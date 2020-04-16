Ipsos’un, ‘Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması’nın dördüncü dönem sonuçları açıklandı. 2-6 Nisan arasında 18 yaş üzeri 800 kişiyle yapılan araştırmaya göre, her 10 kişiden dokuzunda koronavirüse yakalanma korkusu var. Ipsos’un 13-16 Mart’taki araştırmasında yüzde 79 olan bu oran, 2-6 Nisan’da yüzde 92’ye yükseldi. Haksız bir korku değil bu...

Çünkü koronavirüs salgınının ne zaman biteceği, hayatın ne zaman normale döneceği konusundaki tahminler, insanların moralini daha da bozuyor. Bilim Kurulu’nda görev yapan doktorlardan en iyimser tahminde bulunanlara göre bile ‘yaz tatili’ni unutmak gerek...

Morallerin dibe vurduğu bir dönemde TRT’den gençlere müjdeli haber geldi. ‘Yetenek Sende, İşin TRT’de’ istihdam projesiyle 26 yaş ve altındaki üniversite mezunları, 3 Mayıs 2020’ye kadar kariyer.trt.net.tr/yetenek adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.

Adaylar; Genel Yetenek Sınavı, Yabancı Dil Sınavı, Video Mülakat, Grup Çalışması, Kişilik Envanteri, İnsan Kaynakları ve Birim Mülakatı’ndan oluşan yedi aşamalı değerlendirme sürecine katılacak. İnsan Kaynakları ve Birim Mülakatı aşamasına kadar tüm adımlar online şekilde gerçekleşecek.

Böylelikle tüm adaylar, koronavirüs tehdidinden izole bir şekilde başvuru yapabilecek. Bu projeyle toplamda 150 genç yetenek, TV ve Radyo İçerik, TV ve Radyo Teknik Fonksiyonlar, Bilgi Teknolojileri, Pazarlama Stratejisi, Dijital Strateji, Kurumsal Fonksiyonlar ve Dijital İçerik olmak üzere yedi farklı alanda istihdam edilecek.

ÖZGÜR ARAS’A GÖRE STARLIK BÖYLE BİR ŞEY

“Star ışığın yoksa asla bir şey olamazsın ve o, öğrenilebilecek bir şey değildir; doğuştan vardır. Hiçbir şey değilsindir, ama sokağa çıktığında kalabalığın içinde herkes sana bakar; işte o star ışığıdır. Bir starın hayat öyküsü olmalı. Hülya Avşar’a, Tarkan’a ve Madonna’ya bakın, niye star? Çünkü bize çok malzeme veriyorlar, ilginç hayat öyküleri var. Yeni nesilde de bana göre Edis ve Aleyna Tilki’nin bir ışığı var.”

Yıllardır şov dünyasının birçok yıldızına basın danışmanlığı ve menajerlik yapan Özgür Aras’a ait bu sözler...

Salgın yüzünden evlere kapandığımız şu günlerde, Bodrum’daki yazlığında yeni romanını yazmaya başlayan Özgür Aras’ın,

23 Şubat 2020 tarihli Milliyet Pazar’da yayınlanan söyleşide Buket Aydın’ın, “Sence star kimdir?” sorusuna verdiği yanıt şu:

“Star; şarkıcı, oyuncu, patron, müdür, milletvekili, garson... Star; dikkat çeken, etkileyen, nasıl etkileyeceğini iyi bilen, etki ve liderlik gücü olan kişidir. Bir konuda uzman olmalarına gerek yoktur. Biliyormuş gibi yaparlar, kilit noktayı çözdüler mi yürürler o konu üzerinden. Bu özellikler varsa gerisi zaten gelir. Star olmak için ne sese, ne de şarkıya gerek var.”

‘Herkesten vazgeçerler’

Aras’a göre starlığın en önemli şartı şu: “Yetenekli olanlar kazanır gibi hikayelere rağmen gerçekte görünür olan kazanır. Görünür ve bilinir olmaktır starlığın en önemli şartı. Ailelerinden, çevresinden, en yakınından, herkesten vazgeçebilirler.”

Özgür Aras’ın şu sözleri de bana ilginç geldi: “Starlar kendi sırlarını asla vermez, vermiş gibi yaparlar. Senin hakkındaki her şeyi detayına kadar öğrenmek isterler ama... Kişiye, kuruma, ortama bağlanmayı genelde zayıflık olarak görürler. Bağlanmış gibi yaparlar, ama bağlandıkları tek şey starlıktır. Gerektiğine inanıyorlarsa hepsini silip etraflarındaki yapıyı sıfırdan yeniden kurarlar.” İşin ilginç yanı, aradan onca zaman geçti, hiçbir ‘star’ Aras’ın söylediklerine itiraz etmedi.

GÜNÜN SÖZÜ

“Şahsınıza karşı haddi aşan, hududu geçen, küstahlaşanları, altın olsa kesenizde, bal olsa kasenizde tutmayın.” (Neşet Ertaş)