‘SURVIVOR 2020’NİN RENKLİ YARIŞMACILARI

Survivor 2020’nin TV8’de ekrana gelen ilk bölümünü baştan sona izleyip, şunları not ettim:

Oyuncu Ersin Korkut parkurlarda ne yapar bilemem. Ancak ilk bölümde Acun Ilıcalı’ya, “Bana Ersin’cim diyebilirsin Acun’cum” demesi, çenesinikonuşturacağının işareti.

‘Gönüllüler’den Yasin, üslubu ve tarzıyla öne çıkacak bir yarışmacı.

Özlü sözlerle ‘Survivor’a damga vuran Turabi ve Nihat Doğan’dan sonra bu kez ‘Gönüllüler’den Ardahan, Dominik’e bayağı hazırlıklı geldi.

‘Survivor 2020’nin yayınlandığı ilk gece sosyal medyada hakkında en çok yorum yazılan -çoğu homofobik- yarışmacı Cemal Can oldu.

İlk ‘Survivor’ın -Acun sunmuyordu- birincisi oyuncu Uğur Pektaş’ın yarışmalara, “Edep çizgisini geçmeyelim” demesi güzeldi.

Her yıl daha da zorlaşan format, bu sezon bir yarışmacı için başlar başlamaz bitecek. ‘Dokunulmazlık oyunu’nu kaybeden takımdan bir kişi bu akşam elenecek. ‘Survivor’da yarışmacılar hep deniz kenarında kalıyordu. ‘Survivor 2020’de yarışmacılara denizin yanı sıra nehir kenarında kamp mecburiyeti de geldi.

‘Survivor 2020’nin yayınlandığı her gün TV8’i reyting birincisi yapar mı bilemem, ama bol sürprizli, heyecanlı, tansiyonu yüksek ve renkli bir yarışma izleyeceğiz gibi...

ARAMIZDAKİ İYİLER VE KÖTÜLER AÇIĞA ÇIKTI!

Sosyal medya alışkanlıklarımızı etkiledi mi?

Evet...

Çok paylaşım yapanlar gittikleri her yerde takipçilerinin ilgisini çekecek, beğeni getirecek görsellerin peşine düştü.

Sosyal medya insanları ahlaksızlaştırdı mı?

Hayır.

Bu mecraların insanları daha ahlaklı veya ahlaksız yapma gücü yok. Ancak internet, Twitter, Facebook ve Instagram gibi mecralar iyileri de, kötüleri de bütün çıplaklığıyla geniş kitlelere gösterdi.

İnsanlar sosyal medya sayesinde istedikleri her kişiyle iletişim kurma imkanına da kavuştu. Bu büyük fırsatın keyfini çıkaranların yanı sıra karşı tarafın keyfini kaçırmak için kullananlar da var.

Ece Seçkin, formüllerle dolu aynadaki fotoğrafını, “Para üstünü doğru alıp almadığımı hesaplıyorum” diye paylaştı.

Takipçilerinden biri, “Sen de böyle yapıyorsan biz ölelim ya da para üstünü nasıl tamamlayacağım denklemi olabilir bizim için” diye yazınca şarkıcının yanıtı şu oldu: “Niye ki? Ben parayı tarladan mı topluyorum?”

Sosyal medyadan herkese ulaşabilmeyi şans olarak görenlerle bu şansı kötülük için kullananlar arasındaki fark, kişinin ahlakına bağlı.

TÜRKİYE’DE RADYO DİNLEME EĞİLİMLERİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun yaptırdığı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in kamuoyuna açıkladığı ‘Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması’, Türkiye’de radyonun bitme-diğini, ama dinlenen cihazların değiştiğini ortaya koydu. 26 ilde, 15 yaş ve üzeri 4 bin 512 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmanın sonuçları şöyle:

Türkiye’de ortalama radyo dinleme süresi 1 saat 43 dakika.

Erkeklerde süre ortalama 1 saat 52, kadınlarda 1 saat 32 dakika.

Erkeklerin yüzde 59’u, kadınların ise yüzde 41’i her gün radyo dinliyor.

En çok radyo dinleyen grup 55 yaş ve üzeri.

2 saat 11 dakikayla Ege ve İç Anadolu en çok radyo dinlenen bölge.

Radyoların en çok dinlendiği zaman dilimi hafta içinde işe gidiş-geliş saatleri, hafta sonları ise 18.00-21.00 arasında.

Kadınlar radyoyu cep telefonları ve televizyondan dinlerken, erkekler otomobil veya klasik radyoları tercih ediyor.

‘Radyo’ denince aklına ilk olarak ‘haber’ gelenlerin yüzde 57’si erkek, ‘nostalji’ gelenlerin yüzde 55’i kadın.

Radyolarda yerli pop müzik dinleyen kadınların oranı yüzde 52.8, erkeklerin oranı ise yüzde 47.2.

Erkekler, radyoda en fazla Türk halk müziği türünü tercih ediyor.

GÜNÜN SÖZÜ

“Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar.” (Yunus Emre)