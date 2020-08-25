TÜRK FİLM EKİPLERİNİ PANDEMİ ENGELLEMEDİ

Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 3 Ekim’de başlayıp, 10 Ekim’de bitecek. Koronavirüs nedeniyle festival etkinliklerinin çoğu açık havada olacak, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki etkinlikler ise pandemi kuralları uygulanarak yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festivalin yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu’nun 57’nci Altın Portakal Film Festivali’ne ilişkin Ezgi Sivrikaya’ya yaptığı açıklamalardan iki konu dikkatimi çekti. Birincisi şu:

“Ülkemizde her yıl 200 civarında uzun metraj film çekiliyor, kısa film sayısı daha da fazla. Son 12 ayda düzenlenen festivallere baktığınızda, özellikle yarışmalarda yer alan bazı filmlerin festival festival gezdiğini görüyorsunuz. Sonuçta birbirine benzeyen festivaller çıkıyor ve bazı filmler hiç gösterim şansı bulamıyor. ‘Türkiye’de ilk gösterim koşulu’ ile yeni filmlerin izleyiciyle buluşmasını amaçlıyoruz. Aslında ulusal yarışma düzenleyen her festival bu yolu izlese sinema sektörüne daha çok katkı sağlamış, ülkemizde üretilen filmlerin daha fazla tanıtımı olur.”

Tartışmaya açık, ama film festivallerinin birbirinin aynısı değil, özgün olması için yapılması gereken bu.

Boyacıoğlu’nun dikkat çeken diğer açıklaması ise “Festivallere katılacak yeterli sayıda film var mı?” sorusuna verdiği yanıt: “Birçok kişi Türkiye’de film üretiminin durduğunu sanıyor. ‘Türkiye’de ilk gösterim’ koşuluna karşın bu yıl festivale 47 uzun metraj, 46 belgesel ve 206 kısa film başvurdu.”

Mart ayından bu yana pandemi koşullarının geçerli olduğu Türkiye’de yapımcılar, hangi ara bu kadar çok film çekti?

Koronavirüs, Türk filmcilerin üretimini pek etkilemedi demek ki!

İSPANYA’DAKİ TÜRK OLGUSUNUN SİMGESİ

İspanya’da yayınlanan Türk dizileri ve oyuncularından en çok hangisinin sevildiğine dair yapılan son anketlerden biri; ‘Mejor Actor Turco’ yani ‘En İyi Türk Erkek Oyuncu’... Türk dizilerine büyük ilgi gösteren İspanyollar’ın katıldığı anketin sonucu şöyle:

- Engin Akyürek: Yüzde 69

- Ulaş Tuna Astepe: Yüzde 13.6

- Akın Akınözü: Yüzde 13.2

- Caner Cindoruk: Yüzde 4.2

Akyürek’ün, Beren Saat’li ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’den sonra başrolünü Tuba Büyüküstün’le paylaştığı ‘Kara Para Aşk’ın tekrarıyla bile dizileri yeni yayınlanan Astepe, Akınözü ve Cindoruk’a anketlerde bu denli açık ara fark atması kadar İspanya’da oluşturduğu algı ilginç. İspanyol medyasında bu konuda çıkan analiz haberin başlığı şu:

- ‘Engin Akyürek: İspanya’daki Türk olgusunun temel referansıdır.’

EMMY KAZANAN TÜRK KADINI BU YIL DA ADAY

Los Angeles’ta yaşayan Hollywood’un film ve dizilerine müziklerine imza atan besteci Pınar Toprak’ın HBO’daki ‘McMillion$’la 72’nci Emmy Ödülleri’ne aday gösterildiğini yazınca yönetmen ve yapımcı Abdullah Oğuz’dan şöyle bir mesaj aldım:

“Rahmetli kardeşimin kızı Beyhan Oğuz, iki sene önce Emmy Ödülü aldı, şimdi yine aday.”

Emmy’nin internet sitesine girip Oğuz’u aradım ve şu bilgileri aldım:

New York’ta yaşayan ve casting direktörlüğü yapan Oğuz, 2018’de kazandığı ödüle, bu yıl da yine ‘Queer Eye’ adlı yapımla ‘Outstanding Casting for a Reality Program’la aday. Oğuz, 2018’de reality show’daki evde yaşayanları seçerken yaptıkları tercihlerle programın başarısında payı olan arkadaşları Ally

Capriotti Grant ve Rachel Mendez’le birlikte Emmy aldı. Beyhan Oğuz, bu yıl ise ‘Queer Eye’nin castı’nı yaptıkları Danielle Gervais, Pamela Vallarelli, Ally Capriotti Grant ve Hana Sakata’yla aday gösterildi. İki yıl gecikmeli de olsa Beyhan Oğuz’u kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ

“Dünyada hiçbir şey bilinçli cehalet ve aptallık kadar tehlikeli değildir.” (Martin Luther King Jr.)