SEVİL ATASOY’UN TERLİK İTİRAFI

Yıllarca İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nün müdürlüğünü yapan, şimdilerde Üsküdar Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Sevil Atasoy, terliklerinin fotoğrafı eşliğinde şöyle bir tweet attı:

“Kimi zaman TV’de söylenenleri duyduğumda şunun birini fırlatmamak için evde çorapla dolaşır oldum.”

Atasoy gibi bir bilim insanı, televizyonlarda dinlediği kendisini sinirlendirenler karşısında ne yapsa daha doğru olurdu?

Twitter’de 84 bin takipçisi de olsa medyatik bir isim Sevil Atasoy. Televizyonda kendisini sinirlendiren neyse, onu ‘kamusal çıkar’ için sosyal medyada dile getirse insanlar o konudaki gerçekleri öğrenirdi.

Atasoy, onun yerine terlikli metafor yapınca ‘sosyal medya geyiği’ne dönüştü konu.

İşte o ‘terlik geyikleri’nden birkaçı...

“Hmmm galiba 37 numara.”

“Ablam terliklerin de onurlu bir duruşu var, yazık etme.”

“Terliklerin Zara olması dışında problem yok.”

“Aman hocam, TV fiyatları uçmuş.”

“İçinizdeki anneliği serbest bırakın hocam.”

“Unutmayın! Anne dayağı yoktur, kusursuz terlik vardır.”

Sevil Atasoy’un bu tweet’ine Prof. Dr. Arif Verimli, “Kimseye terlik fırlatma, sinirlenme Sevil Hocam. Dostluğumuzu düşün” diye yorum yapınca, ona şu yanıtı verdi:

“Ah hocam ah, kimi zaman duyduklarıma inanmamaya çalışıyorum. Bazı şeyler insanların huzurunu kaçırmak için kasten söyleniyor gibi. Bu kötülüğün psikiyatrik tanısı olmalı. O zaman tedavisi de olur.”

Yazımın başında kastettiğim şey tam da bu...

Atasoy gibi akademisyenler ve bilim insanları, ekranlardaki ‘hermokologlar’ın yanlışlarını çekinmeden teşhir etmeli, bu sayede kamuoyu gerçekleri öğrenmeli.

Söyledikleri yalanlara kendileri gibi herkesin inanmasını bekleyenlerden başka türlü kurtuluş yok çünkü...

İBRETLİK BİR VAKA

Kendini ‘sanatçı’ ve ‘star’ ilan eden Ajdar’ın sosyal medyada yaptığı canlı yayında genç bir anneyle diyaloğu, birçok açıdan ibretlik bir vaka...

Engelli bir kızı olduğunu söyleyen anneyle şarkıcı arasındaki diyaloğun deşifresini yayınlayıp, hiç yorum yapmayacağım, bu işi bu defa size bırakacağım.

Anne: “Bu kendi hesabım ama benim engelli kızımın da hesabı var, ‘Engelli kızımın sesi ol’ diye. Seni oradan eklesem kızım için destek, destek derken maddi değil, manevi destek olur musun?”

Ajdar: “Yardım kuruluşu değil burası. Ben bir starım biliyorsunuz, 20 yılımı verdim. Hayranlarımla görüşüyorum. Sen kızın için devlete başvur. Allah sağlık versin sana da kızına da. Devlete başvurabilirsiniz, sesinizi o şekilde yükseltebilirsiniz. Ben burada sanatçıyım. Benimle ilgili zaten sıkıntılarım var, onlarla başa çıkabilmek için uğraşıyorum. Seni ve kızını Allah’a ve devlete havale ediyorum. Şu an devlet yetkilileri de bizi izliyorlar, umarım seni görürler.”

BEINSPORT’UN SİLÜETLERİ!

Tarih 21 Şubat 2021... BeinSport, Fenerbahçe ile Göztepespor arasındaki futbol maçı başlamadan takım kadrolarına dair görselleri yayınladı. Futbolcuların formalarıyla tek tek kamera karşısına geçtiği görsellerde Fenerbahçe’den Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel’in video’ları yoktu. BeinSport, iki futbolcunun video’lu veya fotoğraflı görselleri yerine gölge adamlar ekrana getirdi. Szalai 18 Ocak 2021’de, Osayi-Samuel 23 Ocak 2021’de sözleşme imzaladı Fenerbahçe’yle... İkisinin de sarı lacivertli formalarıyla fotoğrafları var Fenerbahçe Spor Kulübü’nün internet sitesinde... Evet; iki futbolcu da yeni transfer. Evet; BeinSport’la Fenerbahçe Spor Kulübü arasında gerilim had safhada... Bu yüzden iki futbolcunun bu formatta video’ları BeinSport’ta olmayabilir. O zaman maç öncesi ekrana getireceğiniz görseli, elinizdeki malzemeye göre formatlayın. Kulüplerin sadece ara transferde 228 milyon TL harcadığı Süper Toto Süper Lig’in yayıncı kuruluşuna yakışıyor mu bu?

GÜNÜN SÖZÜ

“Sınanmadığınız bir acı üzerine konuşmak, her zaman kolaydır.” (Tarık Tufan)