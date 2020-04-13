Alper Kul'dan esprili paylaşım

Alper Kul, takipçilerine bir şeyler anlatırken kağıtlara yazdığı mesajları göstererek esprili bir paylaşım yaptı. İşte oyuncunun açıklamaları:

“İyi tarafından bakmak lazım. Hepimiz evimizdeyiz, ailece çok güzel vakit geçiriyoruz. Çocuklarımızla kaliteli zaman geçirebiliyoruz. Eşimizle dizi izliyoruz, yemekler yapıyoruz. Ev biraz dağınık oluyor ama olsun, hepimiz işin ucundan tutuyoruz.

Her işe iyi tarafından bakmak lazım, yani bu vakti güzel değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanın eşiyle birlikte, çocuklarıyla birlikte geçirdiği bu güzel zamanları bir daha bulamayabiliriz. Bu kaliteli zamanlara lütfen dikkat edelim. Bunları, sonuna kadar her bir dakikasını doya doya yaşayalım. Eşimizin yaptığı güzel yemeklerden yiyelim. Ona yardım edelim, evin temizliğine katkıda bulunalım.

Onun sevdiği dizileri izleyelim. Hep beraber battaniyemizin altına girelim. Battaniyenin altında ailevi duygularımızı pekiştirelim. Bu günler geçecek. Lütfen anlayışlı olalım birbirimize karşı.Bu kıymetli, boş vaktimizi ailemizi pekiştirmek için kullanalım.”