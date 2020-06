Yöneticilerin Twitter karnesi

Türkiye’de sosyal medyadan uzak duran birçok yöneticinin yanı sıra bu mecraları çok etkin kullananlar da var. Adba Analytics, The Brand Age için Twitter’ı en etkin kullanan, en çok etkileşim yaratan yöneticileri araştırdı.













1 Haziran 2019-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında 41 yöneticiyi kapsayan araştırmaya göre Twitter’da takipçi sayısında Acun Ilıcalı, açık farkla ilk sırada. 5 milyonun üzerinde takipçiye sahip Ilıcalı’yı sırasıyla Abdurrahim Albayrak, Nevzat Aydın ve Sina Afra takip ediyor.



800 binden fazla iletiyle Twitter’da en çok konuşulan isim Tansu Yeğen. Yeğen’in ardında Acun Ilıcalı, Dr. Kerem Kınık ve Rıfat Hisarcıklıoğlu var. Yöneticilerin son bir yıldaki paylaşımlarının toplamda kaç kişiye eriştiğine bakıldığında ise Tansu Yeğen, ilk sırada. Yeğen’in paylaşımları 1 milyardan fazla kişiye ulaşırken, 527 milyon görüntülenmeyle Nevzat Aydın, 411 milyonla Dr. Kerem Kınık, üçüncü...



Yöneticilerle ilgili paylaşım yapan kişiler incelendiğinde; paylaşım yapanların ortalama olarak yüzde 24‘ü kadın, yüzde 76’sı erkek. Takipçi, görüntülenme, paylaşım ve beğeni sayıları gibi kategorilerdeki 20 kişilik listelere giren yöneticilerden çoğu, takip etmediğim isimler. Takip ettiklerimden onların paylaşımlarını RT eden varsa yazdıklarından haberim oluyor, aksi halde Twitter’da fırtınalar estiren bu yöneticiler, benim gibi takip etmeyenler için yok hükmünde. Çünkü sosyal medya böyle bir mecra.

Konuşulmaların cinsiyet analizi ise şöyle:



Leyla Alaton: Yüzde 76 kadın, yüzde 24 erkek

Enver Yücel: Yüzde 56 kadın, yüzde 44 erkek

Erkan Güral: Yüzde 96 erkek, yüzde 4 kadın

Hulusi Belgü: Yüzde 94 erkek, yüzde 6 kadın



DEMET’LE FATİH AYNI ‘SAHNE’DE



BVS Group’un milliyet.com.tr’deki ilanlarında bir şey dikkatimi çekti. Grubun Bodrum’daki BVS Bosphorus Oteli’nin bünyesinde Günay Restoran’da bu yaz konser verecek şarkıcıların duyurusu var.













20 Haziran’da Funda Arar konseriyle kapılarını açacak Günay’da şarkıcı yaz boyunca mekanda, Seda Sayan, Cenk Eren ve Ebru Gündeş gibi beş konser verecek. Bodrum Günay’da üç konser anlaşması yapanlar ise Ajda Pekkan, Gülben Ergen, Serkan Kaya ve Hülya Avşar.



BVS Group’un Bodrum Gündoğan’daki yazlık eğlence mekanı Sahne’de her cumartesi akşamı Demet Akalın, her pazar akşamı Fatih Ürek var. Şimdilerde küs olan eski dostlar bakalım aynı mekanda nasıl bir sezon yaşayacak. Sahne’nin sahipleri araya girer, belki de bu vesileyle barıştırır onları.



LADY GAGA, YİNE FARKINI GÖSTERDİ



Şarkıcılığı, oyunculuğu kadar giyim tarzı, eylem ve söylemleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Lady Gaga, ırkçılığa karşı tavrıyla da farkını ortaya koydu.













Öncülük ettiği ve birçok müzik starının yer aldığı ‘One World: Together At Home’ adlı konserle koronavirüsle mücadele için 128 milyon dolar yardım toplanmasına vesile olan şarkıcı, bu kez başlattığı kampanya ile Instagram’dan bile övgü aldı.



Birkaç gündür Instagram hesabından Amerika’daki ırkçılığa karşı tepkisini dile getiren Lady Gaga, yumruk yaptığı sol elinin fotoğrafını paylaşıp, altına “Yarından itibaren sayfamı seslerini yükseltmeleri için ırkçılık karşıtı kuruluşlara teslim etmeye yemin ediyorum” diye yazdı.Birkaç saat içinde yüzbinlerce beğeni alan paylaşım nedeniyle sanatçıyı kutlayanlar arasında Instagram’ın resmi hesabı da vardı. Instagram, yaptığı bu paylaşım ve kampanya nedeniyle Lady Gaga’ya teşekkür etti.