SİNEMALAR AÇILINCA KİMLER PARAYLA TANITIM YAPACAK?

Sinemaların Covid-19 önlemlerini alarak açılmasına az kaldı... Aylardır kapalı olan sinemalar, 1 Ağustos 2020’de açılacak. Kurban Bayramı’nda açılacak sinemalar, satışa çıkacak biletleri tüketerek çifte bayram yaşar mı?

Sanmıyorum.

Birincisi; sinemaların çoğu insanların gitmeye cesaret edemediği AVM’lerde. İkincisi; insanların maske ve sosyal mesafe konusundaki ihmalkârlığı. Üçüncüsü de; ağustos ayında vizyona girecekler arasında “Mutlaka izlemeliyim” dedirtecek filmler yok. Bu durumda sinema işletmecilerine düşen görev, sinema salonlarında insanların filmleri güvenle izleyebileceklerine dair imaj çalışması yapmak.

Türkiye’nin önde gelen bir sinema grubunun bunun için kolları sıvadığı, bu amaçla bir halkla ilişkiler ve PR şirketiyle anlaştığına dair bilgi geldi bana. Aracı şirketin, sinema grubu adına vakit geçirmeden sosyal medyası güçlü kullanıcılarına götürdüğü tekliflerden biri var elimde. Şirketin takip edeni ve beğeneni çok sosyal medya kullanıcılarına yaptığı teklif şu:

İstedikleri ücret karşılığında sinema grubunun salonu olan AVM’lere gidip, Covid19’a karşı gerekli tedbirlerin alındığına, insanların hijyen bir ortamda keyifle film izleyebileceklerine dair fotoğraf ve video paylaşmak.

Teklif götürülen ünlüler arasında sosyal medyayı etkin kullanan, YouTube’daki videoları çok izlenen bir oyuncu da var. Oyuncunun bir paylaşım için istediği para 70 bin TL...

Sinemalar açıldıktan sonra bakalım sosyal medyada hangi ünlüler o gruba ait sinemalara gidip, “Burası hastane kadar steril ve hijyenik” diye paylaşım yapacak?

‘ŞAMPİYON’ DİZİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Tolgahan Şayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erdal Özyağcılar ve Erkan Avcı’nın başlıca rollerini paylaştığı TRT 1’in sevilen dizisi ‘Şampiyon’un 31’inci bölümü, 23 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanacak. 12 Eylül 2019 tarihinde ilk bölümü ekrana gelen dizinin ne zaman biteceğini bilmiyordum, Arnavutköy Jain’deki yemekte öğrendim. Alphan Dikmen’le Başak Angigün’ün senaryosunu yazdığı, Ketche ve Devrim Yalçın’ın birlikte yönettiği, Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’in yapımcılığını üstlendiği dizinin başrol oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, “Çekimleri tamamladık, dizi bitti. 34’üncü bölümde final yapacak” dedi.

ALİ BİÇİM: ‘SURVIVOR’IN ŞAMPİYONU DANLA BİLİÇ

‘Survivor 2020’nin şampiyonu kim?

Cemal Can Canseven.

Hal böyleyken oyuncu, sunucu ve sosyal medya fenomeni Ali Biçim’in şöyle bir tweet atmasına ne demeli? “Gündem yoğunluğundan kutlamayı unuttum. ‘Survivor’ın şampiyonu olan Danla Biliç’i kutlarım.”

Şimdiye kadar lafı gediğine koyarak takıldığını susturan bu tür zeka ürünü göndermeleri dün son yolculuğuna uğurladığımız Huysuz Virjin yapardı.

Bana Huysuz Virjin’i hatırlatan Ali Biçim’in yaptığı ironiye itirazı olan var mı?

Olamaz…

Çünkü ‘Survivor’ı izleyen herkes biliyor sosyal medya fenomeni Danla Biliç’in arkadaşı Cemal Can’a verdiği desteği...

Acun Ilıcalı’nın Instagram’da yarışmacılarla yaptığı canlı yayında 3 milyon izleyiciyle kırılan rekorda bile Cemal Can’ın, Danla Biliç’ten nasıl destek istediği hâlâ akıllarda.

Galataport’taki finalde Acun Ilıcalı, Cemal Can’la Barış arasındaki oy farkının çok az olduğunu açıkladı mı?

Evet.

Cemal Can, birinci olunca sevincini ilk paylaştıklarından biri kimdi?

Danla Biliç.

Cemal Can’la Danla Biliç’in zaferi birlikte göğüslemişler gibi kuliste şampiyonluk kupasını ısırıp, paylaştıkları fotoğraflara hâlâ beğeni yağıyor sosyal medyada. O yüzden Ali Biçim’in attığı tweet önemli.

Barış’ın destekçileri arasında da Danla Biliç gibi biri olsaydı, şampiyonluk kupası Cemal Can’ın değil, onun ellerindeydi.

GÜNÜN SÖZÜ

“Bir kere yanlış trene bindiyseniz; koridordan ters tarafa yürümenin hiçbir faydası yoktur.” (Nietzsche)