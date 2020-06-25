‘SURVIVOR 2020’NİN FİNALİ İSTANBUL’DA

‘Survivor 2020’de final yaklaştıkça yarışmada heyecan da artmaya başladı. Evrim Keklik’in elendiği bu hafta yarışma izleyicisinin en çok konuştuğu yarışmacılar Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım oldu. İki yarışmacı arasında gerçekten aşk var mıydı yoksa Sercan, Nisa’yı yanlış mı anlamıştı? Nisa, “Ben onu hep abi, yakın arkadaş gibi gördüm” deyince, Sercan konseye elinde dosyayla geldi. Kendisine haksızlık yapan Nisa’nın söylemini çürütmek için tuttuğu notların bulunduğu dosyayı açmadı, ama seyircide açmış kadar etki yarattı.

Dominik’te Nisa’yla Sercan arasında silahlar çekilirken, Acun Ilıcalı ve ekibi de ‘Survivor 2020’nin final çekimleri için İstanbul’da karar kıldı. Ilıcalı, yarışmanın finali ve yeri hakkında şunları söyledi: “Survivor’ın finali İstanbul’da olacak. Bir yer bakıyoruz. Eğer olursa çok enteresan bir yerde yapılacak final. Sadece eski yarışmacılar ile ‘Survivor 2020’ yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere dört kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak.”

BOĞAZ’IN KIYISINDA ARABALI SİNEMA KEYFİ

Sol yanınızda ışıl ışıl İstanbul Boğazı... Karşınızda ise çifte manzara... Biri Türk Telekom Prime’ın ‘Arabalı Sinema Gecesi’ için kurulan dev ekran, diğeri İstanbul’un iki yakasını ilk kez bir araya getiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...Sol yanınızda ışıl ışıl İstanbul Boğazı... Karşınızda ise çifte manzara... Biri Türk Telekom Prime’ın ‘Arabalı Sinema Gecesi’ için kurulan dev ekran, diğeri İstanbul’un iki yakasını ilk kez bir araya getiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...Otomobilinizin içinde çekirdek veya patlamış mısır yerken karşınızda kurulu dev ekranda film izliyorsunuz. Filmde konuşulanları dev ekrandan değil, otomobilinizin radyosundan dinliyorsunuz.Türk Telekom’un Prime müşterilerine sunduğu bu şansı değerlendirip Ortaköy İspark’a gelenler İbrahim Büyükak’ın yazıp başrolünü Onur Buldu ve Doğu Demirkol’la paylaştığı komedi filmi ‘Bayi Toplantısı’nı izledi.23 Haziran’da ‘Bayi Toplantısı’yla başlayan ‘Arabalı Sinema Gecesi’ takvimi ve gösterilecek diğer filmler şöyle:

25 Haziran: ‘The Lego Movie 2’

30 Haziran: ‘Aşıklar Şehri’ (La La Land)

2 Temmuz: ‘7. Koğuştaki Mucize’

Ortaköy İspark’ta kişi sınırlaması yok, ama otomobiller için var. Çünkü otoparkta 62 otomobile yer var. Etkinliği düzenleyenlerin 23, 25 ve 30 Haziran geceleri için rezervasyonların dolduğunu, 2 Temmuz için de çok az yer kaldığını söylemesi Türk Telekom Prime müşterilerinin Boğaz kıyısında otomobilde sinema keyfine gösterdikleri ilginin kanıtı.

PINAR TOPRAK’A ASCAP ÖDÜLÜ

152 milyon dolar’lık ‘Captain Marvel’ filminin müziklerini Hollywood’da yaşayan Pınar Toprak’ın yaptığını ilk yazan biri olarak, yetenekli ve başarılı müzisyenden bir yeni haber daha vereyim.152 milyon dolar’lık ‘Captain Marvel’ filminin müziklerini Hollywood’da yaşayan Pınar Toprak’ın yaptığını ilk yazan biri olarak, yetenekli ve başarılı müzisyenden bir yeni haber daha vereyim.Yıllardır Hollywood yapımı filmlerin müziklerine besteci olarak imza atan Toprak’la ilgili şimdiye kadar şunları yazdım:34 Hollywoood filminin müziğinde Pınar’ın imzası var. (Alice-21 Mayıs 2013)‘Captain Marvel’ filmine Türk kadın besteci imzası. (Alice-7 Mart 2019)Hollywood stüdyolarının 152 milyon dolar bütçeli ‘Captain Marvel’in müziklerini emanet edecek kadar yetenekli ve başarılı bulduğu Pınar Toprak’a dair yazılarıma bugün bir yenisini daha ekliyorum.Çünkü ASCAP (Amerikan Eser Sahipleri ve Editörleri Birliği) müziklerini yaptığı filmin gişe başarısı nedeniyle Toprak’a ödül verdi. “Her zaman hayalperesttim, ama bir gün ASCAP’ın ‘En İyi Gişe Ödülü’nü kazanacağımı hayal bile edemezdim” sözleriyle duygularını dile getiren Toprak’ın cep telefonuna mesaj atıp, kutladım.

GÜNÜN SÖZÜ

“Dumanını saklayınca yanmıyorsun sanıyorlar.” (Frida Kahlo)