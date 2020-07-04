YİNE ÜNLÜ BİR ERKEK YİNE KADINA ŞİDDET!

Ozan Güven’le sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında neler oldu? Bulutsuz’a göre olan şu: “Olay günü eski erkek arkadaşım yüzünden bana söylediği ağır sözlerin ardından Ozan’ın evine gittik. Alkollüydü. O söze bozulduğumu söylememin ardından bağırıp çağırmaya başladı. Yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni itince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırıp, üzerime oturarak, sert bir tokat attı. Vurmaya devam ederken, ‘Bak sana bir tane vurdum, kendime 20 kez vuruyorum’ deyip, kendi yüzüne de vuruyordu. Evden kaçmaya çalıştım. Saçımdan tutup, kafamı duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm, yaralandım. Ozan pek çok eşyayı kırmıştı. Yerdeki camlardan hem ben hem de Ozan yaralandı. ‘Bana biraz su ver’ dedim. Elindeki suyu kafamdan aşağıya dökerek, ‘Al sana su’ dedi. Evden çıkmama izin vermedi, ‘Hiçbir yere gidemezsin. Burada kalacaksın, sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim’ dedi. Cep telefonumu elimden alıp, cebine koydu. Beni alıkoyduğu için çok büyük uğraşlarla evden ayakkabısız çıktım. Şoförü beni araca alarak dolaştırdı. Benzinliğe uğrayarak, su ve kolonya aldı. Evin yan sokağına gittik, şoförü eşyalarımı aldı, sonra da beni arkadaşımın evine bıraktı.”











‘Seni rezil ederim’

Ozan Güven’in verdiği ifadeyse şöyle: “Restoranda yemek yedikten sonra arkadaşım Ramazan’ın evine gittik. Sohbet ederken Deniz, ‘Ben Ozan’la görüşmeye başladığımda erkek arkadaşımdan fiilen ayrılmamıştım. Çok güzel bir ilişkimiz vardı’ dedi. Ben de bunun üzerine ‘Bunları anlatmaya ne gerek var? Nasıl seviştiğinizi de anlat bari’ dedim. Eve geldiğimizde yatakta oturduk, konuştuk. Kendisinden ayrılmak istediğimi söyledim, ‘Seni rezil ederim’ dedi. Tartışmamız ilerledi. Ben yorganı çekerken Deniz de eliyle ittirdiği için komidinin üzerindeki abajur yere düştü. Kırılmadı, sadece şapkası ayrıldı. Deniz’in elindeki sapı tutarak, ‘Ver ne yapıyorsun?’ dedim. Abajurun sapı Deniz’in çenesine çarptı. ‘Seni Türkiye’ye rezil edeceğim. Kadın döven adam diye söyleyeceğim’ dedi. Bana vurmaya başladı. Ellerini tuttum, yüzümden yaralandım. Şoförümü aradım Deniz’i götürmesini istedim. Öldürmekle tehdit ederek, gitmesine engel olmadım. Kasten darp ve küfretmedim. Telefonunu gasp etmedim.”

OZAN GÜVEN YALNIZ DEĞİLDİR!



Darp raporu alan ve birbirleri hakkında iki ay uzaklaştırma kararı çıkartan Deniz Bulutsuz-Ozan Güven meselesinde kim suçlu, kim haklı artık yargının işi.

Hal böyleyken ‘yurdum insanı’ yine yaptı yapacağını. Sosyal medyadaki #ozangüvenyalnızdeğildir hashtag’ini ve yazılanları okuduktan sonra diyeceğim şu: Diyelim ki Deniz Bulutsuz’un söyledikleri inandırıcı gelmedi size; kan çanağına dönmüş gözü ve morarmış göz altı fotoğrafı da mı yalan?













Ne zaman bir kadın “Şiddet gördüm” diye davacı olsa yargının vereceği kararı beklemeden, o sesi bastırmak niye?

Güven, geçmişte magazincilere saldırması ve küfretmesine rağmen bu olayda ‘suçsuz’ olabilir ama bu kararı verecek olan yargı. Sosyal medyada mahkeme kurup, insanları yargılamayın. Ozan Güven taraftarları ve karşıtlarına tavsiyem, bırakın yargı görevini yapsın.

DENİZ BULUTSUZ’A DESTEK VERENLER

“Sevgilim beni darp etti” diye Ozan Güven’den şikayetçi olan ve bunu sosyal medya hesabından duyuran Deniz Bulutsuz’a destek verenlere baktım. Erkek şiddetine maruz kaldığını açıklayan Sıla Gençoğlu, Hilal Özdemir ve Eda Demirci’nin yanı sıra iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar az ünlü.









Kimler mi onlar?

Hadise, Berrak Tüzünataç, Hazal Kaya, Meltem Cumbul, Mustafa Sandal, Birce Akalay, Kaan Sekban, Nedim Saban, Arda Kural ve Demet Özdemir.

GÜNÜN SÖZÜ



“Bozulduğu zaman insandan daha korkunç bir yaratık yoktur.” (Tolstoy)





