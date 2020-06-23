Cumhur-başkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyaya ilişkin Milliyet’e yaptığı açıklamada, nüfusu 82 milyon olan Türkiye’de 62 milyon internet kullanıcısı, 54 milyon sosyal medya abonesi olduğunu, insanların günde iki saat 51 dakikayı internette geçirdiğini söyledi.

Bu verilerin dediği şu: Toplumun aynası artık sosyal medya...

Televizyonların reality programlarında izleyenin ağzını açık bırakan tuhaflıkların sayısı, sosyal medyadakilere oranla çok az da olsa, o mecralar da adeta birer insan laboratuvarı.

O yüzden Posta gazetesinde ses getiren söyleşilere imza atan Alev Cimin Gürsoy’un sosyal medyada ve reality şovlarda olan bitenlerden yola çıkıp Twitter’dan paylaştığı şu tespiti önemsedim: “Sosyal medya ve reality şovlar sayesinde insanımız kucağındaki taşları döktü. Maalesef hayal edemeyeceğimiz kadar kötü, hayal edemeyeceğimiz kadar yalancı, kişiliksiz, çıkarcı, düşüncesiz, küstah, cahil, kibirli insanların hiç de az olmadığı bir toplumda yaşadığımızı gördük.” Gürsoy’a, sosyal medyada ve reality şovlardaki o kötüler o kadar az ki, lafı bile edilmez diye itiraz etmeyi çok isterdim, ama maalesef ben de aynı görüşteyim.

KARAYİP’İN ESİNTİSİ SEZEN’İN SİHİRLİ SESİ

“Bir yanımda onun saf mutluluk dolu sihirli sesi, bir yanımda Karayip Denizin’in esintisi... Daha ne isteyebilirim ki?” Bu satırları yazan ABD Kaliforniya’dan Valerie Le. Dil bilimci Le’ye bu duyguyu yaşatan şarkıcı kim? Sezen Aksu...

Mimar arkadaşım Erden Güven, Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi olmayan, yılın bir kısmını Meksika’da kalanını ABD’de geçiren Kaliforniya’lı arkadaşı Valerie Le’nin Aksu’ya olan ilgisini şöyle anlattı: “Valeri bana sadece Tarkan’ı tanıdığını, tavsiye edeceğim başka Türk şarkıcı olup olmadığını sordu. Ben de ona Sezen Aksu’yu önerdim. ‘Sen Ağlama’yı dinleyip bunları yazdı.”

Le’nin Instagram’ına bakınca, sadece Tarkan ve Sezen’le yetinmeyip, başka Türk şarkıcıları da keşfedip, paylaştığını gördüm: “Eşsiz sesler, büyüleyici melodiler. Model, İlyas Yalçıntaş, Sezen Aksu, Tarkan, Grup Yirmi7 ve klasik şarkı ‘Bana Ellerini Ver’... Hepsi çok güzel, dinleyin.”

TÜRK TELEKOM’DAN ARABADA FİLM KEYFİ

Türk Telekom, Prime üyelerine özel bir hizmet başlatıyor. ‘Prime Arabalı Sinema Gecesi’ adlı etkinlik Boğaz kıyısında olacak. Otomobillerle Ortaköy İspark’a gelecekler koronavirüs tedbirleri kapsamında aralarındaki sosyal mesafeyi koruyarak alana kurulan dev perdeden film izleme keyfi yaşayacak. Etkinlikte gösterilecek ilk film ‘Bayi Toplantısı’ olacak. Allah kısmet ederse bu akşam orada olacağım ve izlenimlerimi perşembe günkü yazımda paylaşacağım.

‘FUTBOL HER ŞEY DEĞİL, ÖNCE SAĞLIK’

Süper Lig’in yanı sıra TFF 1. Lig maçlarını yayınlayan beIN Sports, Giresunspor-Adanaspor karşılaşmasından önce iki kulübün teknik adamları ve futbolcularından görüş alıyor.

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, karşılaşma öncesi ceza alma pahasına da olsa pandemi geçmeden maçların oynatılma kararını eleştirdi: “Demokrasilerde çoğunluğun dediği olur, ama bu kararda çoğunluk yok. ‘Şu kadar kulüp oynayalım’ demiş, yalan. Hepsi arkadaşımız, dostumuz, hepsiyle görüşüyoruz. Ezici üstünlük - birkaç kulüp hariç - maçların oynanmamasından yana. İddia ediyorum; kapalı oylama yapılsın, sonuç ‘Oynansın’ çıkarsa ben antrenörlüğü bırakırım. Futbol her şey değil, önce sağlık.”

Kendisi ve birkaç futbolcusunun Covid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural bakalım Coşkun Demirbakan gibi maçları oynatma kararı veren TFF’yi eleştirecek mi?

GÜNÜN SÖZÜ

Aşk birçok kişi tarafından yaşanan, ama çok az kişi tarafından keyifle sürdürülebilen bir duygudur.” (George Nathan)