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28.10.2020 - 17:06 |

Anıl İlter'den anlamlı dövme

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Anıl İlter, yeni yaptırdığı dövmeyi takipçileriyle paylaştı. İlter'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Anıl İlter'den anlamlı dövme
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Oyuncu Anıl İlter, 2009 yılında evlendiği ve 2019 yılında yollarını ayırdığı İpek İlter ile evliliğinden Nil adında bir kızı dünyaya gelmişti. 

Kızıyla fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan İlter, son olarak kızının yaptığı bir resmi vücuduna kazıttı.

"Canım babam" yazılı resmi göğsüne çizdiren oyuncu, paylaşımına, "Tarihe Not: Ben hep senin çizdiğin gibi kalacağım." mesajını not düştü.

Anıl İlter'in bu anlamlı dövmesi hayranlarından yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipleri, yakışıklı oyuncuya "Sen asrın babasısın", "Muhteşem", "Çok tatlı", "Sen çok güzel bir babasın" gibi yorumlar yaptı.

Anıl İlterden anlamlı dövme

 

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