YILBAŞI EKRANININ GALİBİ KİM OLDU

Korona yüzünden sokağa çıkma yasağı uygulanınca Türkiye, yeni yıla evinde televizyon izleyerek girdi. Hal böyle olunca yılbaşı ekranı için eğlence programı çeken iki kanal, 31 Aralık’ta en çok izlenen oldu.

TV8’de ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’ programı vardı. Acun Ilıcalı’nın sunduğu ‘O Ses Türkiye’nin formatına uygun hazırlanan yılbaşı eğlencesinde yarışmanın yeni jürisi Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Hadise’nin karşısına gelenler de onlar gibi ünlüydü.

TV8’deki yılbaşı eğlencesinin konukları; Kerem Bürsin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu’ydu.

‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’ gerek konukları, içeriği, dekoru ve rejisiyle 2020’nin Türkiye’sini yansıttı.

Star TV’deki ‘İbo Show Yılbaşı’nda İbrahim Tatlıses’in konukları müzik dünyasının yıldızları Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve oyuncu Şafak Sezer’di...

2020’yi arkada bırakıp 2021’e “Merhaba” dediğimiz gece ‘İbo Show Yılbaşı’; dekoru, rejisi ve şarkılarıyla 1990’lar Türkiye’sinin TV eğlencelerini hatırlattı.

Peki, yılbaşı gecesi televizyon karşısına geçenler 90’ların eğlencesine mi, günümüz Türkiye’sinin eğlencesine mi daha çok ilgi gösterdi?

Aldıkları reytinglerle ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’ tüm kulvarlarda birinci, ‘İbo Show Yılbaşı’ ise ikinci oldu. Aldıkları reytinglerle ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’ tüm kulvarlarda birinci, ‘İbo Show Yılbaşı’ ise ikinci oldu. Genel izleyici kategorisinde 100 kişiden 20’si ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’i, 15’i de ‘İbo Show Yılbaşı’nı tercih etti. AB grubunda ise iki program arasındaki izleyici farkı daha da arttı. AB kategorisinde 100 seyirciden 24’ü TV8’deki programı, 14’ü ise Star TV’deki eğlenceyi izledi.

Reyting sonuçları

‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’: Total’de 9.59, AB’de 11.30 ve 20+ABC1’de 11.18 reytingle birinci.

‘İbo Show Yılbaşı’: Total’de 7.78, AB’de 6.84 ve 20+ABC1’de 7.93 reytingle ikinci…

NAZLI ÇELİK SÜRPRİZİ

TV8’de ekrana gelen ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’in izleyicilerine yaptığı sürprizlerinden biri Nazlı Çelik’e şarkı söyletmesiydi. Star TV Haber’in sorumlusu ve kanalın anchorwoman’ına şarkı söyletmeyi düşünmek, onu buna ikna etmek prodüksiyon başarısı.

‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de Sezen Aksu’nun ‘Masum Değiliz’ şarkısını söyleyen Nazlı Çelik’in gerek performansı gerekse de yeni yıl dileğiyle Twitter’da anında Türkiye’nin gündemine oturması da yapılan işin ne denli isabetli olduğunun kanıtı.

2020 YILINDA EN ÇOK KAZANAN 10 KADIN

Forbes dergisi, 2020 yılının en fazla kazanan 10 ünlü kadınını açıkladı. ABD’li reality show yıldızı ve girişimci Kylie Jenner, 590 milyon dolar’la açık ara birinci çıktı. En çok kazanan 10 kadın arasında reality şov yıldızı, sunucu, kitap yazarı, şarkıcı var, ama hiç dizi ve film yıldızı yok.

Forbes’ın yayınladığı en çok kazanan 10 kadın listesindeki diğer ünlülerin 2020 yılındaki kazançlarını alt alta yazıp, topladım. Dokuz ünlü kadının 2020 kazançları, Kylie Jenner’ın tek başına kazandığının 60.7 milyon dolar altında kaldı.

İşte Forbes’ın Top 10’u:

1. Kylie Jenner-590 milyon dolar

2. Ellen DeGeneres-88 M

3. Ariana Grande-72 M

4. Taylor Swift-63.3 M

5. J. K. Rowling-60 M

6. Billie Eilish-53 M

7. Kim Kardashian -49.5 M

8. Judy Sheindlin-49 M

9. Jennifer Lopez-47.5 M

10. Pink-47 M

GÜNÜN SÖZÜ

“Yalnızca kuşlar ve insanlar uçabilir; kuşlar kanatlarıyla, insanlar ruhlarıyla…” (Hristo Boytchev)