Altın Güvercin'de Berkay krizi!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 23'üncü kez düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması'nda, birinciliği kazanan Deniz Özçelik, 50 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. 51 yıllık sanatçı Erol Evgin’e ise Onur Ödülü verildi.

SAHNEYE TERLİKLE ÇIKTI!

Jüride yer alan Berkay Şahin ile organizasyon arasında kriz çıktı. Ünlü popçunun kendisine ayrılan yerde oturmak istememesi, canlı yayının akışını bozması, sahneye terlikle çıkması rahatsızlık yarattı.

BERKAY'DAN TEPKİ

Yarışmanın mimarı Ali Rıza Türker, Berkay'ı, “Size ayrılan yere oturur musunuz?” diye uyardı. Ancak ünlü şarkıcının tepkisiyle karşılaştı.