TÜRKLER’İN UZAY MERAKI VE MARS’LA AY’IN FARKI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ‘Milli Uzay Programı’nı ne zaman açıkladı?

9 Şubat 2021’de... Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın ‘Perseverance’ adlı keşif aracı Mars’a ne zaman inip, Dünya’ya ilk fotoğrafı gönderdi?

18 Şubat 2021’de... Yedi ayda 470 milyon kilometre yol katederek Mars’a inen keşif aracının üstünde kaç milyon insanın ismi yazılı?

10.9 milyon kişinin... Kadere bakın ki, dokuz gün önce Cumhurbaşkanı, “2023’te Ay’a gideceğiz” dediğinde ‘Milli Uzay Programı’nı ti’ye alanların ülkesi, Mars’a giden ‘Perseverance’ye adını yazdıranlarda açık ara bir numara çıktı.

“Ayranımız yok içmeye, ama 2023’te Ay’a gidiyoruz” diye dalga geçenlerin Türkiye’si 2 milyon 528 bin 844 kişiyle ‘Perseverance’ye adını yazdıran ülkeler arasında açık ara bir numara.

Hindistan 1 milyon 778 bin 227 kişiyle ikinci, Amerikalılar 1 milyon 733 bin 559 kişiyle üçüncü, 292 bin 712 kişiyle Çin dördüncü.

Yaman bir çelişki bu... İşte Türkiye’nin iki yüzü...

AŞI ELEŞTİRİSİNE TOKAT GİBİ YANIT

Önceki gün koronavirüs aşısı olan Nilüfer, aşı öncesi ve sonrasına ait iki video’yu Instagram hesabından yayınlayıp, altına “Karar verdim, aşı oldum” diye yazdı. Sanatçının paylaştığı video’larda da söylediği şuydu:

“Alerjik bir bünyem olduğu için doğrusunu isterseniz endişeliydim. Ancak aşı olmadan bu berbat durumdan, pandemiden kurtulma şansınız yok. Önceleri aşı olmayı düşünmüyordum, ama zaman geçtikçe ikna oldum. Birkaç gündür de endişeliydim, kaygılıydım, ama oldum işte. Bir sorun yaşamadım. İnşallah ikinci aşıdan sonra da bir şey olmaz ve bolca antikor üretiriz. Dendiği gibi toplumumuzun yüzde 60’ı aşılanırsa bu beladan kurtuluruz.”

Nilüfer’e, “Antikorun bol olsun”, “Şifa olsun” diye yazanların yanı sıra yaptıkları yorumlarla “Yok artık” dedirtenler de var.

“Sisteme boyun eğdiniz demek ki” eleştirisine, “Covid’e mi boyun eğmemi tercih ederdiniz?” diye yanıt veren Nilüfer, “Bu korona aşısı değil. Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?” diye yazıp, gülücük emojileri koyan takipçisine şu yanıtı verdi:

“Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapılmadığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş di mi?”

Tokat gibi bu yanıttan sonra yorumu yazan sanatçıdan özür diledi.





İREM DERİCİ’DEN YILDIZ TİLBE İTİRAFI

İrem Derici, Instagram’ın story bölümünde kullanıcılarına sunduğu hizmetlerden biri olan takipçilerine soru sordurma ve yanıtlama özelliğini kullandı.

Şarkıcı takipçilerine “Sor” deyince Twitter’da

@berilyigitt bakın ne yaptı?

Derici’nin Temmuz 2018 ve Şubat 2021’deki paylaşımlarını yan yana kullanıp, aradaki yaman çelişkiye dikkat çekti.

Çünkü Şubat 2021’de takipçilerinden kendisine soru yöneltmelerini isteyen şarkıcının Temmuz 2018’de yazdığı şuydu:

“Şu ‘Bana soru sor’ olayı Allah aşkına kalksın. YGS Soru Bankası kitapçığına döndü ortalık.”

Üç yıl sonra kendini tekzip eden Derici’ye takipçileri neler sordu, şarkıcı ne yanıtlar mı verdi? Onlardan ikisini seçtim.

Soru: Şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği aşkın oldu mu?

Yanıt: Oldu. Ben ne kadarını verirsem, o kadarını biliyorsunuz. Ruhunuz duymadı, ben aşkımdan geberdim bu yaz.

Soru: Yıldız Tilbe imzalı şarkı ne zaman yayınlanacak?

Yanıt: Ya altı ay falan oluyor, Yıldız Abla parçayı bana verdiğini unutup, başkasına da vermiş aynı şarkıyı hahaha. O kişi single çıkarıp, klip çekti şarkıya. Yeni parça bakacağız müsait bir zamanında Yıldız Ablamın. Ben zaten hazirana kadar falan dinlenmek istiyorum. Köpek gibi üretiyorum bir senedir, pandemiye inat. Artık bir nefes almam lazım.

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil; prensipleri ve inançlarıdır.” (Albert Einstein)