ortaç, Demet Akalın’ı telefonla aradı ama konuşamadı. Akalın yerine şarkıcının menajeri, eski eşi ve yeni hayat arkadaşı Okan Kurt konuştu onunla... Kurt’a, böyle bir mesele yüzünden Demet Akalın’ı kaybetmek istemediğini söyledi. Ortaç, şimdiye kadar aralarındaki hukuk ve Okan Kurt’un tavsiyesiyle bu işi uzatmama kararı aldı. Şimdilik durum bu!

ÖMÜR BOYU SOSYAL MESAFEDE KALSINLAR

Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan, ama alkışsız yaşayamayan ünlülerden canlı yayın yapan yapana... Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan, ama alkışsız yaşayamayan ünlülerden canlı yayın yapan yapana... Düne kadar izole bir hayat için hayranlarıyla aralarına adeta bariyerler koyan, basınla aralarına asistan, basın danışmanı ve menajer gibi setler yerleştiren ünlülerin, can sıkıntılarını gidermek için sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelerle iletişime geçmesi iyi... Amma ve lakin, bazı ünlüler ve takipçileri için normalde beyaz görünen, ama suyla temas ettiğinde renk değiştiren turnusol kağıdı gibi oldu bu canlı yayınlar. Maskeler düştü ve gerçek yüzler ortaya çıktı. Düne kadar hayatımızda ‘sosyal mesafe’ diye bir kavram yoktu, bugün var. Koronavirüs salgını yüzünden Türkiye’nin evde kaldığı günlerde yapılan canlı yayınlar bize şunu gösterdi: Sadece pandemi sürecinde değil, ömür boyu sosyal mesafede durmamız gereken çok insan ve ünlü var bu ülkede...

İYİLİKTE HOLLYWOOD VE BOLLYWOOD FARKI!

Biri Hollywood, diğeri Bollywood yıldızı... İkisinin de yaptığı iyilik, ama aradaki fark gerek maddi olarak gerekse de yarattığı etki anlamında çok büyük. Hollywood yıldızı George Clooney hakkında 2017’de çıkan haber şuydu: “Rande Gerber, 2013 yılında Clooney’in evinde yemeğe davet ettiği, gençlik yıllarında kendisine destek olan 14 arkadaşına özel tasarım çanta içinde birer milyon dolar hediye ettiğini açıkladı.”

Bollywood yıldızı Aamir Khan hakkında çıkan ve hepimizin gönlünü fetheden haber ise şu: “Oyuncu, ihtiyacı olan herkese bir kilo un dağıtacağını duyurdu. Beğenmeyenler gitmedi, bir kilo una muhtaç olanlar gitti. Poşetlerin içinden sadece un değil, 15 bin rupi (bin 375 TL) çıktı. Böylece yardım gerçekten ihtiyacı olanlara gitti.”

Bana göre Bollywood yıldızının yaptığı, o yardımdan yararlanmayanlara bile insanlık dersi veren bir hareketti... O yüzden Aamir Khan’ın yardımı George Clooney’in yaptığından daha anlamlı. Sizce?

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsana saygımı korumak için insanlardan uzak duruyorum.” (Dostoyevski)