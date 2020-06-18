‘SURVIVOR 2020’DE FİNAL YAKLAŞIRKEN

Türkiye’de televizyonların reytinglerini ölçen TNS’in açıkladığı günlük verilerde aylardır birinci aynı: ‘Survivor’.

Yarışma kendi rutininde ilerlediğinde bile açık ara birinci. Sadece ‘Kuruluş Osman’ın yayınlandığı akşamlar ‘Total’de birinciliği kaptırıyor, ama diğer kategorilerde yine lider...

Hal böyleyken Acun Ilıcalı, televizyon yöneticilerinin ders alacağı sürpriz hamleler yapıyor. Ilıcalı bu hamlelerle sadece yarışmaya renk katmıyor, seyircinin ve kamuoyunun ilgisini de diri tutuyor.

Geçenlerde ‘Survivor’ın ‘Anlat Bakalım’ bölümünde Burak Yılmaz, Cedi Osman, Emre Belözoğlu, Hadise gibi ünlüleri yarıştıran Ilıcalı’nın bu kez tercih ettiği isimler şunlar oldu: Demet Özdemir, Bensu Soral, Haluk Levent, Danilo Zanna, Eser Yenenler ve Mustafa Ceceli.

Acun Ilıcalı’nın yaptığı bu hamle reyting odaklı değil. Çünkü ekstra bir reytinge ihtiyacı yok yarışmanın... Ilıcalı, spor ve şov dünyasının ünlülerini ‘Anlat Bakalım’da yarıştırarak ‘Survivor’ın medyada daha çok haber olmasını, sosyal medyada daha çok konuşulmasını da sağlıyor, final yaklaşırken heyecanı diri tutuyor. ‘Survivor 2020’yi izlemeyenler Elif, Cemal Can, Berkan, Barış, Nisa, Yasin, Evrim ve Sercan’ın çeyrek finale kaldığını bilmiyor olabilir, ama ünlülerin katıldığı ‘Anlat Bakalım’ sayesinde yarışmanın tüm heyecanıyla sürdüğünü öğrendiler.

BUNLARIN HEPSİNİ EKRANDAN İZLEDİM

Türkiye 40 yıldır, onlarca devletin desteklediği bir terör örgütüne karşı mücadele ediyor. Devlet, terör örgütünün yuvalandığı yerlere havadan operasyon düzenliyor. ‘Pençe Harekatı’nı bizzat Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Savunma Bakanı kumanda ediyor. Ekrandan bombaların hedefe tam isabet etmesini izleyen bakan sevincini, aynı anda iki elinin yumruklarını sıkarak gösteriyor.Türkiye 40 yıldır, onlarca devletin desteklediği bir terör örgütüne karşı mücadele ediyor. Devlet, terör örgütünün yuvalandığı yerlere havadan operasyon düzenliyor. ‘Pençe Harekatı’nı bizzat Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Savunma Bakanı kumanda ediyor. Ekrandan bombaların hedefe tam isabet etmesini izleyen bakan sevincini, aynı anda iki elinin yumruklarını sıkarak gösteriyor.Aynı gün TV ekranında bir avukat, katıldığı tartışma programında o terör örgütüyle arasına mesafe koymayan partiden temsilci olmamasını eleştiriyor. Moderatör, “Burası özel bir kanal, tercih meselesi bu” deyince Twitter’da Trend Topic oluyor. Kanalın yöneticisi, terör örgütünü kınamayan, aksine destekleyenlere ekranlarının kapalı olduğunu açıklıyor. Ertesi sabah başka bir haber kanalının canlı yayınında programı hazırlayan ve sunan gazeteci, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütünün kamp yerlerine yönelik yapılan ‘Kartal’ ve ‘Pençe’ gibi operasyonlardan utandığını söylüyor.

MASKE VE MESAFEYİ UNUTAN TARAFTARLAR

Trabzonspor’un 23 yıl sonra Fenerbahçe’yi evinde yenip finalist olduğu Türkiye Ziraat Kupası maçını ATV’de izledikten sonra karşılaşmanın perde arkasını ekrana getiren A Spor’a geçtim. ‘Takım Oyunu’ programı ara ara Trabzon’a canlı bağlantı yaptı.

Oradan yansıyan insan manzaralarını şaşkınlıkla izledim. Sanırsın bizimkiler sadece Fenerbahçe’yi değil, koronavirüsü de yendi. Kameraların canlı yayında gösterdiği alanlarda kutlama yapanların çoğunda maske yok, sosyal mesafe ise hak getire...

Taraftarların Trabzonspor’u İstanbul’a yolcu ederkenki sevgi gösterilerinden belli, takım turu atlarsa Meydan Parkı’nda yapacakları kutlamalar. Hal böyleyken niye tedbir alınmaz? Koronavirüs salgını yüzünden futbol maçlarını seyircisiz oynatma kararı alan otoritenin bu vurdumduymazlığa da izin vermemesi lazım.

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsanlar görüştükleri kişileri titizlikle seçmeli, çünkü davranışlar bulaşıcı hastalıklar gibi birbirine geçer.” (Shakespeare)