SPOTIFY’DAN RTÜK NE İSTİYOR

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğü giren internet tabanlı yayınların denetimine ilişkin kanun uyarınca Spotify ile Foxplay’den Türkiye’de temsilcilik açmalarını istedi ve 72 saat süre verdi. Foxplay için kimse harekete geçmedi, ama temsilcilik açması istenen Spotify’ın Türkiye’de bir hayli temsilcisi çıktı! Hepsi de başladı sosyal medyada kanunu çıkaranlara ve RTÜK’e saydırmaya: “Şimdi de gözünüzü Spotify’amı diktiniz?”, “Müziğe sansür”, “Dertleri Spotify Podcast’leri?” İsveç merkezli Spotify, dünyanın birçok ülkesinde temsilcilik açan bir müzik dinleme platformu. Açıkladıkları 2020 raporuna göre 300 milyon aboneye sahip, bu yılın ikinci çeyreğinde 1.89 milyar dolar gelir elde eden Spotify, Belçika, Almanya, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fransa, Hindistan, İtalya, Hollanda, Norveç, İngiltere, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve İsrail’de temsilcilik açtı. Onlar ‘ülke’ de Türkiye ‘müstemleke’ mi? Ayrıca yabancı bir şirketin para kazandığı Türkiye’de şirket kurup, temsilci ataması ve mali olarak Türk mevzuatına tabi olması kötü bir şey mi? Siyaset yüzünden ‘at gözlüğü’ takanlar, iktidar karşıtlığı uğruna ülke menfaatlerine bile karşı olmaya başladı. Booking.com 2017 yılından bu yana Türkiye’de erişime kapalıydı. Yeni haber, şirket Türkiye’de ofis açmayı ve vergi ödemeyi kabul etti. Spotify bugüne kadar Türkiye’de bir kuruş vergi ödemedi. RTÜK’ün verdiği süre dolmadan şirket, Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul ederse, ki o yönde haberler var, ‘İçimizdeki İrlandalılar’ bir kez daha boş yere açığa çıkmış olacak.

SAFİYE SOYMAN GİBİ ‘DOST’ LAZIM HERKESE

Seda Sayan, sahnede giydiği kostümü Instagram’dan paylaşım yaptı. O postun altına dostu Safiye Soyman, şunları yazdı: “Benim canım, bir tanem. Her zaman gülersin bugün üzgün gibi duruyorsun, tatlım benim. Canımın içi sana gülmek yakışıyor. Tatlım benim kocaman öpüyorum. Seni çok özledim. Sen benim dünyamsın.” Sayan’ın Miami’den, “Sabahın köründe ben valiz almalıyım” diye yaptığı paylaşıma Soyman’ın yorumu, “Makyajsız bir insan bu kadar güzel olabilir. Süt gibisin, maşallah bayıldım” oldu. Sayan, sahnede giydiği kıyafet, taktığı yüzük ve küpelerin kimden olduğuna dair bir paylaşım yapınca, Soyman bu kez, “Muhteşem bir kıyafet, çok yakışmış. Çok güzel olmuş, muhteşem ötesi. Çok güzel canım arkadaşım. Çok güzel çıkmışsın” diye yazdı.

Sayan, Miami’deki evinden Miami Beach’i fotoğraflayıp, “Sabah 07.10’da çektim bu görüntüyü” notu ve nazar boncuğu emojisiyle paylaştı, Soyman yine döktürdü: “Hoş geldin evine canım, muhteşem. Cennette yaşıyorsun, harika. Güle güle otur canım benim, muhteşem. Sen her şeye layıksın. Bütün güzelliklere, bütün hayata. Seni kocaman öpüyorum canım arkadaşım, kardeşim.”

Allah herkese Soyman gibi, her ‘post’un altına gurur okşayan yorumlar yazacak ‘dost’ nasip etsin.

Reklam şımarttı!

Bu satırları yazdım, laptopumu kapattım, cep telefonum çaldı. Arayan Safiye Soyman’dı. Yanımda biri olsa, Safiye Soyman’ın dostu çıktı, şirinlik olsun diye o haber verdi diyeceğim, ama balkonda tek başımayım. Soyman, ‘casus yazılım’la laptopuma sızıp, yazdıklarımı okumuş olamaz. Telefonu açar açmaz şarkıcı, heyecanla anlatmaya başladı.

“Faik’le (Öztürk) oynadığımız Yemek Sepeti’nin reklamından sonra, müzikteki 30’uncu yılıma özel yaptığım ‘Nerede Kalmıştık’ albümümün çıkış parçası ‘Şımart Beni Aşkım’ı gençler çok sevdi. Şarkının video’su YouTube’da 1 milyon 200 bini aştı bir haftada.” Soyman’ı tebrik ettim ve ‘kadim dostu’ Sayan’ın şu özlü sözünü hatırladım: “Her insan, kalbinin ekmeğini yer.”

