‘SURVIVOR’ FİNALİSTLERİ KENDİLERİNİ ANLATTI

‘Survivor 2020’de çeyrek finale kalan yarışmacılar, kendilerini tanıtıp, hayatlarının kırılma anlarını anlattı. İlginç bulduklarımı not edip, paylaşmak istedim.

Cemal Can, hayat yolculuğunda kırdıkları ve kırıldıklarını anlatırken ağlamaktan helak oldu. Barış, Alaçatı’da doğduğu evle Acun Ilıcalı’nın yazlığı arasında 1.5 metre olduğunu, hayatının kırılma anlarının annesinin dört kez kanseri yenmesi olduğunu söyledi.



Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım Bursaspor’da bir, Galatasaray’da iki kez şampiyonluk duygusunu yaşadığından olsa gerek ‘Survivor’ şampiyonluğunda gözü yok. Tam bir survivor olduğunu, sonuna kadar gideceğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: “Geleceğim yere kadar geldim. Burada benden daha çok hak eden arkadaşlarımız var, daha çok ihtiyacı olan arkadaşlarımız var. O yüzden şampiyonlukta gözüm yok, ama sonuna kadar gideceğim. En çok da Elif’in şampiyon olmasını istiyorum.”













Evrim Keklik’in katıldığı yarışma



Elif eşi için, “Gölgesinde dinlendiğim insan” dedi. Prag doğumlu olan ve Çekya’da yaşayan Nisa, babasının Türkiye’deki akrabalarını sekiz yaşında gördüğünü anlattı.



Evrim, hayatının kırılma anlarını anlatırken yaşamına yön veren annesi sayesinde katıldığı bir yarışmadan iyi para kazandığını söyledi, ama isim vermedi. Merak edip, araştırınca Evrim’in Murat Yıldırım’ın sunduğu dönemde ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e katıldığını öğrendim. İnternetten o bölümün video’sunu bulup, Evrim Keklik’in stüdyodan 30 bin TL’lik çekle ayrılışını izledim.



ŞAMPİYONLUK ADAYLARINA TWITTER’DAN AÇIK DESTEK



Final yaklaştıkça heyecanın arttığı ‘Survivor 2020’yi takip eden ünlüler de yarışmacıların fanları gibi destekledikleri adayların daha çok SMS alması için sosyal medyadan çağrı yapmaya başladı.

Yarışmanın başından bu yana adaylar hakkında sosyal medyada yazdıkları olay olan Demet Akalın, 18 Haziran’da şöyle bir tweet attı: “Bu akşam da Berkan yaz 1890’a.”

İrem Derici, “Akşam SMS’lere abanılsın o zaman duygusal reis için” diye yazıp Cemal Can için destek istedi.













Yeşim Salkım ise şu tweet’i paylaştı: “Barış diyorum tabii ki.”

ELON MUSK’IN İSTASYONU İNSANOĞLUNUN ZAAFLARI

Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX firması uzay yarışında yeni bir sayfa açtığında takvim yaprakları 30 Mayıs 2020’yi gösteriyordu. Astronot Douglas Hurley ile Robert Behnken, 19 saatlik yolculuktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’na inip, kendilerine verilen görevleri yerine getirirken dünyada patronlarına ilişkin şu haber patladı: “Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’ün evlilikleri sürerken iş insanı Elon Musk ve İngiliz model Cara Delevingne ile Los Angeles’taki evinde üçlü ilişki yaşadığını iddia etti ve kamera görüntülerini mahkemeye delil olarak sundu.”











2015’te evlenip 2017’te boşanan çiftten Amber Heard, eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia edince Depp de onun hakkında 50 milyon dolar’lık tazminat davası açmıştı.

Kim haklı, kim haksız bilemem... Bildiğim bir şey var, o da şu: Yakınlarından başka kimsenin tanımadığından en ünlüsüne, en fakirinden uzayda istasyon kuracak kadar zenginine, insanoğlunun zaafları aynı; şiddet ve ihanet!

Elon Musk’ın uzayda istasyon kurması gibi, Johnny Depp’in Los Angeles’taki evini oyuncudan habersiz o zamanki eşi Amber Heard ve İngiliz modelle istasyona çevirdiği haberi her duyanı şaşırttı!

Not: Elon Musk, üçlü aşk iddiasını yalanladı, ama boşanma davasından sonra Amber’le görüştüğünü doğruladı.

Günün sözü

“Kimde bir güzellik varsa, bilsin ki ödünçtür.” (Mevlana)