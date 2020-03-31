ÜNLÜLERDEN 10 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI

İlk kez böylesine küresel olduğu kadar bireysel bir sorunla karşılaştık... İlk kez böyle bir sınav veriyoruz.

Kendimiz kadar yaşadığımız toplumu da düşünmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Kendimizinki kadar toplumun sağlığını, tok yatarken aç olan komşumuzu düşünmek durumundayız. İmkanı olan olmayana yardım ederse, bu zor günleri en az hasarla atlatırız.

O nedenle Haluk Levent’in başkanı olduğu AHBAP’ın koronavirüs salgını sonrası işinden, aşından olanlar için başlattığı yardım kampanyası çok önemli.

Levent, koronavirüs yüzünden işinden olan yiyecek-içecek sektöründen 5 bin aileye bir aylık gıda yardım paketi için sosyal medyadan ünlülere çağrı yaptı.

Ünlülerden kampanyaya yardım yağınca hayli zamandır sosyal medyada, “Onların tuzu kuru, ama muhtaçlar için ellerini ceplerine atmıyorlar” diye eleştirenler bile sustu.

Koronavirüs dayanışması

Son yıllarda maddi veya manevi ‘yardım’ çağrısında bulunan herkesin derdine derman olmaya çalışan AHBAP’ın Başkanı Haluk Levent’le yardım kampanyasını konuştum.

Koronavirüs, insanları işsiz bırakmaya başladığında AHBAP’ın kasasında 970 bin TL olduğunu söyleyen Levent, “Önce bu parayla piyasada yaklaşık 500 TL olan gıda paketlerini 280 TL’ye alıp, 2 bin 100 aileye dağıttık” dedi. Ardından Anadolu Efes’in yardım için AHBAP’a ulaştığını söyleyen Levent, sonrasında olanlarıysa şöyle anlattı:

“Krizde ilk işsiz kalan yiyecek-içecek sektöründen

5 bin ailenin datasını inceleyip, Anadolu Efes’le paylaştık. Onlar da 1 milyon TL’lik yardım paketini Migros aracılığıyla 5 bin aileye ulaştırdı.

Baktık ki olay büyüyor. Eskiden AHBAP’lara günde 50 maddi yardım çağrısı gelirdi, şimdi tam 20 kat arttı. Günde bine yakın insan, bunlar düne kadar işi gücü olanlar, ‘Param yok, sıkıntım var, kiramı ödeyemiyorum’ demeye başladı. Sanattan spor dünyasına, tiyatrocusundan menajerine kadar herkese çağrı yapalım dedik ve şu tweet’i attım:

“Canlarım, ben sizden daha hayırsever bir adam değilim. Sadece daha iyi koordineliyim. Yani iyi örgütçüyüm. Gelin bugün

5 bin aileye bir kampanya yapalım dedim. 30 saatte 10 bin 252 aileye içinde kurufasulye, nohut, bulgur, makarna, un, çay, şeker ve kahve gibi iki aylık gıda paketi bağışı topladık. Çok talep var, o yüzden her hafta böyle kampanyalar yapacağız.”

KİM, KAÇ AİLE ÜSTLENDİ?

- Caner Erkin-Şükran Ovalı: Bin

- Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer: Bin

- Murat Boz: Bin

- Hakan-Derya Balta: 706

- Gökhan Gönül: 500

- Merih Demiral: 500

- Seda Sayan: 360

- Harun Kahraman: 350

- Mehmet Topal: 300

- Umut Nayir: 300

- Mert Günok: 265

- Cenk Tosun: 250

- Enes Ünal: 250

- Sinan Bolat: 200

- Umut Meraş: 200

- Volkan Babacan: 200

- Banu Akdeniz: 180

- Harun Tekin: 175

- Edis Görgülü: 120

- Aras Bulut İynemli: 100

- Hande Yener: 100

- Emir Sarıgül: 100

- Onur Buldu: 100

- Sarp Apak: 100

- Özge-Gözde Kırdar: 100

- Polat Yağcı: 100

- Ufuk Bahçeci: 100

- Burak Tanrısever: 100

- Nurgül Yeşilçay: 100

- Yasmani Copello: 70

- Halil-Gülçin Akbunar: 70

- Alp Morkaya: 70

- Emre Kılınç: 70

- Can Yaman: 50

- Gülben Ergen: 50

- Nebahat Çehre: 50

- Murat Şeker: 50

- Uraz Kaygılaroğlu: 50

- Rıza Kocaoğlu: 50

- Kerem Tunçeri: 50

- Kaan Sekban: 50

- Çağla Düvenci Sönmez: 50

- Yalçın Koşukavak: 50

- Damla Sönmez: 50

- Zeynep Çamcı: 40

- Orhan Ovacıklı: 40

- Elçin Sangu: 35

- Eylül Öztürk: 35

- Furkan Palalı: 35

- Fatih Aksoy: 35

- Mert Hakan Yandaş: 35

- Uğur Uçar: 35

- Kaan Yıldırım: 30

- Talbi Montassar: 30

- Derya Uluğ: 30

- Çağla Şıkel: 20

- Atakan Akyanak: 20

- Bora Duran: 20

- İbrahim Çelikkol: 20

- İlyas Kubilay Yavuz: 20

- Merve Özbey: 20

- Onur Saylak: 20

- Yalçın Kılınç: 20

- Bilal İşgören: 10

GÜNÜN SÖZÜ

“Dua; kapı çalmaktır. Sonrasına karışmak haddini aşmaktır.” (Mevlana)