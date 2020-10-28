Anıl İlter'den anlamlı dövme

Oyuncu Anıl İlter, 2009 yılında evlendiği ve 2019 yılında yollarını ayırdığı İpek İlter ile evliliğinden Nil adında bir kızı dünyaya gelmişti.

Kızıyla fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan İlter, son olarak kızının yaptığı bir resmi vücuduna kazıttı.

"Canım babam" yazılı resmi göğsüne çizdiren oyuncu, paylaşımına, "Tarihe Not: Ben hep senin çizdiğin gibi kalacağım." mesajını not düştü.

Anıl İlter'in bu anlamlı dövmesi hayranlarından yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipleri, yakışıklı oyuncuya "Sen asrın babasısın", "Muhteşem", "Çok tatlı", "Sen çok güzel bir babasın" gibi yorumlar yaptı.