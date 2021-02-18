UZMANLARIN TAHMİNİ VE SILA’NIN KONSER TAKVİMİ

Korona aşısını bulan Biontech’in CEO’su Uğur Şahin’in Almanya’dan dünyaya koronavirüsle ilgili açıkladığı tahmini şu:

“Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık. Bu sadece 2021 ve 2022’nin geçici bir sorunu değil. Bu gelecek 10 yıl için bir zorluk oluşturuyor.”

Aynı gün Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, görev yaptığı Trabzon’dan şu açıklamayı yaptı:

“Hızlı aşılamayı yaparsak, tedbirlere de dikkatli şekilde takip ederek süreci uyumu sağlarsak, inşallah yaza bir rahatlama olur diye umut ediyorum.”

Aynı gün, şöyle bir basın bülteni geldi e-postama:

“Sıla, ‘Söz-Müzik Sıla’ konser serisi ile 15 Ekim 2021’den itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. Sıla’nın Zorlu PSM seyircisine özel sürprizlerle dolu konser serisinin biletleri bugünden itibaren passo.com.tr üzerinden satışta.”

Aşıyı bulan Türk asıllı Alman bilim insanı, Bilim Kurulu üyesinin tahmini ve Sıla’nın konser takvimi bu...

Baharın sonu yaz, yazın sonu sonbahar... Allah nasip ederse yaşayıp, göreceğiz üç kişiden hangisinin öngörüsünün tuttuğunu.

SOĞUKTA SOKAKTA KALANLARA ÇORBA

Haftaya cumartesi akşamı ATV’de başlayacak ‘Kardeşlerim’ dizisinin oyuncularından Celil Nalçakan, karlı ve soğuk bir İstanbul gecesi saat 21.46’da Twitter’den şöyle bir çağrı yaptı:

“Beşiktaş’ta şu an hissedilen eksi 7 derece... Aşağıdaki lokantacı abiyle konuştum, 100 porsiyon kadar çorba işini hallettim. Şimdi bana, bu çorbaları sokaktaki ahbaplarımıza dağıtmak için birkaç arkadaş lazım.”

“Nereye gelelim?” diye yazanları, Beşiktaş’taki Hayri Usta Ev Yemekleri önüne davet eden oyuncu, sokağa çıkma yasağını hatırlatanlara ise şu yanıtı verdi:

“Kardeşler izin mevzu filan varmış, ben onu atladım tabii. Biz ufaktan başlıyoruz. İzni olmayan riske girmesin. Gelmiş kadar oldunuz.”

Oyuncunun kış soğuğunda Beşiktaş sokaklarındaki insanlara 100 porsiyon çorba dağıtma operasyonunun sonu ne mi oldu?

Oyuncu, operasyonun finalini, “Twitter sayesinde, yarım saatte amacımıza ulaştık. ‘Şov’ diyen aklıevvelleri de sahada görmek isteriz. İyi geceler” tweet’iyle duyurdu.

‘HEPİMİZ NICOLE KIDMAN’IZ’

Nicole Kidman, uygulayıcı yapımcısı ve başrol oyuncusu olduğu ‘The Undoing’ dizisi için yaptırıp, paylaştığı saçıyla kadınlar arasında bir anda viral oldu.

Neden mi? Çünkü koronavirüs pandemisi yüzünden kuaförlerin kapalı olduğu ülkelerdeki kadınlar, kendilerini Nicole Kidman’ın bu haliyle özdeşleştirdi de ondan.

Oyuncunun ‘Golden Globes’ ve ‘SAG Awards’a aday gösterildiği ‘The Undoing’ dizisi için yaptırdığı saç, Instagram’ında paylaşıldığı kadar gür değil. Belli ki biraz photoshop da var fotoğrafta... Aylardır kuaföre gidemedikleri için saçının Kidman’ın bu halinden bile daha beter olduğunu yazan kadınlar var.

K-POP YILDIZININ İTİBAR REKORU

K-Pop’la ilgilenmiyorsanız, “Güney Koreli bir şarkıcının kırdığı rekorlardan bize ne?” diyebilirsiniz. Ancak çıkardıkları her şarkıyla rekor kıran K-pop grubu BTS’nin dansçısı ve vokalisti Park Jimin’in bizde de benzeri yapılan ‘Celebrity Güven Endeksi’nde üst üste elde ettiği başarının nedeni, dolaylı da olsa

ilgilendiriyor bizi.

Şarkıcı, ülkesinde birçok rakibi olmasına rağmen Korea Institute of Business Research’te 26’ncı kez tüketiciler üzerinde en çok etkisi olan, en itibarlı K-Pop erkek şarkıcı çıktı.

Güney Kore ve Bangkok medyasının yazdığına göre 2019’da yaklaşık 50 milyon dolar kazanan BTS’nin 26 yaşındaki üyesi; ihtiyacı olan okullara yaptığı yüklü bağışlar, öğrencilere ve dar gelirli ailelerin çocuklarına yardımları sayesinde fark atıyor rakiplerine...

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsanların çoğu onu yapıyor diye yanlış, yanlış olmaktan çıkmaz.” (Tolstoy)