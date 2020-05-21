Anlamlı proje

Tanem Sivar ve Aslı Kızmaz gibi 12 ünlü isim, Banu Tuğcu tarafından kurulan Pour La Bonte’nin 2020 Yaz Koleksiyonu’nu tasarladı. Atölyede gerçekleştirilen bileklik yapımının otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkisinin fark edilmesiyle, Tohum Otizm Vakfı Okulu’nun eğitim programına dahil edilirken, elde edilecek gelirin bir kısmı da Bir Dilek Tut Derneği’ne bağışlanacak.