‘Survivor 2020’den diskalifiye çıkmadı. Pazar akşamı ‘Gönüllüler’ takımından Barış’la Yasin’in kavgasını izleyenler, yarışmada diskalifiye olup olmayacağını merak ediyordu. Kavgadan sonra iki yarışmacıyı oyundan diskalifiye eden Acun Ilıcalı, bu olaya dair kesin kararı ‘konsey’de açıklayacağını söyledi.

Konseyden bir gece önce yarışmadaki kavganın tamamı ekrana geldiğinde, ortada diskalifiyeyi gerektirecek bir durumun olmadığı anlaşıldı. Ancak takımlarının kazanacağı üç ödülden, Barış ve Yasin’in yararlanamayacağı şeklinde bir karar çıktı.

İSPANYOL MARCA’NIN EN GÜZEL BAYRAK ANKETİ

İspanyol Marca gazetesinin internet sitesinde ‘Dünyanın en güzel bayrağı’ anketi başladı.

Marca.com’da 17 Nisan’da başlayan anketin görselinde birçok bayrak var ama Türk bayrağı yok.

WhatsApp’ıma gelen “İspanyol Marca gazetesi dünyanın en iyi bayrağını seçiyor. Gereğini yapalım” mesajıyla haberdar olduğum ankette son durum ne diye baktım. Türkiye çok büyük farkla en önde, ikinci sırada İspanya var.

EVDEN CANLI YAYIN KAZALARI

Koronavirüs salgını yüzünden birçok televizyon kanalında evden canlı yayın başladı. Televizyon yayınları için yapılan stüdyolarla, insanların her türlü ihtiyaçlarını karşıladıkları evler aynı olur mu?Televizyoncunun stüdyo gibi kullandığı ev, kendisinden başkalarının da yaşam alanıysa bazen istenmeyen görüntüler yansıyor canlı yayına.İşte size birkaç örnek... Evden canlı yayında en talihsiz kaza, koronavirüsün en çok can aldığı ABD’de oldu. Sacramento’da yaşayan KCRA 3 kanalının muhabiri Melinda Meza, yetkililerin tavsiyesine uyup, evinde çalışan televizyonculardan. Muhabirin, kuaförlerin kapalı olduğu bugünlerde evde saç bakımıyla ilgili seyircilere ipuçları verirken seçtiği yer ve açı, başına bela açtı!Meza’nın yayın yaptığı aynadan, o sırada banyoda yıkanmakta olan eşinin çıplak hali ekrana yansıdı. Durumu fark eden reji, canlı yayını kısa tuttu. Ama bu, birçok seyircinin, Melinda Meza ve eşi Mike de Lambert’i sosyal medyada çarmıha germesini engellemedi. Benzer bir kaza da TV muhabiri Jessica Lang’ın başına geldi. Genç televizyoncu Florida’daki evinin mutfağından sunum yaparken arka planda göbeği meydanda babası girdi kadraja...

VİRÜSTEN KAÇAMIYORUZ!

Salgın nedeniyle insanların evlerine hapsolduğu bir dönemde, siber suçlulara gün doğdu. Siber güvenlik şirketi Kaspersky, insanların internetten müzik indirip, dinledikleri dönemde DJ Mag Top 100 DJ listesini inceledi. David Guetta, Alan Walker, DJ Snake, Calvin Harris ve Martin Garrix’in, siber suçluların zararlı dosyaları yaymak için en çok kullandığı isimler olduğu belirlendi.

Bu isimlerin tavsiye ettikleri şarkıları indirip, çevrim dışı dinlemek istediğinizde siber suçluların o dosyalara gizlediği virüsün mağduru olmak gibi bir riskiniz var. Koronavirüs korkusuyla eve hapsol, bir de siber suçluların kurbanı ol. Nedir bu virüslerden çektiğimiz?

BASILAN, DAĞITILMAYAN VE VAZGEÇİLEN KİTAPLAR

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin (TYB) üyeleri arasında yaptığı ‘Koronavirüsün Yayıncılık Sektörüne Etkisi’ anketinden ortaya çıkan sonuç şu: Kitap satışları adet bazında ortalama yüzde 63 düştü.Türkiye Yayıncılar Birliği’nin (TYB) üyeleri arasında yaptığı ‘Koronavirüsün Yayıncılık Sektörüne Etkisi’ anketinden ortaya çıkan sonuç şu: Kitap satışları adet bazında ortalama yüzde 63 düştü.Basılan, ama salgın yüzünden dağıtılamayan kitap adedi 5 milyon 222 bin 155. Basılıp, dağıtılmayan kitap türü bin 695, yayınlanmasından vazgeçilen veya askıya alınan kitap sayısı ise 3 bin 890.Yayınevlerinin mevcut personel sayısında değişiklik yapmadan faaliyetlerini sürdürebilme konusunda verdiği süre ise ortalama üç ay...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun.

GÜNÜN SÖZÜ

“Kişi gülüşüyle terbiyesini, güldüğü şey ile seviyesini gösterir.” (Hz. Mevlana)