VİTAMİNİNİ TANITAN ÜNLÜLERE ‘CAHİL’ DEDİ

Kanal D Haber; Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Seray Sever, Seda Akgül, Demet Şener, Ebru Akel, Gizem Hatipoğlu ve Perihan Savaş’ın ‘koronavirüsten bile koruduğu’ iddiasıyla tanıttığı vitamin üreticisini bulup, konuşturdu. Kutluyorum muhabir Şevval Şirin ve kameraman İsmail Özmeral’i! Çünkü onlar sayesinde öğrendik insanların koronavirüs korkusu üzerinden oynanan ‘voleyi vurma’ oyununun perde arkasını...

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sözde vitaminin ruhsatının olmadığını ortaya çıkarmasından sonra bütün gözler üretici firma üzerindeydi. Çünkü haklarında soruşturma başlatılan ünlüler, firma yetkililerinin gerekli açıklamayı yapacağını söylemişti.

Merakla beklenen o açıklama Kanal D ekranından geldi. Adresi ‘Yalan Dolan Mahallesi’ olan No-Attack’ın sahibi Cüneyt Alacacı, sözde koronavirüsten koruyan vitaminin reklamını yapan ünlüleri cahil olmakla suçladı ve şunları söyledi:

“Ortada izin yok, ortada üretime başlanmış bir ürün yok ama reklamlar dönüyor, bir resmi site var. 40 TL’ye, 90 TL’ye bu ürün satılıyor, üretilmemiş bir ürünün satışı nasıl olabiliyor? No Attack olamaz bir kere çünkü No Attack diye ürün piyasaya çıkmadı, izinlerine müracaat edildi bekliyoruz. Demo kutu yapmışlar, demo kutularla ünlülere göndermişler, ünlülerle paylaşım yapmışlar. Sadece bir kutu herhalde gönderilen... 30 tane var ama içinde belki bizim diğer ürünümüzden alıp koymuş olabilirler boş da olabilir kutu, o bile belli değil! Biz bu reklamları yapan şirketten davacı olduk, adaletin huzurunda cevap verecekler.”

Sen aklımıza mukayyet ol Allah’ım!

Koronavirüs yüzünden eve hapsolduğumuz şu günlerde birileri fena halde aklımızla alay ediyor. Post başına

3 bin TL’ye No Attack’ı tanıttığı söylenen ünlüler, bakalım ne yanıt verecek kendilerine “Cahil” diyen Alacacı’ya?

EŞKIYA’NIN YENİ ‘BABA’SI

ATV’de başladığı günden bu yana her bölümünü keyifle izlediğim ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın (EDHO) oyuncu kadrosuna bu hafta Ali Sürmeli katıldı.

Sürmeli, canlandırdığı Doğan Baba tiplemesiyle diziye acayip bir hava kattı. Sürmeli, ‘Eşkıya’dan önce aynı senaristin yazdığı ‘Kurtlar Vadisi Pusu’da benzer bir karakterle seyirci karşısındaydı. ‘Kurtlar Vadisi’nde “Ben insan sevmiyem” repliğiyle hafızalarda yer eden Zaza Dayı’yı canlandıran Sürmeli, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da oynadığı kimsesizlerin Doğan Baba’sı olarak aynı şeyi yapacak gibi...

‘Kimsesiz Doğan’, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a Çakırbeyli Ailesi’nin eski dostu olarak girdi. Daha ilk bölümde hapis arkadaşının oğlu Alpaslan’a derin bilgileri önceden sezdiği için Sezai lakabını taktı. Hızır Çakırbeyli’nin ayağına dolaşanları yolundan çekti. Hızır Çakırbeyli bu sayede en büyük düşmanı Altan’ı öldürdü. Dizide kayda değer bir düşmanı kalmayan Hızır Çakırbeyli ile Kimsesiz Doğan/Doğan Baba’nın dostluğu ilelebet sürer mi?

Sanmıyorum, ama bekleyip, göreceğiz.

CANLI YAYINDA FAL BAKTIRDI

2018 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ni izlemek için gittiğim Kiev’de Pepsi’nin etkinliğinde tanıdığımdan bu yana takip ediyorum Dua Lipa’yı... Önceki gün sosyal medyasından koronavirüs nedeniyle Avrupa’da vereceği konserlerden hangilerinin ertelendiğini, hangilerinin iptal edildiğini duyuran şarkıcı, akşamındaysa Instagram’dan canlı yayındaydı. Lipa, Instagram’daki canlı yayınına aldığı, söz yazarı, ultraviolet sound’un yaratıcısı, şarkıcı, tarot okuyucusu ve ‘ikonik cadı’ Sarah Hudson’ın gösterdiği kartlardan seçerek falına baktırdı.

GÜNÜN SÖZÜ

“Gideceğin yoldan eminsen, engeller dinlenme noktan olmaktan öteye gidemez.” (Paulo Coelho)