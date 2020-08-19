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19.08.2020 - 07:00 |

Altın kalpli başkana, ‘Altın Zirve Ödülü’

İş, sanat, spor, sağlık ve güzellik dünyasının en iyilerinin ödül aldığı ‘Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’ İstanbul’da SUDATUR adlı gemide yapıldı.

Altın kalpli başkana, ‘Altın Zirve Ödülü’
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İş, sanat, spor, sağlık ve güzellik dünyasının en iyilerinin ödül aldığı ‘Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’ İstanbul’da SUDATUR adlı gemide yapıldı. Eski Orman ve Devlet Bakanı Halit Dağlı’nın eşi ve aynı zamanda Altın Kalpler Derneği Kurucu Başkanı Şenay Dağlı da ödül alan isimlerden biriydi. Elazığ depreminde depremzedelere götürdüğü yardımlarla, pandemi döneminde ihtiyacı olanlara yaptığı yardımlar ve öğrencilere verdiği burslarla ödülü hak eden Dağlı, zarafeti ve şıklığıyla da gecede göz kamaştırdı.

Hülya Avşar'ın tekne keyfiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, teknede keyif yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.
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Cadde Yazarları

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