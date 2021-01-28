TUBA BÜYÜKÜSTÜN’ÜN REYTİNGİ NE KADAR?

Neslihan Atagül’ün sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığı ‘Sefirin Kızı’ dizisinde Engin Akyürek’in yeni partneri Tuba Büyüküstün oldu.Neslihan Atagül’ün sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığı ‘Sefirin Kızı’ dizisinde Engin Akyürek’in yeni partneri Tuba Büyüküstün oldu.

Star, dizinin Büyüküstün’lü yeni bölümünü pazartesi akşamı yayınladı. Aynı gün medyada 3 milyon TL transfer ücreti ve bölüm başına 200 bin TL karşılığında teklifi kabul ettiği haberleri çıkan oyuncunun diziye reyting katkısı ne oldu?

18 Ocak’ta yayınlanan Neslihan Atagül’lü son bölüm 4.83 reytingle Total’de 11’inci, AB’de ise 3.90 reytingle dokuzuncuydu.18 Ocak’ta yayınlanan Neslihan Atagül’lü son bölüm 4.83 reytingle Total’de 11’inci, AB’de ise 3.90 reytingle dokuzuncuydu.

Engin Akyürek’in yeni partneri Tuba Büyüküstün’lü son bölümse Total’de 5.15 reytingle 10’uncu, 4.06 reytingle de AB’de sekizinci sırada. Büyüküstün’ün diziye cüzi de olsa bir reyting katkısı söz konusu. Akyürek gibi Büyüküstün de dizinin dünyaya pazarlanmasında önemli bir Türk yıldız... O yüzden Star, ‘Sefirin Kızı’nı yayınlandığı pazartesi akşamları diziler arasında son sırada olmasına rağmen, globalde yapılacak satışlardan gelecek dövizin hatrına devam ettirir.

AKTAN’A YAPILAN PSİKOLOJİK ŞİDDET

İki yıl önce anlaşmalı boşanmalarına rağmen Özcan Deniz’le eski eşi Feyza Aktan arasındaki sular durulmuyor.

Deniz’le ağabeyi Ercan Deniz hakkında bir dizi iddiayla şikayetçi olan ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırtan Aktan’a salvo eski görümceden geldi.

Sibel Semerci, kurnazlık yapıp isim vermedi, ama Instagram’da yaptığı anketteki annenin kim olduğu sorularını okuyan herkes anladı. O yüzden de haber medyaya hep, “Kavgaya görümce de katıldı”, “Görümce eski geline demediğini bırakmadı” başlıklarıyla yansıdı.

“Anne olmak sadece doğurmak mıdır?” anketindeki her soru, sadece çocuğunu değil; bakıcısını bile aç bırakan sorumsuz bir anne ve zaaflarının esiri kötü bir kadın olduğunu afişe eden türdendi.

O anket sorularının her biri; çocuğunun velayetini alabilmek için bir anneye yapılan psikolojik şiddet, yıldırma ve itibarsızlaştırma üzerineydi.

İşin en vahim ve düşündürücü yanı, genç bir anneye psikolojik şiddet uygulayanın da genç bir kadın olmasıydı.

Şayet Özcan Deniz, eski eşi ve çocuğunun annesine yapılan bu itibarsızlaştırma operasyonlarını engellemezse, ‘kadına şiddet’ etiketi zift gibi yapışabilir üzerine...

HANİ AVM’YE GİTMEYECEK HES KODU ALMAYACAKTI?



Yıldız Tilbe’nin Zorlu Alışveriş Merkezi’nin çıkışında çekilen fotoğraflarına bakıp, alışveriş yaptığına dair haberi okuyunca, şaşırdım mı?

Evet...Çünkü koronavirüs nedeniyle bir süre kapandıktan sonra gerekli tedbirler alınarak AVM’lerin yeniden açıldığı dönemde şarkıcı, pandemi bitmeden alışveriş merkezlerine gitmeyeceğini açıklamıştı.

Kısa bir süre önce de asla aşı yaptırmayacağını, HES kodu almayacağını da kamuoyuna duyurmuştu. Koronavirüs pandemisi bitmedi, ama Tilbe önceki gün menajeri Haluk Şentürk’le alışveriş için Zorlu AVM’ye gitti. Sanatçı, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Bugün alışverişe geldik. Eksiklerimiz vardı, onları tamamladım, ama havanın bu kadar soğuk olacağını düşünmedim” diye açıklama bile yaptı.

Kimse de ona, “Hani AVM’lere gitmeyecektin, HES kodu almayacaktın? Ne değişti? AVM’ye yoksa HES kodu olmadan mı girdin?” diye sormadı. O yüzden söylemleri yüzünden kendi yazdığı ‘Delikanlım’ şarkısıyla anılan Yıldız Tilbe’nin HES kodu alıp almadığını, almadıysa içeri nasıl girdiğini, AVM konusundaki karar değişikliğinin sebebini öğrenemedi kamuoyu.

GÜNÜN SÖZÜ

“Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimseden bir şey ummam, beklentiler daima yaralar.” (Shakespeare)