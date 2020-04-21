‘SURVIVOR 2020’DE DİSKALİFİYE OLUR MU?

TV8’deki ‘Survivor’ın reytingleri son günlerde bir hayli yükseldi. Bunun sebebi, rakip kanalların koronavirüs nedeniyle dizi çekimlerine ara vermesi mi? Reytingi yüksek dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayınca, meydan bu yarışmaya mı kaldı? Diziler yok, ama toplumun koronavirüs salgını yüzünden merakla izlediği ana haber bültenleri her akşam ekranda. Seyircisi çok yapımların yeni bölümlerinin ekranda olmaması elbette ki ‘Survivor’a alan açtı. Ama şu gerçekler de unutmamalı... Reytinglerde açık ara birincilik ‘Survivor’ için yeni bir şey değil. Acun Ilıcalı’nın sunduğu yarışma, ekranlarda olduğu yıllarda birçok sezon yaşandı bu. Rakip kanalların yayın planlarını ‘Survivor’a göre değiştirdiği çok oldu. Bu sezon, ‘Ünlüler’ geniş kitlelerin merakla takip edeceği isimler değil ama yarışmada şu günlerde aksiyon tavan...

‘Gönüllüler’ takımından Barış’la Yasin kavga etti. Acun Ilıcalı’nın “İstemediğimiz şeyler oldu” dediği kavgadan diskalifiye çıkar mı? Yarışmadaki kavganın nasıl başladığı ekrana geldi, ama bu satırları yazdığımda Yasin’le Barış’ın birbirine ne dedikleri ve devamında olanlara dair görüntüler yayınlanmamıştı. Acun ve ekibi, en adil kararı verecektir. İşin bu kısmı bir yana, şöyle de bir gerçek var karşımızda. Pazar akşamı ekrana gelen ‘Survivor Ekstra’, Twitter’da iki anket yaptı. İkisinin de süresi 30 dakikaydı. “Sizce Barış ile Yasin arasındaki kavganın suçlusu kim?” anketi için 267 bin 61, “Sizce bu kavgadan diskalifiye çıkar mı?” anketinde ise 258 bin 488 oy kullanıldı. TV izlemek pasif bir eylemdir. Televizyonda bir yapımı izledikten sonra sosyal medyada düzenlenen anketlere katılıp, oy kullanmak, o kişinin seyirciden öteye geçtiğini gösterir.

FRANSA’DA TÜRK FİLMİ FENOMENİ

Dünyanın en pahalı futbolcusu Neymar’ın, ‘7. Koğuştaki Mucize’yi izledikten sonra 137 milyonun takip ettiği Instagram hesabından, “Çocuğu olan iyi anlar... Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım” diye paylaşması önemli... Bir Türk filminin Fransa’da fenomen olması daha da önemli... Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya’nın oynadığı film şöyle bir akım bile başlattı Fransa’da: “7. Koğuştaki Mucize’yi izleyip ağlarken fotoğraf ve video çekip, paylaşmak.” Sosyal medyada yapılan yorumlar, Fransızlar’ın filmden çok etkilendiği ve beğendiği yönünde.

Güney Kore yapımı ‘Miracle in Cell No 7’nin yeniden çevrimi olan film hakkında şarkıcı DJ Sanke, “Bu film karşısında iki saat boyunca sekiz kez ağladım. Bu normal mi? Bugüne kadar çekilmiş en hüzünlü ve etkileyici film. Kesinlikle kaçırmamalısınız” diye yazdı. ‘7. Koğuştaki Mucize’ye 5/1.5 puan veren La Parisien ise ülkenin filme olan ilgisini, salgın yüzünden içinde bulundukları psikolojik duruma bağladı.

#7TEPEDEN7KITAYA ŞAHANE BİR KONSER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda şahane bir konser olacak İstanbul’da. Cumhurbaşkanlığı, ‘7 Tepeli Şehir İstanbul’dan 7 Kıtaya’ adlı konserle, kıtaların buluştuğu; dinlerin, medeniyetlerin ve kültürlerin iç içe geçtiği İstanbul’dan sevgi, barış ve kardeşlik mesajı verecek dünyaya. Saat 19.00’da başlayacak konserin mekanları ve sanatçıları şöyle: Pierre Loti-Mesut Halili (kanun), Galata Kulesi-Elif Yurdakul Baykurt (flüt), Kız Kulesi-Şirin Pancaroğlu (ud), Bora Uymaz (vokal), İstanbul Boğazı-İdil Biret (piyano), Dolmabahçe Sarayı-Aslıhan Özel (kemençe), Özer Özel (tanbur), Topkapı Sarayı-Murat Bağdatlı (ud), Ayasofya-Yavuz Akalın (ney). Konser, Cumhurbaşkanlığı’nın YouTube kanalından yayınlanacak.

GÜNÜN SÖZÜ

“Yeni yapraklar çıkabilsin diye eski yaprakları temizler hüzün. Üzülme, sonbahar serttir, ama sonu aydınlıktır.” (Mevlana)