SERENAY’LA AŞKIN YAN ETKİSİ Mİ BU

“Kerem Bürsin, Demet Özdemir’le aşk iddialarını fena ti’ye aldı” başlıklı haber: “Serenay Sarıkaya’dan ayrıldıktan sonra adı sık sık aşk dedikodularına karışan son olarak Demet Özdemir’le anılan Bürsin’in Instagram’daki canlı yayında elinde ‘D’ harfli bardak bu iddiaları güçlendirmişti. Sosyal medyada yeni bir canlı yayına katılan oyuncu, bu kez boş bardağı göstererek, ‘Bu sefer bembeyaz bir bardağa kalemimle rastgele bir harf yapacağım. Ç’den başlayıp Z’ye kadar gideceğim’ diye şaka yaptı.”

“Cem Yılmaz’dan evlilik iddialarına tek cümlelik yanıt” başlıklı haberse şöyle: “Yılmaz’ın karantina günlerini aynı evde geçirdiği sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya önünde diz çöküp, evlenme teklif ettiği ve salgın sonrası evlenecekleri iddia edilmişti. İddiaların ardından Cem Yılmaz, Twitter hesabından, ‘Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur’ diye paylaşım yaptı.”

Kerem Bürsin, alfabedeki A, B ve C’yi atlayıp Ç’den başlayarak Demet Özdemir’i çağrıştıracak D’yi kamufle mi etmiş oldu? Madem öyle niye alfabeye D’den sonra gelen E’den veya başka bir harften başlamadı? Ne onun yaptığı espriden bir şey anladım, ne de Cem Yılmaz’ın yazdığından.

Değil okumamışı, onlarca üniversite öğrencisi veya mezununun en basit soruları bilemeyip, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’den elendiği Türkiye’de, Serenay Sarıkaya’nın eski ve yeni sevgilisinin ne dediklerini anlayan varsa Allah rızası için bana da anlatsın.

Bu mübarek Ramazan ayında fitre vermiş kadar sevaba girersiniz valla!

EVDE FESTİVAL KEYFİ

İlki geçtiğimiz yıl yapılan müzik festivali Festtogether’in ikincisi bugün gerçekleşecek. Gün boyunca Netd Müzik ve YouTube’dan canlı yayınlanacak Festtogether Evde’nin geliri İhtiyaç Haritası aracılığıyla koronavirüs sürecinde mağdur olanlara ulaştırılacak.

Festivalin ev sahipliğini Alina Boz, Bade İşçil, Didem Balçın, Gonca Vuslateri, Gupse Özay, Hayal Köseoğlu, Hazal Kaya, İbrahim Selim, İrem Sak, Kubilay Aka, Melikşah Altuntaş, Melis Sezen, Meriç Aral, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Öykü Karayel, Pınar Deniz, Sarp Apak, Şebnem Bozoklu, Tanem Sivar, Yekta Kopan ve Yıldıray Şahinler üstlenecek. Gün boyunca beş panelin yapılacağı festivale şu isimler ‘misafir’ olacak: Adamlar, Athena, Ayben, Ayşe Tütüncü, Baba Zula, Büyük Ev Ablukada, Can Baydar, Can Bonomo, Ceylan Ertem, Ekin Beril, Elektro Hafız, Emre Kula, Erdem Yener, Fatma Turgut, Fazıl Say, Fuat Güner, Gaye Su Akyol, Gazapizm, Gripin, Islandman, Kalben, Karsu, Kerem Görsev, maNga (Ferman Akgül), Melike Şahin, Nova Norda, Nükhet Duru, Özge Fışkın, Pera, Redd, Sertab Erener, Sıla, Şanışer, Şevval Sam, Tuluğ Tırpan, Ufuk Beydemir, Yeni Türkü ve Zeynep Doruk.

Maltepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin düzenlediği müzik festivali de bu yıl korona nedeniyle online yapılacak. ‘KampüsFest Online’ kapsamında 11 Mayıs 21.30’da Oğuzhan Koç, 12 Mayıs 21.30’da ise Simge sahne alacak.

SOSYAL MESAFELİ İLK KONSER





Koronavirüs salgınından sonra sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstündekilerden Tuzla’da yaşayanlar bir ilkin parçası olacak. Çünkü Tuzla Belediyesi yasaktan sonra ilk kez 10 Mayıs Pazar günü sokağa çıkacak bu grup için sosyal mesafeli bir etkinlik düzenledi. Tuzla sahilinde 12.00’de başlayıp 14.00’te bitecek ‘Vefa Festivali’nde, Coşkun Sabah sahne alacak. Sabah, udu ve şarkılarıyla salgından bu yana evlerinden çıkamayanları eğlendirecek.

GÜNÜN SÖZÜ

“Bilginlerin aydınlatamadığı toplumları şarlatanlar aldatır.” (Marquis de Condorcet)