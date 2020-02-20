21 Şubat’ta (yarın) satışa çıkacak ‘Katil Uşak’ klibinin 16 saniyelik fragmanındaki olay şu: Yeşim Salkım, oturduğu koltuktan kalkıyor, elindeki artık nostalji olan VHS kaseti video’ya takıp, izlemeye başlıyor.

Fonda çalan şarkıda, “Görücem daha ben onu, atmadım son golü” diyor.

Tüplü küçük televizyonun ekranından yansıyan görüntü şarkıcıyı şoke etmiş olacak ki iki eliyle yüzünü kapatıyor.

Bu fragman yayınlanır yayınlanmaz olay oldu.

Başkası böyle bir şarkı yapıp, teaser hazırlasa, bir Allah’ın kulu çıkıp, “Bu parça, bu klip ve o video kaset Gülben Ergen’e gönderme” der mi?

Hayır...

Takipçilerinden biri, “Ablam o kasette Gülben Ergen’in video’su mu var?”

diye yazınca Salkım’ın yanıtı, “Ayıp, yapma lütfen” oldu.

İnanmadınız mı?

Şarkıcı bu yanıtın üzerine bir de yemin etse, günaha girmez!

Neden mi?

Sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, bestesi ‘Ah Canım Ahmet’e (Ahmet Akkaya) ait şarkıya Gökhan Özdemir’in çektiği klibin fragmanını, ‘Yeşim’den Gülben’e kasetli gönderme’ sananlar, ‘Katil Uşak’ı dinleyince anlayacak nasıl ‘sazan’ olduklarını.

Evet; Salkım’la Ergen arasında yakında görülecek bir dava var.

Evet; şarkıcı, o duruşmada Hakan Uzan’la evliliğinin

bitmesine sebep olanın Ergen olduğuna dair delil sunup, ‘altın vuruş’ yapacak.

Amma ve lakin, ‘Katil Uşak’, bu mevzunun şarkısı değil.

KATİL UŞAK

Görücem daha ben onu

Atmadım son golü

Doğalına bırakıcan

Salıcan bu türü

Konuşsan insan değil

Sevişsen olay değil

Elinde patlar adamın

Yok ki bir numarası

Bir zeka pırıltısı

Sonunu çeker halayın

Sana ne bundan

Hadi be ordan

Bak sonun kötü olacak

İzledik oğlum

Bu filmi kaç kez

Sonunda katil uşak çıkacak!

Şuursuzun mesaja bak

Soruyor: “Nerdesin?”

Büyük oturmuş içine

Ekliyor: “Kimlesin?”

GIOVANNI GUIDETTI’DEN DEMET AKALIN’A CEVAP

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Sırbistan’a 3-2 yenilerek Avrupa Şampiyonluğu’nu kılpayı kaçırınca Demet Akalın’ın, “Abi koçumuz niye Türk değil? Kaybetmezdik” tweet’i çok konuşulmuştu.

Millilerimizin başantrenörü Giovanni Guidetti, o olaydan aylar sonra Maçkolik’te Akalın’ın tweet’ine cevap verdi:

“Belki de haklıdır. Belki Türk bir hoca olsa finali kazanırdı. Bu hayatta özgürlüğü seviyorum. Özgür olmayı, takımımın, dünyanın özgür olmasını, her yerde özgürlük olmasını seviyorum. Bu yüzden bence herkes düşündüğünü söylemekte özgür olmalı. Belki de o haklıdır. Sonuçta ben finali kaybettim.”

İtalyan hoca, 2019’da Türkiye’ye kupa kazandıramadı, ama bu sözleriyle anlayana demokrasi ve fikir özgürlüğü dersi verdi.

İSPAT EDEMEZSEN TAZMİNAT ÖDERSİN

Sibel Gökçe’nin 5 Mart 2013’te katıldığı TV8’deki ‘Aramızda Kalsın’da İbrahim Tatlıses hakkındaki iddiaları günlerce konuşulmuştu:

“20 yaşımda İbrahim Tatlıses’in cinsel saldırısına uğradım. Ülkü Ocakları’na sığındım. Yıllarca psikolojik tedavi gördüm. Ben herkesi affettim, ama bilinçaltım hatırlıyor.”

Aradan yedi yıl geçti ve günün sonunda ne oldu?

Tatlıses’in, “Ben kimseye tecavüz etmedim. İftira ve hakaret içeren bu asılsız ifadelerle onurum kırıldı, itibarım zedelendi” diyerek Gökçe’yle birlikte TV8, program yönetmeni ve yapımcısı hakkında açtığı tazminat

davası sonuçlandı. Gökçe, iddiasını ispat edemeyince, Tatlıses’e tazminat ödemeye mahkum oldu.

20 yaşında tecavüze uğradığını iddia eden Gökçe, o zaman Ülkü Ocakları’na sığınmak yerine polise gitseydi, belki 2020 yılında Tatlıses’e ‘iftira’dan 12 bin TL tazminat ödemek zorunda kalmayabilirdi.

GÜNÜN SÖZÜ

“Bazıları şiir sevmez, çünkü onların yaraları yoktur, yaraladıkları vardır.” (Attilâ İlhan)