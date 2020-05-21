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21.05.2020 - 07:00 |

Anlamlı proje

Tanem Sivar ve Aslı Kızmaz gibi 12 ünlü isim, Banu Tuğcu tarafından kurulan Pour La Bonte’nin 2020 Yaz Koleksiyonu’nu tasarladı.

Anlamlı proje
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Tanem Sivar ve Aslı Kızmaz gibi 12 ünlü isim, Banu Tuğcu tarafından kurulan Pour La Bonte’nin 2020 Yaz Koleksiyonu’nu tasarladı. Atölyede gerçekleştirilen bileklik yapımının otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkisinin fark edilmesiyle, Tohum Otizm Vakfı Okulu’nun eğitim programına dahil edilirken, elde edilecek gelirin bir kısmı da Bir Dilek Tut Derneği’ne bağışlanacak.

Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.
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